2025年度グッドデザイン賞 受賞祝賀会を開催













＜受賞コメント＞坂茂建築設計 原野 泰典様災害に関わる活動で大賞を頂けるとは思っておらず、このような多大なご評価をいただき、大変感謝申し上げます。これまで、各地の災害時に仮設住宅の設計・建設や関連プロジェクトに携わる中で見えてきた課題を解消すべく、長谷川萬治商店さんにご紹介いただいた木材素材「DLT」を開発・試作していた折に、能登半島地震が発生しました。DLTを活用した工法は職人が施工しやすく、解体せずに恒久的利用も可能な設計です。今後も災害発生の可能性がある中で、仮設住宅のあり方を考えるきっかけとしてこの取り組みが広まっていくことを願っております。株式会社家元 羽田 和政様この地域で建築に携わる者として、震災直後の奥能登という、道路が寸断されライフラインも途絶えた厳しい環境の中で、電力をほとんど使わず現場で組み上げられるこの工法の素晴らしさを実感しました。今回のプロジェクトを通じて得た経験を糧に、今後も石川県能登の復興に貢献していきたいと思います。株式会社長谷川萬治商店 長谷川 泰治様約100年続く材木業を営む中、ヨーロッパで出会った「DLT」という素材に可能性を感じ、日本での開発を進めてきました。「DLT」は誰もが扱うことができ、素材としての多様性が材木や木材の世界にも広がっていくだろうと感じています。木の力でこのような素晴らしい賞をいただき、心より嬉しく思います。