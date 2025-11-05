こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【千葉商科大学×東武トップツアーズ】学生企画 山武市を巡る園芸体験ツアー（12/6開催）―「GREEN×EXPO 2027」推進プロジェクト第1弾 ―
千葉商科大学（所在地：市川市国府台 学長：宮崎緑）人間社会学部（学部長：齊藤紀子）勅使河原隆行ゼミナールは、2027年に神奈川県横浜市で開催される2027年国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」の推進プロジェクトとして、東武トップツアーズ株式会社（所在地：東京都墨田区 代表取締役社長：百木田康二 以下：東武トップツアーズ）と連携し、12月6日（土）に「手のひらサイズの自然、日本の園芸文化の隠れた名所へ。千葉県山武市で楽しむ盆栽体験＆みかん狩りツアー」を企画・実施する。
同企画は、東武トップツアーズが農林水産省より「令和7年度2027年国際園芸博覧会推進活動委託事業（機運醸成活動に係る業務）」の委託を受け実施する推進プロジェクトの第1弾である。学生が企画立案した体験型ツアーを通じて、参加者が花や緑に親しむことで興味関心をもち、「GREEN×EXPO 2027」への理解を深めることを目的としている。
同ツアーは、山武市の地域活性化を目的に山武市応援学生隊として活動している勅使河原ゼミナール生が企画。海外でも注目されている盆栽を小中学生が体験し、園芸文化や歴史を学ぶ。また、地元農園でのみかん狩りでは、旬の味も楽しむ。山武市ならではの特別な体験を学生たちがサポートする。
◆「手のひらサイズの自然、日本の園芸文化の隠れた名所へ。千葉県山武市で楽しむ盆栽体験＆みかん狩りツアー」概要
【開催日】 12月6日（土） ※雨天決行
【集 合】 以下、ツアースケジュール参照 ※貸切りバスでツアーを楽しみます。
【定 員】 20名 ※最少催行人員5名
【対 象】 小学校高学年～中学生 ※小学生以下は、保護者同伴必須
【申込期間】 11月2日（日）～24日（月）
【旅行代金】 お一人につき5,000円 ※未就学児は無料
【ツアー主催】 東武トップツアーズ（株）官公庁事業部
【その他】 詳細・お申し込みは、以下URLよりご確認ください。
・URL： https://forms.gle/3Zq4PvonTrZb2u6J9
・Instagram：@sodateru_hiroba
◆ツアースケジュール（予定）
9:00 JR成東駅（千葉県山武市津辺）集合 ※電車利用の方
9:15 山武市役所（千葉県山武市殿台）集合 ※車利用の方
9:45～11:00 千葉山武春花園BONSAI庭苑
11:30～12:30 木村果樹園
12:45～13:30 道の駅 風和里しばやま
14:00 JR成東駅・山武市役所 解散
※ツアースケジュールの詳細は、添付資料を参照。
※本ツアーは東武トップツアーズ（株）が受託した農林水産省「令和7年度2027年国際園芸博覧会推進活動委託事業（機運醸成活動に係る業務）」により実施しています。
※キャンセルはご遠慮ください。
◇本プロジェクトでは、第2弾ツアー（2026年1月31日（土））の企画も予定しています。
▼本件に関する問い合わせ先
千葉商科大学 経営企画室 広報グループ
住所：千葉県市川市国府台1-3-1
TEL：047-373-9968
FAX：047-373-9969
メール：p-info@cuc.ac.jp
