【神戸須磨シーワールド】2025年12月7日（日）～12日（金）は「神戸市民WEEK」　神戸市在住の方限定で特別入館料1,000 円

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の運営施設である、神戸須磨シーワールド（兵庫県神戸市、館長：中野 良昭）では、神戸市在住の方を対象とした「神戸市民WEEK」を実施いたします。

「神戸市民WEEK」では、12月7日（日）の「神戸開港記念日」を記念して、神戸市にお住まいの方は1,000 円（1DAY）の特別料金でご入館いただけるお得なWEBチケットを販売いたします。

昨年の神戸市民DAYでは大変多くの市民の方にご来館いただきました。ご好評につき今年度は12月7日（日）～12月12日（金）の6日間に期間を延長して実施いたします。

西日本で唯一の「オルカパフォーマンス」をはじめ、六甲水系や瀬戸内海の自然環境を再現した「ローカルライフ」の展示など、神戸須磨シーワールドはこれからも地域とのつながりを大切にし、楽しく学べる場を提供してまいります。

神戸市民WEEKにはぜひ、神戸須磨シーワールドにお越しください。

【神戸市民WEEK】

日 程 ：2025 年12月7日（日）～12月12 日（金）

料 金 ：1,000 円（税込） ※大人・小人・幼児・シニア全て同料金となります

※WEB予約制。事前にWEBチケットの購入をお願いいたします

対 象 ：神戸市在住の方 ※入館ゲート横の特設ブースにて住所を証明するものをご提示ください

販売枚数 ：先着計20,000 名様

※2025 年12月7日（日）5,000名様

2025 年12月8日（月）～12日（金）各日3,000 名様

販売方法 ：公式ホームページより事前にWEB チケットをご購入ください（時間帯別で販売）

URL：https://www.kobesuma-seaworld.jp/guide/event/6996/

予約開始日：2025年11月6日（木）12：00～

備 考 ：周辺の駐車場が混雑する場合がございます。公共交通機関でのご来館にご協力ください

【神戸須磨シーワールド】■西日本で唯一シャチを展示する水族館

海洋生態系の頂点に立つ海の王者シャチの運動能力やトレーナーとの交流を通して織りなす華麗で大迫力のパフォーマンスを観覧いただけます。

ぜひポンチョを着用の上、水しぶきを浴びてシャチの迫力を全身でご体感ください。

オルカパフォーマンス■地域の自然環境を学ぶ「ローカルライフ」

六甲水系の河川や瀬戸内海などの豊かな自然を再現したエリア。

ニホンイシガメやホトケドジョウなどの里山に生息する生きものや

アマモの水槽など、地域の自然環境に生息する生きものを観察することができます。

ローカルライフ

グランビスタ ホテル&リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

神戸須磨シーワールド

神戸須磨シーワールドは西日本で唯一のシャチのパフォーマンス、シャチを観ながらお食事ができるブッフェレストラン、さらに、世界初のシャチの生態を学ぶことができる教育ゾーンを展開します。学び「Education（エデュケーション）」と遊び「Entertainment（エンターテインメント）」を融合した『つながるエデュテインメント水族館』として、大人も子どもも楽しみながら学べる機会を提供してまいります。



※神戸須磨シーワールドは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：神戸須磨シーワールド

所在地：〒654-0049 兵庫県神戸市須磨区若宮町1丁目3-5

創立：2024年6月1日

休館日：不定休

営業時間：平日 10：00～18：00

土日祝 10：00～20：00 ※季節により変更あり

TEL：078-731-7301

