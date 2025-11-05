静かなる成長産業──車用電動マイクロモーター市場、2031年に212億ドル到達へ
車用電動マイクロモーターとは、自動車に搭載される小型精密モーターの総称であり、主にパワーウィンドウ、シート調整、ドアロック、ミラー制御、冷却ファン、燃料ポンプ、さらには近年急速に普及が進む先進運転支援システム（ADAS）や電動パワーステアリングなど、多岐にわたる機能に用いられている。これらのマイクロモーターは、車両の快適性・安全性・省エネ性能を支える不可欠な要素であり、電動化・知能化が加速する自動車産業において、その重要性はますます高まっている。小型でありながら高いトルク性能と耐久性を兼ね備え、制御技術との融合によって高効率化が求められる点も特徴である。特にEVやハイブリッド車では、従来の機械式部品を置き換える形でモーター駆動化が進み、車用電動マイクロモーターの搭載数は飛躍的に増加している。したがって本製品は、自動車産業の電動化・スマート化の進展を象徴する「静かなる推進力」と言える存在である。
世界市場の拡大と成長曲線
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル車用電動マイクロモーター市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/159287/automotive-electric-micromotor）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.7%で、2031年までにグローバル車用電動マイクロモーター市場規模は212.1億米ドルに達すると予測されている。つまり本市場は、急速なブームではなく、持続的で安定した成長が期待できる産業領域である。背景には、世界的なEV普及政策、ADASや自動運転への需要拡大、そして新興国市場における中高級車の販売増が存在する。これらが複合的に作用し、マイクロモーター需要を底堅く支えている。
図. 車用電動マイクロモーター世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333437&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333437&id=bodyimage2】
図. 世界の車用電動マイクロモーター市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争環境と主要プレーヤーの布陣
LP Informationのトップ企業研究センターによると、車用電動マイクロモーターの世界的な主要製造業者には、徳昌電机、NIDEC、Denso、Bosch、BroseMabuchi 、Motors、Mitsuba、Valeo、勝華波、DY Corporationなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約77.0%の市場シェアを持っていた。このように欧州・日本・中国・韓国の多国籍プレーヤーがしのぎを削る状況にあり、技術力と供給網の強靭さが市場競争の決定要因となっている。特に日本勢は小型精密モーターの設計・量産技術で強みを発揮し、中国企業はコスト競争力で存在感を増している。欧州企業はADASや快適装備に関連する高付加価値領域でリードしており、今後は分野別の専門化が一層進むと予想される。
成長の駆動要因と今後の展望
市場成長の最大の推進力は、EVとハイブリッド車の普及である。内燃機関車に比べて電動部品比率が格段に高く、1台あたりのマイクロモーター搭載数は飛躍的に増加している。また、自動運転や先進運転支援システムの実装により、センサー制御用やアクチュエーター用のマイクロモーター需要が拡大している。さらに、消費者の快適性追求はシート自動調整やスマートエアコン制御といった新しい用途を生み出しており、マイクロモーターは自動車の付加価値創出に直結する部材となっている。課題としては、コスト競争の激化と原材料価格の変動が挙げられるが、省エネ化・小型化・高耐久化といった技術革新によって乗り越える余地は大きい。2030年代に向け、自動車産業のパラダイムシフトを背景に、車用電動マイクロモーターは「見えないが不可欠な戦略部品」として、着実に市場価値を高めていくと見込まれる。
