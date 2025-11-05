日本製鉄　テルニウムとのウジミナスの株式譲渡契約締結　～株主間協定内の日本製鉄持分全株式をテルニウムに譲渡～

日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）とTernium Investments S.à r.l.（以下、テルニウム）は、日本製鉄が、同社の持分法適用会社であるUsinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.（以下、ウジミナス）の株主間協定が対象とする全株式（約149.4百万株）をテルニウムに譲渡する契約を本日締結しましたので、お知らせいたします。

（参考）ウジミナスの概要
会社名　　 ： Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
事業内容 　： 南米地域を中心とした鉄鋼製品の製造・販売
所在地　　 ： 本社 ブラジル ミナスジェライス州ベロオリゾンテ市
　　　　　　 製鉄所 ミナスジェライス州イパチンガ市
　　　　　　 サンパウロ州クバトン市
設立　　　 ： 1958 年1 月
資本金 　　： 13,200 百万レアル
粗鋼生産量 ： 319 万トン（24 年度）
