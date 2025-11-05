キューブシステム、間接費管理基盤としてSAP Concurを採用

株式会社コンカー

出張・経費管理クラウドのリーダーである株式会社コンカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本 蘒生、以下 コンカー）は、株式会社キューブシステム（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：中西 雅洋、以下 キューブシステム）の間接費管理基盤としてSAP Concurが導入されたことを発表します。

キューブシステムでは、これまで経費精算および支払依頼業務において、ワークフローシステムを活用し、申請・承認作業や証憑管理の電子化を実践してきました。今般、さらなる業務プロセスの改善を進める中で、コンカーが提唱する「Fit to Standard」の考え方に共感・賛同いただき、業務プロセスの刷新を一層加速させるべく、間接費管理の基盤としてSAP Concurを採用されました。これにより、キューブシステムは「ペーパーレス」をはじめとする5つの“レス”の推進およびデジタル技術を活用したガバナンス強化を図っていきます。

SAP Concurの導入により、間接費領域における業務基盤が統一され、全社での経費関連業務の標準化、業務品質の向上とガバナンスの強化が実現します。また、SAP Concurの利用により、経費データが可視化、蓄積されることで、経費予実管理の高度化、GHG排出量(※交通費と旅費におけるCO2排出量)の可視化が実現し、間接費業務の効率化のみならず、経費利用の適正化、ESG経営の推進にも寄与します。2025年4月より、従業員約800名で利用を開始しており、年間約4,400時間の業務削減効果を見込んでいます。

<主な導入効果>

<主な導入製品>

・経費精算・管理クラウド「Concur Expense」

・出張管理クラウド「Concur Travel」

・請求書管理クラウド「Concur Invoice」

・旅程管理サービス「Trip Link/TripIt」

他

- 株式会社コンカーについて

世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。

コンカーの詳細については www.concur.co.jp をご覧ください。

- SAP Concurについて

SAP Concurは、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ているSAP Concurのモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AIを使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concurのソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細はconcur.comまたはSAP Concur ブログをご覧ください。

