東京の街並みを走りながら本格的なフレンチコースを味わう12月限定の『クリスマスプラン』を提供

WILLER株式会社

WILLER EXPRESS 株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：平山幸司、以下「ウィラーエクスプレス」）は、2025年12月1日（月）～25日（木）の計18日間、東京レストランバスにて12月限定の『クリスマスプラン（以下「本プラン」）』（https://travel.willer.co.jp/restaurantbus/）を運行します。

東京レストランバスは、季節や時間、一緒に過ごす人によって違って見える街全体をレストランに見立て、いつもとは違う高さ約3mの目線から眺める景色と、本格的なコース料理やお酒を大切な人と楽しめる、非日常を味わえるツアーです。

本プランは、クリスマスに彩られた街並みや観光名所を楽しみながら、12月限定のクリスマス特別メニューの食事とお酒（※）を楽しめる特別プランで、ランチとディナー、川崎工場夜景の3コースをご用意しています。

走行ルートは、東京タワーやレインボーブリッジをはじめとする都内の観光スポットを巡り、ディナーコースではライトアップが美しい丸の内仲通りや表参道のイルミネーションも堪能することができ、非日常的な特別な時間へとお連れします。

本プランのポイントは、下記3点です。

１. ランチコースは賑やかな東京の観光名所を約2時間30分、ディナーコースは東京の観光名所とライトアップされた幻想的なイルミネーションを約3時間、川崎工場夜景コースは灯りがともった工場地帯の夜景など約3時間30分お楽しみいただけます。

２. 料理は、お酒にも合うメインの国産牛フィレ肉の赤ワイン煮や、魚のフリットを甲殻類のうまみで凝縮した濃厚なビスクソースでいただく温菜のフリットマーレ～ビスククーリ～、デザートにはフランボワーズムースとバスクピスターシュが付いた、本格的なクリスマスフレンチです。

３. 開放感のある透明で開閉式のオープンルーフのレストランバス乗車中は、いつもとは違う高さ約3mの目線から眺める景色によって特別な時間を楽しむことができ、ガイドスタッフによる観光名所の解説や豆知識の紹介もあり新しい発見に出会うことができます。

恋人やご友人、ご家族など大切な人と、「東京レストランバス」で特別で優雅なクリスマスをお楽しみください。

今後もウィラーエクスプレスは、移動を通じて感動体験を提供し、多くのお客様にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

※酒類やソフトドリンク、ボトルドリンク類は、別途料金を頂戴します。

■コース概要

＜販売ページ＞ https://travel.willer.co.jp/restaurantbus/

＜運行日＞ 2025年12月1日（月）～25日（木）

【クリスマスランチコース】

・料金：2名様プラン 12,800円～/人

・所要時間：約2時間30分

・走行ルート：丸の内ビル前（集合・受付）12:00出発...＜ランチコースを堪能しながら車窓観光＞...日比谷公園...皇居内堀...国会議事堂...東京タワー...レインボーブリッジ...フジテレビ...アクアシティお台場＜約30分自由散策＞...歌舞伎座...数寄屋橋...東京駅丸の内ビル前14:30頃到着

※アクアシティお台場の自由散策以外は、全て車窓見学となります。

【クリスマスディナーコース】

・料金：2名様プラン15,800円～/人

・所要時間：約3時間

・走行ルート：丸の内ビル前（集合・受付）18:00出発...＜ディナーコースを堪能しながら車窓観光＞...丸の内仲通りイルミネーション...国会議事堂...国立競技場...原宿...表参道イルミネーション..六本木ヒルズ...東京タワー...レインボーブリッジ...お台場...アクアシティお台場＜約30分自由散策＞...歌舞伎座...銀座...東京駅丸の内ビル前21:00頃到着

※アクアシティお台場の自由散策以外は、全て車窓見学となります。

【川崎工場夜景コース】

・料金：2名様プラン 15,800円～/人

・所要時間：約3時間30分

・走行ルート（★は工場夜景スポット）：丸の内ビル前（集合・受付）18:00発～東京タワー～レインボーブリッジ～★扇町～★水江町（10分バス降車）～★千鳥町（10分バス降車）～多摩川スカイブリッジ～★首都高速川崎線（K6）～川崎駅東口ラ チッタデッラ前 21:30頃到着

※1名様プランから4名様以上プランまでございます。人数が増えるほどお得になります。

※最後列は一律1,000円引き、小児（小学生以下）は各コース3,000円引きでご利用いただけます。

※道路状況などにより、運行時間や走行ルートが変更となる場合がございます。

東京タワー表参道（ライトアップ時）レインボーブリッジ（車窓）首都高速川崎線K6（車窓）

＜お食事＞

クリスマス特別メニュー

オードブル：クリームチーズとキャラメルナッツ、赤海老のカルパッチョ、

パテドカンパーニュ、カマンベールチーズのフリット

サラダ：生ハムのグリーンサラダ

スープ：冬野菜のポタージュ

温菜：フリットマーレ～ビスククーリ～

メイン（魚）：米粉パンと真鯛ブールソース ※クリスマスディナープランのみ

メイン（肉）：国産牛フィレ肉の赤ワイン煮

デザート：フランボワーズムース、バスクピスターシュ

ドリンク：コーヒーまたは紅茶

※期間中、川崎工場夜景プランもクリスマス特別メニューを提供します。クリスマスランチプランおよび川崎工場夜景プランのメインは肉料理のみです。

※上記以外の酒類やソフトドリンク、ボトルドリンク類は、別途料金を頂戴します。

クリスマス特別メニュー国産牛フィレ肉の赤ワイン煮

※料理写真はイメージです。

■レストランバス概要

移動と食の融合により新たな感動体験を提供する「レストランバス」は、1階にキッチン、2階には対面式の座席とテーブルを備え、透明で開閉可能なオープンルーフは開放感があり、いつもと違う目線から眺める景色と、本格的な料理をお楽しみいただけます。東京レストランバスの外装は、東京らしさをイメージし、多数のビル群や観光名所を“食”と掛け合わせてポップなカラーリングでデザインしています。内装は、シックな色合いでまとめ、夜は調光可能なLEDと間接照明により、高級感あふれる落ち着いた空間になっています。

※運行日によって車両が異なります。

東京レストランバス外観2階バス車内1階キッチン

・レストランバス公式Instagram/@restaurantbus_willer：https://www.instagram.com/restaurantbus_willer/?hl=ja