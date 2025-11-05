第一線で活躍する建築家が選ぶ、優れた建材・設備製品　「みらいのたね賞」11製品、「ゲスト選考賞」1製品を決定

一般社団法人日本能率協会

一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己）は、住宅・建築関連専門展示会「Japan Home Show ＆ Building Show」の公式アワードである「みらいのたね賞」の受賞製品として、「みらいのたね賞」11製品と「ゲスト選考賞」1製品を決定しました。受賞製品は、2025年11月19日（水）から21日（金）まで東京ビッグサイトで開催する「Japan Home Show ＆ Building Show 2025」（以下、本展）の各受賞企業ブースに展示されます。

「みらいのたね賞」は、建築分野の第一線で活躍する選考員が、本展の出展製品を対象に、毎年設定するテーマに基づき、優れた建材・設備製品を選出しています。

今年は「共感力」をテーマに、選考メンバーの山代 悟氏、山本 想太郎氏に加え、ゲスト選考員として大島 芳彦氏（ブルースタジオ 建築家・クリエイティブディレクター 武蔵野美術大学建築学科 客員教授）の3名による審査を行い、本展出展製品300製品の中から決定しました。

本展開催期間中、会場内では選考員によるトークセッション・表彰式（11月21日）、選考員とともに受賞企業のブースをめぐる「みらいのたね賞ツアー」（11月19～21日）を開催します。詳細は、公式サイト（https://www.jma.or.jp/homeshow/tokyo）をご覧ください。

「みらいのたね賞」概要

「みらいのたね賞」は、優れた建築を生みだすことに貢献しうる優れた製品、未来への布石となる製品に贈られる賞です。一般社団法人HEAD研究会が2011年より開催してきた「HEADベストセレクション賞」を継承し、一般社団法人日本能率協会が「Japan Home Show & Building Show」の公式アワードとして2017年にスタートしました。2025年で9回目を迎えます。

本賞は、同展示会の出展者を対象に、建築の実務に携わる選考員（選考メンバー2名、ゲスト選考員1名）が設定されたテーマに基づき、毎年約10製品を「みらいのたね賞」として選出します。さらに、ゲスト選考員の視点や思想をもとに「ゲスト選考賞」1製品を選出します。

１．選考方法

今年は「共感力」をテーマに、「Japan Home Show ＆ Building Show 2025」出展製品300製品のなかから、1次選考として選考員2名が28製品を選出、最終選考としてゲスト選考員を加えた3名で「みらいのたね賞」11選品を決定しました。ゲスト選考員の視点から「ゲスト審査賞」1製品を決定しました。

２．2025年選考員

●ゲスト選考員株式会社ブルースタジオ 建築家・クリエイティブディレクター武蔵野美術大学建築学科 客員教授大島 芳彦 氏

2000年ブルースタジオ一級建築士事務所としてアセットマネジメント、都市再生を目的とするリノベーション事業をスタート。その業務範囲は建築企画・設計、ランドスケープデザイン、グラフィックデザイン、ブランディングと多岐にわたる。全国各地では自治体とともに地域再生ワークショップ「リノベーションスクール」の開催やまちづくり構想の立案などにも携わる。

2016年団地再生プロジェクト「ホシノタニ団地」でグッドデザイン賞ファイナリスト金賞受賞。「北条まちづくりプロジェクト morineki」では2022年都市景観大賞（国土交通大臣賞）受賞、2024年日本建築学会賞(業績賞)受賞。2024年 障害者シェアハウス『はちくりはうす』がグッドデザイン金賞（経済産業大臣賞）受賞。

●選考メンバービルディングランド スケープ共同主宰芝浦工業大学建築学部建築学科 教授

1969年 島根県生まれ、1995年 東京大学大学院修士課程修了。1995-2002年 槇総合計画事務所、2002年 ビルディングランドスケープ設立 共同主宰。2002年-2007年 東京大学大学院建築学専攻 助手、2007年-2009年 東京大学大学院建築学専攻 助教、2010年-2018年 大連理工大学 建築与芸術学院 客座教授、2017年-2018年 芝浦工業大学建築学部建築学科 特任教授、2018年- 芝浦工業大学建築学部建築学科 教授、「Slanting CAVE」で2007年東京建築賞 第33回建築作品コンクール 戸建住宅部門 最優秀賞、「みやむら動物病院」で2016年第19回木材活用コンクール 林野庁長官賞、2017年東京建築賞一般一類 優秀賞、2019年（平成30年）ウッドシティTOKYOモデル建築賞 最優秀賞、「甲佐町住まいの復興拠点施設」でプロポーザル最優秀賞など。

山本想太郎設計アトリエ 代表HEAD研究会副理事長山本 想太郎 氏

1966年東京生まれ。1991年早稲田大学大学院修了。1991～2003年坂倉建築研究所勤務。2004年山本想太郎設計アトリエ設立。現在、東洋大学・工学院大学・芝浦工業大学 非常勤講師。日本建築家協会デザイン部会長。HEAD研究会理事。主な建築作品として、南洋堂ルーフラウンジ、日本橋大伝馬町プラザビル、来迎寺本堂・庫裏、妻有田中文男文庫、越後妻有清津倉庫美術館など。主な著書・訳書として、『現代住居コンセプション』（共著、INAX出版）、『建築家を知る／建築家になる』（王国社）、『イラスト解剖図鑑 世界の遺跡と名建築』（監修・訳）など。主な受賞歴として、オーストラリア建築家協会賞、AACA賞、東京建築賞など。

3．「みらいのたね賞2025開催記念 選考員スペシャルトーク」開催概要

開催日時：2025年11月20日（木）15:05～15:55

会場：JHBSステージB

登壇者：大島 芳彦氏、山代 悟氏、山本 想太郎氏

参加方法：事前申し込み制（無料）。下記からお申し込みください。

4．「みらいのたね賞ツアー」開催概要

選考員とともに、今年の受賞企業のブースをめぐるツアーを実施します。

業界のトレンドや隠れた名品に出会える貴重な機会です。

開催日時：2025年11月19日（水）16：00～17：00（同行者：山本 想太郎氏）

11月20日（木）16：00～17：00（同行者：山本 想太郎氏）

11月21日（金）13：30～14：30

（同行者：大島 芳彦氏、山代 悟氏、山本 想太郎氏）

※同行者はいずれも予定

参加方法：事前申し込み制（無料）。下記からお申込みください。

「Japan Home Show ＆ Building Show」 2025開催概要

- 総称：Japan Home Show ＆ Building Show 2025- 主催：一般社団法人日本能率協会- 共催：一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会／一般社団法人リビングアメニティ協会／一般社団法人住宅生産団体連合会／公益社団法人日本建築家協会- 後援：外務省／経済産業省／国土交通省／林野庁／独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）／独立行政法人住宅金融支援機構（順不同）- 協賛：関連50団体(予定)- 会場：東京ビッグサイト（有明・東京国際展示場） 西展示棟- 会期：2025年11月19日（水）～21日（金） 10:00～17:00- 出展規模：約600社/1200ブース（建築インテリアWEEK合計） ※共同出展者含む- 公式サイト：https://www.jma.or.jp/homeshow/tokyo- 来場方法：https://www.jma-exhibition.com/autumn/jp_jhbs/registration.php から事前登録をお願いします- 来場予定者数 ：約27,000人（同時開催展含む）- 同時開催：JAPANTEX 2025／第10回アジア・ファニシング・フェア2025／ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO 2025