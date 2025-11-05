東京育ち「幻の黒毛和牛」を味わう 「東京ビーフ　肩ロース（すき焼き用）」の販売を開始

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡ全農東京」は、「東京ビーフ 肩ロース（すき焼き用）」を販売しています。

東京ビーフは、青ヶ島など東京生まれの牛や、家畜市場から導入した牛を東京町田などで肥育した東京育ちの東京都産黒毛和牛です。年間出荷頭数が数十頭で、他のブランド牛に比べ圧倒的に頭数が少ないことから、「幻の黒毛和牛」と称されることもあります。きめが細かく、つやのある肉質と、低融点で口どけが良く甘みと旨味のある脂が好評をいただいています。

※東京ビーフの素牛には東京都外から導入した素牛も含まれます。

また、当サイトでは現在、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できる「国産を食べて応援キャンペーン」を１１月末まで開催中です。東京都からは「東京ビーフ 肩ロース（すき焼き用）」のほか、「ＪＡ東京あおば 熟成芋プレミアム紅はるか」「みずほ育ちのシクラメン」など、約１５商品を出品中です。

○東京都産和牛 東京ビーフ 肩ロース（すき焼き用） ４００ｇ

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3501-35010039/ 販売期間：2025年11月末まで

＜国産を食べて応援キャンペーン 東京都おすすめ商品＞

○ＪA東京あおば「熟成芋プレミアム紅はるか」４ｋｇ

Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.ja-town.com/shop/g/g3501-35010080/

販売期間：2025年11月末まで

○ みずほ育ちのシクラメン ５号鉢

Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.ja-town.com/shop/g/g3501-35010108/

販売期間：2025年11月末まで

【国産を食べて応援キャンペーン】

ＪＡグループでは、１０月１６日の「国消国産の日」を中心に、１０月・１１月を「国消国産月間」と位置づけ、全国規模で国産農畜産物の選択・購買を促す施策を実施します。「国産を食べて応援キャンペーン」では「ＪＡグループ国消国産月間」に合わせて実施される施策の１つであり、旬の果物をはじめ、産地自慢のブランド牛などの国産農畜産物約8,700以上の商品をお客様送料負担なしで購入することができます。

＜概要＞

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上（今後販売予定の商品を含む）の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown