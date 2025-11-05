AsiaNet 201201 （0296）

【重慶（中国）2025年11月5日新華社＝共同通信JBN】2025年10月31日、Chongqing International Talent Exchange Conference（重慶国際人材交流会議）、第3回Chongqing Three Gorges Talent Festival（重慶三峡人材フェスティバル）が、中国南西部重慶市の三峡貯水池地域にある中核都市、万州で開幕しました。万州は、開放的な姿勢で、世界中から訪れる人材を心から歓迎しています。

主要産業の活性化と質の高い発展のため、三峡地区に人材を集めることに焦点を当てる今年の人材フェスティバルは、万州と重慶市北東部の９地区・県によって共催されています。

同イベントは、包括的な人材プラットフォームの構築と、人材チェーンと産業チェーンの深い統合の推進を目的としています。計1万3000件の求人があり、10件以上の人材プロジェクトと協力協定が署名され、1000人以上の即戦力となる企業人材が採用されました。

今年のフェスティバルでは、20人を超える学者や上級専門家と並び、初めて9人の海外の専門家が招かれました。開会式には、いくつかの際立ったハイライトがありました。ノーベル賞ワークステーションの第１段階が正式に始動し、汎がん単一細胞データベースとアト秒レーザーAI診断技術を含む幅広い最先端の国際的な功績が華々しく初登場しました。

重慶市北東部の中心拠点として、万州は重要な任務を抱えています。近年、万州は人材イニシアチブの下で、誘致、育成、定着、配置という人材ライフサイクル全体を通した取り組みを強化しています。

現在までに、5740人の研究開発専門家が万州に定住し、5200人以上の優秀な人材がここで名を上げています。2023年に初開催されたフェスティバルで50件の人材プロジェクトが署名されたところから始まり、2024年のイベントでは7000人を超える学生を引き寄せ、今年は9000枚以上の履歴書を受け取るまでになり、Three Gorges Talent Festivalは重慶市北東部で最も影響力のある人材採用ブランドへと成長してきました。

このフェスティバルの開催は、重慶市北東部全体における人材事業の調整の取れた発展の新たな段階を示しています。ノーベル賞ワークステーションでの科学の躍進から、若い人材の育成と成長まで、万州はより開放的なアプローチを採用し、より良い環境を作り、質の高い成長の中で人材志向の発展ビジョンを輝かしい現実へと変えています。

ソース：The Chongqing International Talent Exchange Conference · 3rd Chongqing Three Gorges Talent Festival