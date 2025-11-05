【HARIAS】雪のように澄んだホワイトカラーのホリデーコフレ2025が登場！好評予約受付中

株式会社HARIAS

株式会社HARIAS（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：池田みどり）は、「つけている間もスキンケアができる」メイクブランド『HARIAS（ハリアス）』より、公式オンラインショップ限定でホリデーコフレを2025年11月19日より発売いたします。先日累計販売数100万個に達した「HARIAS薬用クッションファンデーション」がこの冬限定のホワイトの装いで登場するほか、限定パッケージと同じホワイトカラーの「オリジナルミニチェーンバッグ」もご用意いたしました。現在、特典をご用意して先行ご予約を承っております。

HARIAS ホリデーコフレ 2025 ご予約サイトはこちら(https://harias.jp/Page/holidaycoffret2025.aspx)

先行予約特典も ノエル限定 煌めく Holiday Limited Edition

先行予約をいただくと、もれなく「HARIASパーフェクトフィットパフ」をプレゼント。

さらに、「HARIASホリデーコフレ」または「HARIASホリデーセット」をご予約いただいた方には

「オリジナルショッパー」もプレゼントいたします。

今年1年頑張った自分へのご褒美にも、大切な方へのギフトにも。

クリスマスムードが高まる、この冬だけのきらめくコフレでメイクをお楽しみください。

先行予約受付期間 ～2025年11月18日まで

ご予約分配送開始 2025年11月19日 販売開始以降順次発送

販売開始 2025年11月19日

LIMITED１.HARIAS薬用クッションファンデーション -Holiday Limited Edition-

大人気の「薬用クッションファンデーション」が雪のように澄んだホワイトの限定パッケージでお目見え。温かみのあるキルティングデザインで、パフもパッケージに合わせた限定のホワイトカラー仕様です。

カラー : ３色（ベージュ、オークル、ニュートラル）

内容量 ：15g

※限定パッケージは「HARIAS薬用クッションファンデーション」とは仕様が異なります。

LIMITED２.オリジナルミニチェーンバッグ

限定パッケージとお揃いのホワイトカラーのミニバッグもご用意しました。

ホリデーシーズンのお出かけにぜひ連れていってください。

仕様

サイズ：13×12.5×8cm

素材：合皮

HARIASホリデーコフレ

「オリジナルミニチェーンバッグ」「HARIAS薬用クッションファンデーション - Holiday Limited Edition -」「HARIASラインナップアイテム」を組み合わせた贅沢なセットです。

価格 ：17,600円（税込価格）

＜セット内容＞

・HARIAS薬用クッションファンデーション

- Holiday Limited Edition -

(限定デザインパフ付) 15g

・オリジナルミニチェーンバッグ

・HARIASメイクキープミスト（現品）

・HARIASフェイスパウダー（現品）

・HARIASプレメイクアップUV（現品）

・HARIASリペア＆グロウマスカラ（現品）

HARIASホリデーセット

「HARIAS薬用クッションファンデーション - Holiday Limited Edition -」と「オリジナルミニチェーンバッグ」のお出かけしたくなるセットです。

価格 ：8,800円（税込価格）

＜セット内容＞

・HARIAS薬用クッションファンデーション

- Holiday Limited Edition -

(限定デザインパフ付)

・オリジナルミニチェーンバッグ

HARIAS薬用クッションファンデーション-Holiday Limited Edition-

雪のように澄んだホワイト×ゴールドの煌めく限定パッケージ。

パフもパッケージと同じ限定のホワイト仕様です。

価格 ：5,500円（税込価格）

カラー : ３色（ベージュ、オークル、ニュートラル）

内容量 ：15g

※限定パッケージは「HARIAS薬用クッションファンデーション」とは仕様が異なります。

▼HARIAS ホリデーコフレ 2025 ご予約サイトはこちら

https://harias.jp/Page/holidaycoffret2025.aspx

「HARIAS」ブランドについて

「今日よりもっと美しく、キレイのその先へ」

毎日のメイクがスキンケアに変わる瞬間を。

HARIASは、あなたの輝きを引き出すために生まれました。

美しさを引き出すだけでなく、その基盤となる素肌をいたわり、未来への美しさを大切にするブランドです。

HARIAS薬用クッションファンデーション特徴

HARIAS薬用クッションファンデーションは、製薬会社との共同開発により、妥協のない研究とたしかなエビデンスに基づいて誕生した医薬部外品のクッションファンデーションです。

シワ改善、肌荒れ防止、美白※1 効果も期待できるWの有効成分をはじめ、肌が求める美容成分を厳選し28種類も配合。95％が美容液成分となる、つけている間ずっとスキンケアができる点が特徴。

ナチュラルなのにしっかりとしたカバー力があり、程よいツヤ感で明るく自然な仕上がりに。簡単にプロフェッショナルな仕上がりを叶えます。

また、美しい仕上がりを24時間キープ※2。「どんなシーンでもベストコンディションで最高な自分でいたい。」そんな忙しい日常を欲張りに頑張る方に、HARIASはそっと寄り添い応援いたします。

※1：メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐこと

※2：HARIAS薬用クッションファンデーションの塗布有無で1時間、3時間、6時間、24時間後の左右顔のメイクキープ効果を測定し、比較した結果。株式会社東洋新薬調べ。

【HARIAS会社概要】

会社名 ：株式会社HARIAS

所在地 ：東京都渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワー8階

代表取締役社長：池田みどり

公式サイト ：https://harias.jp/