i-dle ソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典が直接プロデュース！ 『HIP POP Princess』第4話、文化の壁を超えた″歴代級″新曲のステージを予告

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、独占配信中の日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』（以下、『HIP POP Princess』）について、11月6日（木）配信の第4話で披露される「プロデューサー新曲ミッション」の情報を公開しました。あわせて、楽曲を手掛けたi-dle ソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典らプロデューサー陣からのコメントも到着しました。

10月30日（木）に配信された第3話では、i-dle ソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典が新曲を手がける第2の「プロデューサー新曲ミッション」が発表されました。最初の関門「1対1創作バトル」では、参加者たちがペアとなり激突。特に日韓1位のニコとユン・ソヨンは、フリースタイル対決にまでもつれ込む名勝負を繰り広げてニコが勝利するなど、各ペアがしのぎを削る中、勝者チームとワーストチームが選出されました。

来る11月6日（木）配信の第4話では、日本と韓国の参加者が一つのチームとなり、「プロデューサー新曲ミッション」で文化の壁を超えたパフォーマンスを披露します。i-dle ソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典ら4名のプロデューサー陣は、今回のミッションで参加者たちを直接ディレクションし、コーチングするなど、全力でサポートしました。

第4話の配信に先立ち、プロデューサー陣が手掛けた新曲の概要と、参加者のステージへ寄せられたコメントを公開します。今回制作された新曲は今後、音源として順次配信される予定です。

プロデューサー新曲

「CROWN (Prod. GAN)」

J-POPとHIP-HOPを融合したパワフルでエネルギッシュなトラック。挑戦と情熱を象徴するナンバー。

「DAISY (Prod.Gaeko)」

人生の様々な経験を“土・雨・風・太陽”に喩えた感性豊かな楽曲。

「Diss papa (Prod. SOYEON (i-dle))」

自分をコントロールしようとする大人たちへのウィットに富んだブーンバップビートのディストラックで、中毒性のあるフックが魅力。

「Hoodie Girls (Prod. Padi, RIEHATA)」

フードを深くかぶっても隠しきれない自信と溢れる魅力を持つ少女を描いた楽曲。

プロデューサー陣 コメント

・岩田剛典「参加者たちの挑戦と情熱を象徴的に表現しました。限られた時間の中でどんな歌詞・振付・パフォーマンスを作り上げたのか、ぜひ楽しみにしてほしいです」

・Gaeko「チームとしてデビューしてもおかしくないほどの完成度です。ラップデザイン、実力、パフォーマンスの全てが完璧でした」

・i-dle ソヨン「私はトラック制作だけに参加し、全てのステージは参加者自身が作り上げています。本当に素晴らしいです。とてもフレッシュなステージになると思います」

・RIEHATA「私らしいダンサブルな楽しいトラックで曲作りに参加することができて嬉しいです。彼女たちの明るいパーソナリティーやダンスのポテンシャルも発揮できる機会になったと思います」

今回のミッションの鍵は、参加者たちによる「セルフプロデュース」です。参加者自らがラップのリリックや振付を考案し、個性を存分に発揮します。ソヨンが「嫉妬するほどプロデュースが上手い」と評したほど、参加者たちの才能が光るパフォーマンスが披露される見込みです。プロデューサーの個性と参加者のポテンシャルが融合し、どのようなステージが誕生するのか、ますます注目が高まっています。

さらに第4話はU-NEXTでの配信と同時に、U-NEXTの公式YouTubeチャンネルでもプレミア公開予定です。

＜第4話 YouTubeプレミア公開＞

【日時】11月6日（木）22:02～

【URL】https://www.youtube.com/@unext_jp

【第4話 予告】：https://www.youtube.com/watch?v=87XDp65gfd8

番組では11月6日（木）12時（正午）まで第2次投票を受付中です。U-NEXT会員の方は1日1回投票に参加できます。第3話までYouTubeで公開中ですので、番組をご覧いただいた後は、ぜひ応援したい参加者に投票してください。

『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』

配信開始日：2025年10月16日（木）22:02 ※毎週木曜最新話配信

配信情報：U-NEXT／見放題（国内独占配信）／日本語字幕つき

公式サイト：https://hippop.unext.jp/

