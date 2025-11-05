【丸大食品】渋谷に実家が出現！？17年連続売上No.1*！丸大食品スンドゥブの魅力が体験できる試食イベントを開催！

丸大食品株式会社

丸大食品株式会社（本社：大阪府高槻市、社長：佐藤勇二）は、2025年11月14日（金）・15日（土）の2日間、渋谷ストリーム前 稲荷橋広場にて「丸大食品スンドゥブ無料試食イベント」を開催いたします。本イベントでは、スンドゥブの素売上No.1*である「スンドゥブ マイルド」とご飯を一緒にお召し上がりいただけるほか、さまざまなわくわくするコンテンツをご用意しております。スンドゥブのおいしさや楽しみ方を体験できる特別な2日間となっておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。※ 2008～2024年スンドゥブの素 丸大食品スンドゥブシリーズ当社調べ（KSP-POSデータより）

スンドゥブは簡単調理で白ご飯によく合う！自宅での普段のご飯にピッタリです！

■2日間で3500食分を無料配布

丸大食品スンドゥブは、2023年より3年連続でキッチンカーイベントを開催しています。昨年も渋谷ストリーム前 稲荷橋広場にてイベントを実施し、2日間で3000食の配布を目標としていましたが、予想を上回る3200食をご提供し、多くの皆さまにご好評をいただきました。その反響を受け、今年は配布数をさらに300食増やし、2日間で合計3500食を配布いたします。スンドゥブは白ご飯との相性が抜群ですので、スンドゥブと白ご飯をセットにしてご提供いたします！

■まるで実家！？自宅感のあるコンテンツが盛りだくさん！

スンドゥブは、まだまだ普段の食卓に並ぶ機会が少ない料理ですが、レトルトのスンドゥブの素を使えば、お豆腐を入れて約10分で簡単に調理できる上、白ご飯との相性も抜群で、日々の食事にぴったりです。

この魅力をより多くの方に知っていただきたく、昨年に引き続きイベントブースは「おうちスンドゥブ」をテーマにデザインしました。高さ約4メートルの家を設置し、お母さん役のキャストに案内され家に入ればスンドゥブセットを受け取ることができます。また喫食スペースにはこたつを設置し、フォトブースではスンドゥブのパッケージを模したブランケットを置いたソファなど、わくわくするコンテンツをご用意しています。さらに、抽選会も実施予定で豪華景品をご用意しておりますので、ぜひご参加ください！

丸大食品スンドゥブシリーズ 商品概要（一例）

「豆腐があればすぐできる」をキャッチフレーズにご家庭でお手軽に韓国料理が食べられる当社スンドゥブシリーズはおかげさまで

販売累計数２億個を突破し、スンドゥブの素17年連続売上No.1*を獲得するなど当社を代表する人気商品として成長してまいりました。

■ラインアップ

【内容量】300g 【保存方法】常温 【希望小売価格】300円（税込）

丸大食品株式会社

私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という 経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。

この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。