2025年11月10日（月）から宅急便の当日配送サービスの提供と同一都道府県内運賃を新設

お客さまのさらなる利便性向上と宅急便事業の基盤強化を図る

ヤマト運輸株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：阿波 誠一、以下：ヤマト運輸）は、2025年11月10日（月）から、午前中にお預かりしたお荷物を当日中にお届けする「宅急便当日配送サービス」の提供開始と、同一都道府県内運賃を新設します。

当社は、これまでも技術革新やライフスタイルの変化により多様化する社会やお客さまのニーズに対応した商品・サービスの開発、地域課題の解決に貢献するソリューションを提供してきました。より多様なニーズや、外部環境の変化に柔軟かつスピーディーに対応するために、宅急便のサービスラインアップを拡充します。これにより、お客さまのお荷物を送る・受け取る利便性の向上と宅急便事業の基盤強化を図ります。

■ 「宅急便当日配送サービス」の概要

「当日中にお荷物を届けたい／受け取りたい」というニーズにお応えし、午前中にヤマト運輸営業所にお荷物をお持ち込みいただくと、最短で当日14:00以降の指定のお届け時間帯にお届けします。

今後も、付加価値に応じた適正なプライシング設定を推進します。

※ 11月5日（水）から11月9日（日）まで、宅急便規定運賃のみでご利用いただけます。

＜「宅急便当日配送サービス」ご利用シーンのイメージ＞

※ 発送締切時間は、営業所により異なります。また、指定できるお届け時間帯は、お届け先住所により異なります。詳細は以下URLからご確認ください。

URL：https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/customer/send/services/sameday/index.html

■ 同一都道府県内運賃の概要

これまでは地帯別の運賃区分でしたが、都道府県別に細分化し、同一の都道府県内を発着する宅急便を対象にした運賃区分を新設します。今後も、お客さまのニーズや外部環境の変化に応じた、柔軟なプライシング設定を推進します。

＜「同一都道府県内運賃」ご利用シーンのイメージ＞

同一都道府県内運賃表（税込）

（例）60サイズの荷物を東京都から東京都・群馬県に送る場合（現金決済、税込）

【参考】

＜お知らせ＞

2025年11月10日（月）から「ネコポス」の取り扱いサイズを拡大、郵便受けにお届けできない場合の受け取り方法として「置き配」に対応（2025年8月27日）

URL：https://business.kuronekoyamato.co.jp/news/20250827/index.html

【お問い合わせ先】

＜一般の方・法人の方＞

ヤマト運輸株式会社 コールセンター TEL：0120-01-9625