【横浜発】カルチャーカフェ「7artscafe」がスーパーフードを軸にした革新的ライフスタイルブランドを展開

■栄養価で選ぶ新しい食のカタチ “スーパーフード”とは

「スーパーフード」とは、カロリーに対してビタミン、ミネラル、抗酸化物質、食物繊維などの有益な成分を特に多く含む、栄養価の高い健康効果が注目される食品のことです。

ベリー類（ブルーベリー、アサイー、クコの実、いちご など）

葉物・野菜（ケール、ほうれん草、ブロッコリー、にんじん、かぼちゃ など）

種子・ナッツ・穀物（チアシード、亜麻仁、アーモンド、キヌア など）

飲料・スパイス（緑茶、ターメリック など）

果物・根菜（りんご、バナナ、てん菜 など）

藻類（スピルリナ など）

■ペットも人も健康に──7artscafeが描く未来のウェルネス

７artscafe（所在地：神奈川県横浜市中区）のメニューはスーパーフードを中心に据え、自然の栄養価を活かした料理を展開。さらにそのビジョンを拡大し、2つのライフスタイルブランドを立ち上げました。

クールマイアミスムージー。植物由来の食材を使用しさっぱりとした口当たりの中にも濃厚な味わいを感じられる。ビタミン＆ミネラルたっぷり。オーツミルク×バナナ×いちご×蜂蜜の栄養チャージドリンク。ベジタリアン・スイートチリ・パイナップル＆玄米ブリトー。枝豆、玄米、にんじん、ピーマン…野菜たっぷり。7artscafe特製フムスやナッツのハニークラスターも添えて。

・ 7dogmarket(https://www.7artscafe.co.jp/7dogmarket/)（2023年設立）： 犬向けスーパーフードを基にしたナチュラルトリーツやウェルネスグッズを提供。カフェのマスコット犬「モーツァルト」にインスパイアされた商品で、ペットと飼い主の健康的な絆を育みます。

・ 7smartfoods(https://www.7artscafe.co.jp/7smartfoods/)（2025年設立）： スーパーフード主体の植物性フードコレクション。エネルギー、集中力、健康をサポートする「意識的な食体験」を提案します。

■食文化を受け継ぎ、未来を創造する7artscafeのビジョン

2023年発売。7dogmarketの新商品。犬向けスーパーフードを基にしたナチュラルトリーツは全7種類。作曲家であり起業家。健康志向の自家製料理を提供する文化拠点を創るという長年の夢を実現した。

西洋風の美食文化が横浜に登場したのは、19世紀半ばの明治時代。東洋と西洋の食文化が融合し始めた pioneering な時代でした。 その伝統を継ぎ「7artscafe(https://www.7artscafe.co.jp/7dogmarket/)（2021年創業）」は、横浜から再び新しい食文化を発信しようとしています。「かつて横浜が文化融合の発祥地であったように、再びこの地から新しいムーブメントを生み出すことができる。その象徴こそが未来を切り拓く“スーパーフード”です。」──7artscafe オーナー

ジョセフ・アマト博士。

■横浜から世界へ──学びと発信で広がる“スーパーフード・コミュニティ”

現在『SuperTreats』は、横浜・7artscafeに加え、全国のペットライフスタイルショップ「paw’s living(https://paws-living.com/shop_list/)」主要店舗を中心に以下の店舗にてご購入いただけます。マリン＆ウォーク横浜店（神奈川）／エミテラス所沢店（埼玉）／グラングリーン大阪店（大阪）／イオンモール仙台店（宮城）／カメイドクロック店（東京・江東）／PARCO-ya上野店（東京・台東）／RAYARD hisaya-odori Park店（愛知・名古屋）／星が丘テラス店（愛知・名古屋）／高崎OPA店

愛犬と同伴できるプライベートヴィラ「ルクス箱根湯本(https://lux-hakone.com)」や、次世代型コンビニエンスストア「gooz(https://gooz.three-f.co.jp)」、さらに米国・カリフォルニアのセレクトショップ「DIGGDY DOG(https://www.diggidydog.com)」でも取り扱いがスタート。日本とアメリカをまたぐグローバル展開が進んでいます。

今後は、オンライン販売の強化やサロンなどの提供も通じて、より多くの愛犬家の暮らしに「食からのウェルビーイング」を届けてまいります。

7artscafeは、カフェ運営にとどまらず、YouTubeでのスーパーフード勉強会、公式Instagramでの情報発信を通じてコミュニティを広げていきます。横浜から世界へ、スーパーフードを新しいライフスタイルの象徴として発信していく計画です。

YouTube：www.youtube.com/@7artscafeYokohama(https://www.youtube.com/@7artscafeYokohama)

公式Instagram：instagram.com/7artscafe(https://www.instagram.com/7artscafe)

アートが迎える、愛犬と心通わすウェルビーイングカフェ。ここから『SuperTreats』が生まれました。

■会社概要

店舗名：7artscafe（セブンアーツカフェ）

webサイト：https://www.7artscafe.co.jp

所在地：横浜市中区末吉町1-3 小此木第2ビル 1階

設立：2021年 ・ 事業内容：カフェ運営、スーパーフード商品開発、ライフスタイルブランド展開、アート・カルチャー活動

