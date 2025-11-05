2日間限定のクリスマスディナーコース／ザ ロイヤルパークホテル 広島リバーサイド

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ザ ロイヤルパークホテル 広島リバーサイド（所在地：広島市中区上幟町7-14、総支配人：今坂 基）は、1F レストラン「ザ リバーサイドカフェ」にて、2025年12月24日（水）、12月25日（木）の2日間限定でクリスマスディナーコースを提供いたします。マグロとズワイガニ、アボカドのミルフィーユやオマール海老のブールポッシェ、またフランボワーズノエルやカヌレを盛り合わせクリスマスをイメージしたデザートなど、華やかなお料理をお楽しみいただけます。

■「ザ リバーサイドカフェ」クリスマスコース 概要

期間：2025年12月24日（水）、12月25日（木）

時間：17:00～21:00（ラストオーダー 20:30）※上記期間のみディナー営業をいたします。

料金：7,700円

店舗：レストラン「ザ リバーサイドカフェ」（1F）

予約・問合せ：082-211-1113（受付時間7:00～18:00）※完全予約制（2日前まで）

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/the/hiroshimars/news/dkvzpdi35/

クリスマスディナーコース メニュー

【アミューズ】

茸とポワローのキッシュ ドライ無花果とブルーチーズのブリニ

人参テリーヌとパテドカンパーニュ

【オードブル】

マグロとズワイガニアボカドのミルフィーユ

マイクロリーフと鯛のサラダ ベリードレッシング

【スープ】

海の幸のロワイヤル仕立て ブイヤベーススープ

【フィッシュ】

オマール海老のブールポッシェ

鯛のルーレと帆立ムースの茶巾 サフランソース

【ミート】

仔羊ロースのペルシャード マグレカナールのロティ 柑橘ソース

フォアグラとリゾーニ 色々野菜のグラッセ

【デザート】

クリスマスデザート

フランボワーズノエル、マルキーズショコラ、カヌレ、

いちごサンタとかわいいフルーツの箱

その他、コーヒーor紅茶をご用意しております。

※画像は全てイメージです。 ※料金には消費税が含まれます。

※食材の仕入れ状況などによりメニューが変更となる場合がございます。

■クリスマスディナーコース付宿泊プラン

クリスマスに合わせ、上記のディナーコース付宿泊プランをご用意いたしました。

【2食付】川沿いに佇むレストランで『クリスマスディナーコース』を

宿泊期間：2024年12月24日（水）～12月25日（木）

料金例 ：ダブル（約 17.6 平米）1室2名様利用時 お一人様料金14,550円～

予約・問合せ：082-211-1111 ※完全予約制（3日前まで）

※料金には消費税・サービス料が含まれます。

※その他のお部屋タイプもご用意しております。

※プランにはクリスマスディナーコース、朝食が含まれます。

ザ ロイヤルパークホテル 広島リバーサイドについて

広島駅南口から徒歩約8分、京橋川のリバーサイドに佇むホテル。水の街・広島らしく、水面に映る広島の街や四季の移ろいをテーマにデザインされた館内。客室は、タイプも様々にご用意し、多様なお客様のニーズに対応しています。1F レストラン「ザ リバーサイドカフェ」はテラスを設けた開放的な空間で、広島県産の食材を取り入れた朝食やランチをお楽しみいただけます。

所在地 ：広島市中区上幟町7-14

客室数 ：127室

アクセス：JR「広島」駅（南口） 徒歩約8分

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/the/hiroshimars/

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に23ホテル・5,390室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、2025年1月に公開した新指針【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。