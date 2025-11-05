TGVレーザー加工機の世界市場2025年、グローバル市場規模（ウエハーレベルパッケージング、パネルレベルパッケージング）・分析レポートを発表
2025年11月5日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「TGVレーザー加工機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、TGVレーザー加工機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
概要
本レポートは、世界のTGVレーザー加工機市場の現状と将来展望を詳細に分析したものです。2024年の市場規模は約2,730万ドルと推定され、2031年には約5,660万ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は7.1％で推移すると予測されています。
また、本レポートでは、米国の関税制度および各国の産業政策の変化が市場競争構造、地域経済、サプライチェーンの強靭性に及ぼす影響についても評価しています。
TGVレーザー加工機は、主にガラス基板上に微細な貫通孔（スルーホール）や微細溝を加工する高精密装置です。光学レンズシステムと高精度制御システムで構成され、レンズ焦点距離や開口径を調整することでビーム径を制御し、加工精度を保証します。この装置は高い加工精度と効率を有し、複雑な軌跡処理にも対応できるため、ディスプレイチップや半導体チップのパッケージング分野で広く利用されています。
________________________________________
技術動向と加工プロセス
TGV（スルーガラスビア）形成技術は、コスト・速度・品質を同時に満たすことが求められる高度な技術です。高速・高精度・微細ピッチ・滑らかな側壁・高い垂直性など、複数の条件を同時に実現する必要があります。
従来、サンドブラスト法、感光性ガラス法、放電加工、プラズマエッチング、電気化学法など多様な技術が試みられてきましたが、近年ではレーザー誘起エッチング法が高精度かつスケーラブルな手法として注目されています。
このプロセスでは、ガラス基板にレーザーで微細穴を形成した後、フッ化水素酸（HF）溶液に浸漬して超音波処理を行い、所定の孔径に達するまでエッチングします。これにより、ガラスの貫通精度と透過性を確保することができます。
________________________________________
市場セグメンテーション
TGVレーザー加工機市場は、製品タイプおよび用途によって分類されています。
製品タイプ別では、
・ウエハーレベルパッケージング
・パネルレベルパッケージング
の2種類があります。2024年時点ではウエハーレベルパッケージングが主流であり、2031年には市場全体の約52％を占めると予測されています。
用途別では、
・半導体
・ディスプレイ
・その他（自動運転車、5G通信、バイオ医療など）
に分類されます。特に半導体分野では2024年時点で全体の約60％を占め、今後も安定的に成長すると見込まれています。さらに、透明ディスプレイやMEMS（微小電気機械システム）分野への応用が拡大し、将来的にはディスプレイパネル用途が市場の大きな比率を占める見通しです。
________________________________________
主要企業の分析
世界市場では、LPKF, 4JET, EKSPLA, TRUMPF, Philoptics などが主要なプレイヤーであり、2024年時点で上位5社が全体の約87％のシェアを占めています。これらの企業は、レーザー技術や精密加工技術において強い競争優位を持ち、特にヨーロッパと韓国を中心に高性能機の供給を行っています。
