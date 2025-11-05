こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京王百貨店】2025 京王冬の贈りもの ～京王のお歳暮～ ＼クリスマスや年末年始、特別なひとときを彩るギフトが充実／
10月17日（金）～12月22日（月）◆京王ネットショッピング shop.keionet.com
11月13日（木）～12月17日（水）◆新宿店7階ギフトセンター◆聖蹟桜ヶ丘店7階ギフトセンター
11月6日(木)～12月22日(月) ◆サテライトショップ各店＊
＊サテライト橋本店・セレオ八王子店・ぷらりと京王府中店・トリエ京王調布店・キラリナ京王吉祥寺店
・ららぽーと新三郷店・昭島モリタウン店・ららぽーと立川立飛店・新百合丘オーパ店
京王百貨店では、10月17日(金)から承りを開始しているネットショッピングに続き、「2025京王 冬の贈りもの ～京王のお歳暮～」の承りを11月6日(木)からサテライトショップ各店、11月13日(木)から新宿・聖蹟桜ヶ丘両店でスタートします。昨今のギフト選びの傾向として、実用性・汎用性があるものだけでなく、自分がもらってうれしい比較的高単価なギフトの需要も年々高まっていることから、“価格だけでなく、品質や個性など価格以上の価値を感じられるもの”という視点が重視されるポイントと見ています。そこで今期は「想いをのせて、心を結ぶ。」をテーマに、美味しさはもちろん洗練された特別感あるものを届けたい、という選ぶ人の想いとともに、伝統や技を継ぎ、長年愛される味を手掛けるつくり手の想いものせて、至福のひとときを楽しんでもらえるようなギフトを提案します。
※「京王の冬みやげ」「ご自宅用限定お買い得品&人気グルメ」掲載商品は、ネットショッピング限定特典としてそれぞれ同一お届け先への税込5,400円以上のご注文で送料無料（送料込み商品は除く）。
■昭和100年、時代を超えて愛される味
昭和100年にあたる2025年。伝統や技を継ぎ洗練された老舗・銘店の味を特集、提案します。
●浅草今半「山形牛 すき焼きセット」10,800円
(ロース・モモ計360g、割り下350g)
百有余年の伝統がつくりだす銘店の味をお楽しみいただけます。
●味の浜藤「まろやか西京漬詰合せ」8,640円
(まろやか銀鱈西京漬・まろやか鰆西京漬・まろやかめぬけ西京漬各2切)
今年、創業100周年を迎えた味の浜藤の記念ギフトが登場。
■あったか鍋づくし
初登場のちゃんこ鍋や広島県かきの海鮮土手鍋をはじめ需要の高まる個食タイプなどバリエーション豊富に展開。
●季節料理 門「京のちゃんこ鍋セット」5,400円 NEW
[肉団子300g、鶏肉・豚肉各100g、うどん250g×2、だし1,000ml、
七味・山椒各2、唐辛子]
●広島県漁連「広島かきの海鮮土手鍋セット」5,400円 NEW
[かき180g×2、いわしつみれ100g×2、すずき切身×4（計160g）、土手鍋用みそ150g、うどん230g×2]
●米沢牛黄木「米沢牛すき焼個食用」9,180円
［米沢牛赤身すき焼個食用・米沢牛霜降りすき焼個食用各220g×2］
●美濃吉「壬生菜と九条ねぎの合鴨つくね鍋」(4食入)5,400円
■美味・適量〈簡単・手間いらず〉
電子レンジ、湯せん、焼くだけなど時短調理で楽しめる本格グルメがそろう同特集。簡単調理で味わえる手延べうどんなど食べきりサイズのメニューを充実させています。
■- HAPPY クリスマス- ・ - 年末年始のおもてなし-
ギフトとしてはもちろん、家族や友人と囲む特別な日の食卓にも華やかさやワクワク感あふれるグルメが充実します。
＜クリスマスグルメ＞
①「ロインバックリブロースト」4,320円 NEW
②「ポンドハンバーグタルト」4,860円 NEW
③キル フェ ボン「ク ドゥ ボナール」 4,320円 NEW
※限定60点(うちネットショッピング20点)
④ラ・メゾン アンソレイユターブル「フルーツタルト」5,461円
＜年末年始・正月のお祝いグルメ＞
●関とら本店
「とらふく刺身と三福酒セット」10,800円
職人が一枚一枚、丁寧に盛り付けた「とらふく刺身」と、関とら本店オリジナル吟醸酒、白子酒・ひれ酒・骨酒の三福酒を楽しめる贅沢なセット。
●信玄「活〆あわび煮貝（肝付）」5,400円・10,800円
■「京王の冬みやげ」 ※同特集は別刷パンフレットに掲載
1,000円台から選べるギフトを特集する「京王の冬みやげ」は、プチギフトとしてはもちろん、複数組み合わせて贈り、友人との集まりや帰省した時に家族や親戚と一緒に楽しめるといった利用があり堅調な売上を維持しています。
写真左から
●神戸ｍｉｌｋ「杏仁プリンダックワーズ」1,080円
●キル フェ ボン 「バトンの詰合せ５本入り」1,701円 NEW
●ボンシャペリー「ショコクルアソート」2,376円
●榮太樓總本鋪「ひとくち煉羊羹」1,599円
■お買い得品＆人気グルメがそろう「ご自宅用限定商品」 ※同特集は別刷パンフレットに掲載
年末年始に会う家族や友人へのおもてなしの一品としてもおすすめのグルメや日常使いに嬉しいお買い得品、肉の切り落としや餅、数の子など年末年始の食卓に欲しくなる食材などもバラエティー豊富にそろいます。こだわり料理を手軽に満喫できる時短グルメなど「ご自宅用限定商品」を約180種類そろえます。
写真左から
「おせち 紅梅（１６品）」5,616円
※12月15日(月)までの承り。12月29日(月)または12月30日(火)のお届け。重箱は含まれません。
おこわ米八 「一口お赤飯詰合せ」4,104円
京都センチュリーホテル「ホテルガレット」3,888円
松栄軒「黒毛和牛と国産豚切り落とし」4,980円(写真左)
新潟県産 こがね餅詰合せ」3,564円(写真右)