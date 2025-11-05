【ゆず庵】お祝いグラスが当たる！新しくなった「お祝いコース」販売記念キャンペーンを開催
株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が全国109店舗展開する『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』(以下、ゆず庵)は、新しくなった「お祝いコース」の販売を記念して、本日より、公式Xにて「ゆず庵オリジナルお祝いグラス ２個入り」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。
「お祝いコース販売記念キャンペーン」について
■参加方法
・ゆず庵公式Xアカウント「@yuzuan_official」をフォロー
・期間中に投稿される本キャンペーン該当ポストをリポスト
https://x.com/yuzuan_official/status/1985829549490520247
■開催期間
2025年11月５日(水)～2025年11月11日(火)
■プレゼント内容
抽選で合計10名様に「ゆず庵オリジナルお祝いグラス ２個入り」をプレゼント
※さまざまなお祝いの言葉をあしらった、ゆず庵オリジナルのグラスです
■抽選・当選発表について
厳正な抽選のうえ、当選者を決定いたします。当選者には本キャンペーン期間終了後、１週間ほどで公式Xのダイレクトメッセージにて当選の旨と送付先ご入力フォームをご案内いたします。
◼️発送時期
プレゼントの発送は2025年12月上旬頃を予定しております
■注意事項
・本キャンペーン内容や賞品は予告なく変更となる場合がございます
・当選の権利及び賞品は、第三者へ譲渡・換金・転売・その他処分行為は禁止させていただきます
・次の場合には当選が無効となるため、ご注意ください
※期日までに入力フォーム内に必要項目が入力されなかった場合
※その他運営が不適切と判断した場合
『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』について
寿司やしゃぶしゃぶといった“和のごちそう”を気軽に、心ゆくまで楽しめる--それが、ゆず庵です。
和食料理屋として培った技と目利きを活かし、四季折々の旬の素材を取り入れた寿司・しゃぶしゃぶ・すき焼き・天ぷら・逸品料理・甘味まで、すべて食べ放題でご提供いたします。
人気の「季節のゆず庵コース」では、熟成牛しゃぶしゃぶや30種類以上のお寿司に加え、季節ごとの限定商品もお楽しみいただけます。「贅沢コース」では、黒毛牛(交雑種)のしゃぶしゃぶをはじめ、中とろ・丸ズワイガニ・うになど、贅沢食材をふんだんに使用した上寿司や、上天麩羅をご堪能いただけます。
ご注文はすべてタッチパネルで、料理はテーブルまでお届けしますので、お子様連れのお客様も安心してご利用いただけます。
平日ランチには、旬の食材を取り入れた「季節の松花堂ランチ」をはじめ、多彩な御膳をご用意。誕生日や記念日といった“ハレの日”には、事前予約制の「お誕生日特典プラン」もございます。
肩肘張らない心地よさと、チェーン店とは思えない丁寧なおもてなしで、ご家族の団らんや記念日を“ちょっと特別なひととき”に彩ります。
※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.shabu-yuzuan.jp/shop/)をご覧ください
■ゆず庵WEBページ：https://www.shabu-yuzuan.jp/index.html
■ゆず庵公式Twitter：https://twitter.com/yuzuan_official
■ゆず庵公式Instagram：https://www.instagram.com/yuzuan_official/
■ゆず庵公式Facebook：https://www.facebook.com/shabu.yuzuan/
『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』アプリについて
ダウンロード：
＜App Store＞https://apple.co/2ZXtvY7
＜Google Play＞https://bit.ly/2OdhCI8
物語コーポレーションについて
代表者：代表取締役社長 加藤 央之
創業：1949年12月
設立：1969年９月
所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11
資本金：59億円(2025年６月30日現在)
売上高：1,239億円(2025年６月期)
※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年６月期)
事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開
ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他
出店状況：国内763店舗(うち直営510店舗、FC253店舗)、海外74店舗(2025年９月30日現在)
企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/