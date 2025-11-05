AsiaNet 201204 （0297）

【浜州（中国）2025年11月5日新華社＝共同通信JBN】10月29日から30日まで、「浜州を共に探訪する（Exploring Binzhou Together）」メディア代表団が中国山東省東部の浜州市を訪れ、同市が低空経済分野で進める革新的な取り組みと成果を視察しました。

Binzhou Low-Altitude Flight Service Centerは、低空飛行運用向けの管理・支援を提供する山東省初の機関です。革新的な運用メカニズム、整備されたインフラ、効率的な空域管理を特徴とする同センターは、低空域内の無人航空機の運用向けに包括的なサービスと安全対策を提供しています。

同センターは、2万2000平方メートルの垂直離着陸無人航空機（UAV）着陸場と、固定翼UAV用の1200メートル滑走路を備えています。6つの気象観測所が、気温、湿度、気圧、風向、風速、降水量のリアルタイムデータを収集・送信しています。9つの5G-A統合通信・センシング基地局が高速・低遅延データ送信を保証、高度300メートル以下、半径1.5キロメートル以内の空域の正確なセンシングを実現しており、リアルタイムデータの精度は最大99.99%に達します。

Binzhou Low-Altitude Flight Service Centerは、総計3044平方キロメートルに及ぶ4つの指定飛行空域の認可を取得しており、高度制限は300メートルから5000メートルまでとなっています。これらの空域は、地域のニーズとサービス要件に合わせてカスタマイズされた空域構成となっています。

ソース：Information Office of Binzhou Municipal People's Government