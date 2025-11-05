“おせち”が、“おすち”に進化!? まぐろ問屋こだわりの極上ネタを、贅沢に詰め込んだ「新春おすち」を新発売！手巻き寿司でも楽しめる、新年限定の海鮮エンターテインメントを、完全予約販売いたします。

株式会社 ネオ・エモーション

「横浜から食文化を世界へ」を理念に掲げ、グルメ廻転寿司店・海鮮居酒屋を運営する、株式会社ネオ・エモーション（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：石橋 匡光）は、おせちの新提案として、手巻きでも楽しめる贅沢海鮮ネタが満載の「新春おすち」を、2025年11月5日（水）より予約を開始いたします。

まぐろ問屋の「新春おすち」イメージ写真

おせちが進化！まぐろ問屋が贈る新提案「新春おすち」登場

株式会社ネオ・エモーションは、横浜中央卸売市場にセントラルキッチンおよび本部事務所を構え、日々鮮度にこだわった海鮮ネタの仕入れ・販売を行っています。

このたび、新しい年を彩る海鮮おせち「新春おすち」を完全予約制で発売いたします。

「新春おすち」は、まぐろをはじめとする極上海鮮を贅沢に盛り込み、―“手巻きでも楽しめる新感覚の正月グルメ”―として提案。“巻いて祝う”という新しいスタイルで、海鮮の旨みとお正月の華やかさを一度にお楽しみいただけます。

また、海鮮ネタは神奈川県三崎港で水産業を営むグループ会社「三崎恵水産」のネットワークを活かし、最高グレードのまぐろや旬の魚介を厳選。

素材の質と鮮度にとことんこだわった、豪華絢爛な一折が完成しました。

ご家族や大切な方と囲む新年の食卓を、「新春おすち」で華やかに。まぐろ問屋が自信をもってお届けする、海の恵みあふれる特別なおせちです。

【壱の重】イメージ「新春おすち」の楽しみは手巻き寿司

【壱の重】まぐろを中心とした海鮮ネタ

色鮮やかな三崎めばちまぐろのとろ、赤身をはじめ、福を呼ぶ「ふぐ」、めでたい新年を祝う「真鯛」長寿の象徴「有頭えび」などを中心に9種の寿司ネタをご用意。付属する専用のお酢と有明産高級海苔で、手巻き寿司としてもお楽しみいただけます。

【弐の重】イメージ贅の極み。生うにといくらをたっぷり

【弐の重】箱入り生うにが丸々一枚！贅沢ネタ

甘いの強い濃厚な生うにと、いくらや数の子など「繁栄」をイメージした弐の重は、手巻きはもちろん贅沢なつまみとしてもお楽しみいただけます。ふぐの白子など珍味も美味しく、華やかな食卓を演出します。

【参の重】イメージ豪華絢爛！本格おすち

【参の重】蟹、黒豆、栗きんとん定番もしっかり

おせちの定番もしっかりと抑えた、本格おすちの重は、豪華な蟹で華やかに演出し、しめ鯖や酢たこ、まぐろの角煮など、最後まで楽しめるよう様々な味わいをご用意。新春おすちの締めくくりにふさわしい豪華絢爛なネタをお楽しみ下さい。

┃商品概要

商品名：新春おすち

販売価格：32,400円（税込）― 8寸三段重 / 4～5人前 ―

予約期間：2025年11月5日（水）～2025年12月10日（水）夜21時締め切り

お支払い方法：ご予約店舗にてお支払い。

お渡し日：2025年12月31日（水）限定。午後17時までに、予約店舗にて直接お渡しとなります。

※完全予約制となり、予定数量に達し次第、受付を終了いたします。

┃販売店舗一覧

・まぐろ問屋 三浦三崎港 横浜ポルタ店

TEL：045-620-6123 （予約受付時間11:00～21:00）

住所：神奈川県横浜市西区高島2-16-B1横浜ポルタ内 まぐろ問屋三浦三崎港

・まぐろ問屋 めぐみ水産 マークイズみなとみらい店

TEL：045-319-6250 （予約受付時間11:00～21:00）

住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1 MARK ISみなとみらい4階

まぐろ問屋めぐみ水産

・まぐろ問屋 恵み 新横浜ぐるめストリート店

TEL：045-534-7019 （予約受付時間11:00～21:00）

住所：神奈川県横浜市港北区篠原町2937キュービックプラザ新横浜 1階

ぐるめストリート内 まぐろ問屋恵み

・まぐろ問屋 恵み 鮨道場 横浜ワールドポーターズ店

TEL：045-211-6720 （予約受付時間11:00～21:00）

住所：神奈川県横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポーターズ1階 まぐろ問屋恵み

┃商品内容

【壱の重】

三崎めばちまぐろとろ、三崎めばちまぐろ赤身、ふぐ、真鯛、サーモン、やりいか、有頭えび、かんぱち、赤貝

【弐の重】

極上いくら、板生うに、たこ、ほたて、小肌栗漬け、わかさぎ甘露煮、極み穴子、金胡麻くるみ、数の子キャビア、ふぐ白子、あわび、伊達巻、かまぼこ

【参の重】

たらば蟹、紅ずわい蟹、かにみそ、栗きんとん、酢たこ、まぐろしぐれ煮、黒豆、寿そら豆、ばい貝、赤にし貝、スモークサーモン、玉子焼、黄金いか、自家製〆さば

【付属品】

特製寿司酢1本、手巻き用海苔40枚 （※酢飯は付属していません。）

会社概要

社名 ┃株式会社 ネオ・エモーション

URL ┃https://neo-emotion.jp

本件プレスリリースに関するお問い合わせ

TEL:045-620-5291

FAX:045-620-5295

担当:幸喜（コウキ）

MAIL:s.kouki@misakimegumi.com

