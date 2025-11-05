SILK THE RICH、全世界189の国と地域へグローバル展開を開始

株式会社THE RICH

株式会社THE RICH(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO/founder 三浦裕太、以下当社)は、2025年11月5日(水)よりグローバル自社EC（https://silktherich-global.com/）をローンチしました。これにより、全世界189の国と地域から「SILK THE RICH」製品の購入が可能となり、ブランドは“世界規模での展開フェーズ”へと進化します。

■世界189の国と地域で、日本品質のヘアケアを

日本国内で誕生した『SILK THE RICH』は、「世界中の人々の人生の美に貢献をし、世界のトップ企業を創る。」をビジョンに掲げ、上質なシルク成分と先進的なヘアケア技術を融合した製品を展開してきました。今回のグローバルローンチでは、これまで日本市場で培ってきた品質とデザイン、そしてブランドの哲学をそのままに、世界中のユーザーに向けて“日本発の美しさ”を届けることを目指しています。

■世界189か国にローカライズ対応したショッピング体験を実現体験

新たに開設されたグローバル自社ECでは、ユーザーの居住地域や言語環境に合わせてUI（ユーザーインターフェース）を自動最適化。地域特有の購買習慣や文化的背景を考慮したUIデザインにより、

どの国のユーザーもストレスなく購入できる環境を実現しています。

また、各国語対応・現地通貨表示・主要決済手段への対応など、すべての国のユーザーが直感的に利用できるよう設計されています。対応決済手段は、クレジットカード・PayPal・Apple Pay・WeChat Pay・Alipayなどに対応し、どの国からでもスムーズに購入できる環境を整備しました。

■24時間対応のグローバルカスタマーサポート

すべての国のユーザーに安心して利用してもらえるよう、24時間365日稼働のカスタマーサポートチームが18カ国に存在し、9言語への翻訳をサポートします。（今後も対応言語拡大予定）またライブチャットでのコミュニケーションも用いて、英語のみならずお客さまの母国語で一人一人に寄り沿ったサポートを提供します。

■株式会社THE RICH 代表取締役社長 兼 CEO／Founder 三浦 裕太コメント

「SILK THE RICHの189か国展開は、“日本のシルク”を世界に再定義する挑戦です。シルクは、かつて日本の誇りと美の象徴でした。私たちは、そのシルクを現代のテクノロジーとデザインで蘇らせ、髪に触れた瞬間、“シルクの記憶”が甦る体験へと昇華させました。それは単なるヘアケアではなく、“日本の美意識を纏う”という新しいラグジュアリーの形です。

今回のグローバル展開では、189の国と地域、全通貨・全言語に対応した独自UIを実現。世界中どこにいても、自国通貨で、母国語で、日本のシルクの艶とぬくもりを同じクオリティで体験できる仕組みをつくりました。クレジットカード、PayPal、Apple Pay、WeChat Pay、Alipayなど主要決済すべてに対応し、“世界のどこでも、同じ瞬間にシルクに触れられる”環境を整えています。

さらに、世界18カ国・9言語に対応した24時間365日のグローバルカスタマーサポートを構築。どの国のユーザーにも、母国語で“日本の誠実さとおもてなし”を感じていただけるよう設計しています。

これこそが、SILK THE RICHが目指す“地球規模の日本品質”です。シルクという素材を超えて、文化や言語、時代さえも超えてゆく。私たちは、シルクを通じて“日本の美”を世界の共通言語へと変えていきます。」



■THE RICHについて

社名：株式会社THE RICH

本社：東京都渋谷区恵比寿西一丁目15番6号

代表者：代表取締役社長兼CEO/founder 三浦 裕太

