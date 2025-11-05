『オールナイトニッポンMUSIC10』と『おそうじ本舗』がタイアップ「おそうじ本舗プレゼンツココロの大掃除」がスタート
生活総合支援サービスを展開する株式会社HITOWA（本社︓東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO︓須原 清貴）が全国展開するハウスクリーニングチェーン『おそうじ本舗』は、『オールナイトニッポン MUSIC10』とタイアッププロモーションを実施いたします。
今年10周年を迎えた“大人の音楽”をテーマにした音楽番組『オールナイトニッポン MUSIC10』（月曜～木曜 22時～24時）。11月3日（月）～11月27日（木）の1カ月間、株式会社HITOWAが展開するハウスクリーニングサービス、「おそうじ本舗」とのタイアップコーナー「おそうじ本舗 プレゼンツ ココロの大掃除」を放送します。
この「おそうじ本舗 プレゼンツ ココロの大掃除」コーナーは、 忘れたいのに忘れられない出来事、赤面しちゃうほど恥ずかしかった失敗、うっかりミスエピソード、心に引っかかっている些細な思い出など、「リスナーがココロの中にしまい込んでいるエピソード」を募集し、「きれいさっぱり、すっきりと“心のクリーニング”をしてもらおう」という企画です。
今年も残すところ2カ月。心のモヤモヤを、ほんの少し勇気を出して「言葉」にしてみませんか。
本コーナーでメールが読まれたリスナーには、おそうじで活躍する、おそうじ本舗オリジナル掃除グッズの「強力電解水クリーナー」＆「キッチン万能スポンジ」と、「オールナイトニッポンMUSIC10 10周年ステッカー」をセットでプレゼントいたします。
また、『おそうじ本舗』公式サイトでは、本コーナーとのタイアップ特設サイトを公開予定です。大掃除時期に向けて、ハウスクリーニングサービス依頼時に使えるお得なWEB限定クーポンも掲載していたします。是非、この機会にご活用ください。
＜概要＞
■番組タイトル： 「オールナイトニッポン MUSIC10」
■放送日時：毎週月曜日～木曜日 22時～24時
■放送局：ニッポン放送ほかネット局
＜コーナー概要＞
■企画タイトル：おそうじ本舗 プレゼンツ ココロの大掃除
■企画実施期間：2025年11月3日（月）～11月27日（木） ※11月12日（水）は企画実施なし
■提供社：株式会社HITOWA
