「東京ヤクルトスワローズ」参加選手発表のお知らせ

株式会社ジャパンリーグ

【東京ヤクルトスワローズ×JWL】

株式会社ジャパンリーグ（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：鷲崎一誠）が運営するジャパンン

ウィンターリーグ（以下JWL）ですが、今年も11月22日（土）から沖縄県で「アドバンス」と

「トライアウト」の2つのリーグを開催致します。

JWL2025に株式会社ヤクルト球団（本社：東京都港区、代表取締役社長：林田哲哉）が運営する

東京ヤクルトスワローズより、JWLアドバンス2025への派遣選手が決定致しましたのでお知らせ

致します。

JWLは、冬でも温暖な沖縄を舞台に、日本や台湾、南米など海外のプロ選手、社会人野球選手の皆

さんに一年を通じ、スキルアップする機会を提供致します。JWL2025詳細は下記のとおりです。

記

1.開催名称 ： ジャパンウィンターリーグ アドバンス2025

2.開催期間 ： 2025年11月22日（土）～ 12月18日（木）

3.開催場所 ： コザしんきんスタジアム（沖縄市野球場）

4.参加チーム ： 読売ジャイアンツ、千葉ロッテマリーンズ、トヨタ自動車、

HONDA、HONDA鈴鹿、統一ライオンズ 他

5.参加選手 ： 名前/ポジション/背番号/参加期間

・坂本拓己 投手 56 全日程

・鈴木叶 捕手 65 全日程