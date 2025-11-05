太子食品工業株式会社（本社：青森県三戸郡三戸町、代表取締役社長：工藤茂雄）は、豆腐バーシリーズ

「motTOFU」ブランドより、新商品「豆腐ショコラ（3個入り）」および「豆腐バーグ ひじき入り（3個入り）」の2品を、2025年11月10日より全国で発売いたします。販売価格は各160円（税込）です。

なめらか豆腐バーシリーズは、2023年2月の発売以来、累計出荷本数2,200万本（2025年9月現在）を突破し、多くのお客様にご支持いただいております。食や生活環境の変化により、即食・簡便性が求められる中、豆腐も素材から惣菜型へと進化し、特に「豆腐バー」市場が拡大しています。

当社の豆腐バーは、国産大豆を使用し、大豆本来の力を活かしたプラントベースフードとして開発。独自の「きぬ練り製法」により、なめらかな食感と自然な味わいを実現しました。味付きでそのまま片手で食べられるため、忙しい朝や仕事の合間、トレーニング時など、幅広いライフスタイルに対応できる商品です。

今回発売する新商品は、従来の「バー形状・冷蔵保存型」から進化し、お客様の声に応えて「常温保存可能」「食べきりサイズ」を実現しました。

●商品概要

１）豆腐ショコラ（3個入り） 豆腐とカカオを組み合わせた、しっとり濃厚なショコラスイーツ。チョコ菓子よりもヘルシーで、国産大豆の植物性たんぱく質が摂取できる罪悪感のないおやつ。小腹満たしにぴったりな3粒タイプです。

２）豆腐バーグ ひじき入り（3個入り） 豆腐とひじきを使った惣菜タイプの豆腐バーグ。忙しい朝やお弁当作りに便利な「すぐ使える」「常備できる」おかずとして、栄養バランスと時短を両立しました。

両商品とも、買い置きに便利な常温保存が可能で、販売エリアは全国エリア、販売価格は160円（税込）

合成画像motTOFU豆腐ショコラ３個



合成画像motTOFU豆腐バーグひじき３個

