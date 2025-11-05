【OPEN3周年記念】ラーメン500円！らぁ麺さくら田 岡山大供店の「醤油らぁ麺」「背脂醤油らぁ麺」を11月12日～16日限定で500円（税込）の特別価格でご提供！

GET株式会社醤油らぁ麺・背脂醤油らぁ麺：期間限定500円（税込）

GET（ゲット）株式会社が運営する、らぁ麺さくら田 岡山大供店では、OPEN3周年を記念して2025年11月12日（水）～11月16日（日）の期間、「醤油らぁ麺」「背脂醤油らぁ麺」を500円（税込）で提供いたします。

さくら田の看板メニュー「醤油らぁ麺」「背脂醤油らぁ麺」が500円（税込）に！

東京の名店らぁ麺はやし田プロデュースにて2022年11月、岡山市に開店した『らぁ麺さくら田』は、2025年11月16日（日）にグランドオープン3周年を迎えます。

開店よりたくさんのご来店をいただいた3年分の感謝を込めて、看板メニューである「醤油らぁ麺」「背脂醤油らぁ麺」を、通常価格880円のところ【500円（税込）】でご提供いたします。

本企画の開催期間は、オープン日の前11月12日（水）から11月16日（日）までの5日間。

らぁ麺さくら田に来店されたことがある方も、まだ来店されたことがない方も、是非この機会にらぁ麺さくら田へお越しくださいませ。

キャンペーン対象メニューは次の2種類のラーメンです。

醤油らぁ麺 通常価格880円（税込）

鴨と大山鶏を惜しげもなく使用し炊き上げたスープに、数種類の厳選小麦を絶妙なバランスで配合した全粒粉の麺。

スープから麺まで徹底的に美味しさを追求した一杯が、さくら田の醤油らぁ麺です。

徹底した温度管理のもと、低温調理でしっとり仕上げた鶏むね肉のチャーシューと、吊るし焼き製法で調理し香りに拘った豚肩ロースのチャーシューがらぁ麺に彩りを添えています。

※写真は特製醤油らぁ麺です。

背脂醤油らぁ麺 通常価格880円（税込）

さくら田の看板メニューである醤油らぁ麺のスープに、背脂を張り巡らせたインパクトある見た目の背脂醤油らぁ麺

こだわりの醤油スープに背脂の甘みと旨味が加わり、後を引く味に仕上がっております。

※写真は特製背脂醤油らぁ麺です。

3周年記念ラーメン500円キャンペーン詳細

■対象のらぁ麺

・醤油らぁ麺

・背脂醤油らぁ麺



■提供条件

・おひとり様一杯のみご注文可能

・2025年11月12日（水）～11月16日（日）までの五日間限定

※期間中は来店の都度、500円キャンペーンをご利用いただけます

店舗概要

店舗ロゴ

■店舗名：らぁ麺さくら田

■所在地：岡山県岡山市北区大供本町７０２ー４

■最寄駅：JR宇野みなと線「大元駅」東口／800m 約10分、JR「岡山駅」東口／1800m 約20分

■営業時間：11：00～24：00（L.O.23：30）

■店休日：なし

■電話番号：086-207-2728

■食べログ：https://tabelog.com/okayama/A3301/A330101/33019056/

■Instagram：https://www.instagram.com/ramen_sakurada/