『オールナイトニッポンMUSIC10』と『おそうじ本舗』がタイアップ「おそうじ本舗プレゼンツココロの大掃除」がスタート

株式会社HITOWA

生活総合支援サービスを展開する株式会社HITOWA（本社︓東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO︓須原 清貴）が全国展開するハウスクリーニングチェーン『おそうじ本舗』は、『オールナイトニッポン MUSIC10』とタイアッププロモーションを実施いたします。

今年10周年を迎えた“大人の音楽”をテーマにした音楽番組『オールナイトニッポン MUSIC10』（月曜～木曜 22時～24時）。11月3日（月）～11月27日（木）の1カ月間、株式会社HITOWAが展開するハウスクリーニングサービス、「おそうじ本舗」とのタイアップコーナー「おそうじ本舗 プレゼンツ ココロの大掃除」を放送します。

この「おそうじ本舗 プレゼンツ ココロの大掃除」コーナーは、 忘れたいのに忘れられない出来事、赤面しちゃうほど恥ずかしかった失敗、うっかりミスエピソード、心に引っかかっている些細な思い出など、「リスナーがココロの中にしまい込んでいるエピソード」を募集し、「きれいさっぱり、すっきりと“心のクリーニング”をしてもらおう」という企画です。

今年も残すところ2カ月。心のモヤモヤを、ほんの少し勇気を出して「言葉」にしてみませんか。

本コーナーでメールが読まれたリスナーには、おそうじで活躍する、おそうじ本舗オリジナル掃除グッズの「強力電解水クリーナー」＆「キッチン万能スポンジ」と、「オールナイトニッポンMUSIC10 10周年ステッカー」をセットでプレゼントいたします。

また、『おそうじ本舗』公式サイトでは、本コーナーとのタイアップ特設サイトを公開予定です。大掃除時期に向けて、ハウスクリーニングサービス依頼時に使えるお得なWEB限定クーポンも掲載していたします。是非、この機会にご活用ください。

＜概要＞

■番組タイトル： 「オールナイトニッポン MUSIC10」

■放送日時：毎週月曜日～木曜日 22時～24時

■放送局：ニッポン放送ほかネット局

＜コーナー概要＞

■企画タイトル：おそうじ本舗 プレゼンツ ココロの大掃除

■企画実施期間：2025年11月3日（月）～11月27日（木） ※11月12日（水）は企画実施なし

■提供社：株式会社HITOWA

家族とくらしを支える新たな価値の創造を目指す HITOWA グループは今後も、生活総合支援サービスの開発を継続することで顧客価値を向上し、お客様に「感動」と「満足」を提供しつづけます。

「おそうじ本舗」公式サイト

https://www.osoujihonpo.com/

ハウスクリーニングのフランチャイズなら「おそうじ本舗」

https://www.osoujihonpo-fc.com/

■企業情報

株式会社HITOWA

所在地︓ 〒108-6215 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティC棟

TEL︓ 03-6632-7700（代）FAX︓03-6736-5590

URL︓ https://www.hitowa.com/

設立︓ 1997年2月

資本金︓ 5,000万円

事業内容︓ フランチャイズ事業（ハウスクリーニング、訪問鍼灸マッサージ、靴・カバンのリペア）、マーケットプレイス事業、給食事業

代表者︓ 代表取締役社長 兼 CEO 須原 清貴

■カンパニー情報

株式会社HITOWA ライフパートナーカンパニー

所在地︓ 〒108-6215 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティC棟

TEL︓ 03-6632-7701（代）FAX︓03-6736-5591

URL︓ https://www.hitowa.com/life-partner/

事業内容︓ フランチャイズビジネスサービスの提供（「おそうじ本舗」、「KEiROW」、「靴専科」、等）

代表者︓ カンパニー社長 宮崎 洋平