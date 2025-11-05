こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【明浄学院高等学校】吹奏楽部Queenstarが「第47回マーチングバンド関西大会」で金賞を受賞 全国大会への出場権を獲得。
2025年11月3日（月・祝）におおきにアリーナ舞洲で開催された「第47回マーチングバンド関西大会」において、学校法人藍野大学（大阪府茨木市/理事長 山本嘉人）が設置する明浄学院高等学校（大阪市阿倍野区/校長 渡邊雅彦）の吹奏楽部 Queenstarが金賞を受賞し、「第53回マーチングバンド全国大会」への出場権を獲得しました。
本大会は、関西地区の代表校が一堂に会し、演奏技術・表現力・チームワークなどを競うマーチングバンドの主要大会です。本校吹奏楽部 Queenstar は、日頃の練習の成果を存分に発揮し、力強くも繊細な演奏と、統制のとれた演技で高い評価をいただきました。
この結果により、本校は2025年12月7日(日)に開催予定の「第53回マーチングバンド全国大会」（主催：公益社団法人日本マーチングバンド協会）への出場権を獲得いたしました。全国大会においても、関西代表としてさらなる高みを目指し、心をひとつにして演奏・演技に臨みます。
今後とも皆さまの温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。
【関連リンク】
■日本マーチングバンド協会 関西支部
https://jma-kansai.com/kansai-taikai/
■明浄学院高等学校吹奏楽部Queenstar Instagram
https://www.instagram.com/queenstar1965/
【学校概要】
学校名： 学校法人藍野大学 明浄学院高等学校
代表者： 校長 渡邊雅彦
所在地：大阪府大阪市阿倍野区文の里3丁目15番7号
設 立： 1921年
URL：https://www.meijo.ed.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
明浄学院高等学校
住所：大阪市阿倍野区文の里3丁目15番7号
TEL：（06）6623-0016
メール：info@mj-hi.aino.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
