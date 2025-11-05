「じゃがりこ」発売30周年！“国民投票”でファンが選んだ、また食べたい味No.1『じゃがりこ アスパラベーコン味』

カルビー株式会社

【発売経緯】

「じゃがりこ」は、1995年10月に新潟県で発売し、約2年半をかけて全国展開しました。「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」などの定番商品をはじめ、期間限定商品など数多くのフレーバーを展開。多くのお客様に愛され続け、2025年10月に発売30周年を迎えました。同月には、周年記念商品の「じゃがりこ ベーコンバター醤油味」の発売に加え、株式会社KADOKAWAから「じゃがりこ」ブランド初となる『じゃがりこ30周年公式ファンブック』が発売。株式会社BANDAI SPIRITSとコラボレーションした「超合金 じゃがりこキング」の予約受付を開始するなど、さまざまな施策を展開しております。

今回発売する『じゃがりこ アスパラベーコン味』は、30周年を記念した商品の一つです。記念すべき節目を盛り上げるべく、2024年9月～10月にかけて、ファンの皆さまとともに楽しめる企画「じゃがりこ国民投票」を実施しました。じゃがりこファンの皆さまが、これまで発売された数々の味の中から“また食べたい味”を選んだ結果、見事No.1に輝いたのが「アスパラベーコン味」です。

『じゃがりこ アスパラベーコン味』は、2014年に、当時の「じゃがりこファンサイト」である「それいけ！じゃがり校」の生徒たちがその商品企画のアイデアを出し合い、熱い情熱と共に生まれた商品でした。以来、親しみのある素材の組み合わせと奥深い味わいがファンから高く評価され、これまでに4度の発売がありました。そして、発売から約10年を経た今回の国民投票でも熱い支持を受け、このたび復活発売が決定しました。30年間愛され続けてきた「じゃがりこ」の歴史を彩る特別な味を、ぜひお楽しみください。

【商品特長】

●アスパラガスの香りとベーコンを焼いたような香ばしさ、さらには後に残るベーコンのうま味も楽しめます。

●パッケージは、「じゃがりこ」30周年を記念したロゴとキリンも周年をお祝いしている特別なデザインです。2014年に初めて発売した同商品のデザインも踏襲しながら、シズル感のあるベーコンとアスパラガスの画像を中心に配置しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1735_1_20086b9f36ef28b156e9ea001d11a927.jpg?v=202511050358 ]

【「じゃがりこ」は発売30周年】

「じゃがりこ」は、1995年に誕生し、2025年10月で発売30周年を迎えました。特徴である、心地よい堅さとスティック状の形状や、カップ包装は当時としては挑戦的なものでした。発売当初からほとんど製法は変えずに、「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」などの定番商品や、期間限定商品を数多く発売してきました。また、ダジャレやコミュニケーションツールとしても楽しんでいただけるよう進化し続けています。

2025年10月には、30周年記念商品として「じゃがりこ ベーコンバター醤油味」を発売しました。

～開発の苦労については、下記の記事をご覧ください～

「じゃがりこ」開発者が語る始まりの物語

「じゃがりこ」にとってダジャレとは？その核心に迫る！

「じゃがりこ」にとってダジャレとは？その核心に迫る！

https://note.calbee.jp/n/n71dd0446790b

