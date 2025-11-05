こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
同志社女子大学 第75回Shakespeare Production による劇 As you like it -お気に召すまま- を上演
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）では、この度標記の劇を上演します。本学 表象文化学部英語英文学科「Shakespeare Production」では、4年次生によるシェイクスピアの原語（17世紀の英語）劇を上演しています。1951年、「Macbeth（マクベス）」の上演からスタートした当公演は、今回で75回目を迎え、わが国の大学カリキュラムにおける英語劇への取り組みとして、最も古い歴史を持っています。
本学3･4年次生対象の科目である「Shakespeare Production」では、3年次では作家の生涯や社会、宗教的背景などを講義で学び、上演する劇作品を研究。4年次ではディレクターである担当教員の指導のもと約20名の学生が舞台をつくり上げます。
これまで、「Romeo and Juliet（ロミオとジュリエット）」や「Much Ado About Nothing （から騒ぎ）」、「A Midsummer Night's Dream（夏の夜の夢）」など様々な作品を上演してきました。今年度上演する「As you like it-お気に召すまま-」は、6年ぶりの上演となります。観客を巻き込む演出が見どころです。
【日 時】11月7日(金) 17：30開演（17:00開場）
11月8日(土) 14：00開演（13:30開場）
【演 目】As you like it -お気に召すまま-
【場 所】今出川キャンパス 栄光館ファウラーチャペル
【入場料】無料（申込不要・全席自由）
【問合先】英語英文学科事務室 TEL:075-251-4103
