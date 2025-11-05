能登地震からの復興をテーマにした「小さな木地屋さん再生プロジェクト」がグランプリを受賞！ 第5回日本和文化グランプリ、全28作品の受賞結果を発表
一般社団法人 日本和文化振興プロジェクト（JCPP）は、「第5回日本和文化グランプリ」の審査結果を発表しました。本グランプリは、日本の伝統文化と現代の技術・芸術を融合させた優れた作品を顕彰し、持続可能な和文化の発展を支援することを目的に開催されています。 今回のグランプリには、「プロデュース部門」から能登地震の被災地で伝統工芸の再生に取り組む「小さな木地屋さん再生プロジェクト／能登地震・被災からの「工藝的復興」活動」が選出されました。準グランプリには、「工芸美術部門・漆」から金沢美術工芸大学の劉 幸運氏による作品「宇宙の境 I」が輝きました。 審査は、各界の専門家11名によって厳正に行われました。応募作品の広がりに応えるべく、今年度はカテゴリーの細分化と賞の拡充を実施。国内外から寄せられた多彩な応募の中から、計28作品が各賞に選ばれました。 今後は、授賞式や関係者との交流会、展示販売会、ギャラリートークの開催に加え、海外向けWebサイト「Green Pheasant」（https://gp-j.com）での作品紹介・販売も予定しています。受賞者に対しては、販路拡大や発信支援など、継続的なフォローアップを行い、和文化の担い手が持続的に活動できる環境づくりを進めてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328374&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328374&id=bodyimage2】
＜グランプリ＞
【プロデュース部門】
・小さな木地屋さん再生プロジェクト／能登地震・被災からの「工藝的復興」活動
赤木明登（塗師・〔株〕木地屋 代表取締役）・青江整一（株式会社ミナモト建築工房 代表取締役）
原田敦士（株式会社ミナモト建築工房 大工棟梁）・弥田俊男（建築家・岡山理科大学准教授・弥田俊男設計建築事務所）木下洋介（構造設計者・木下洋介構造計画）
＜準グランプリ＞
【工芸・美術部門/漆】
宇宙の境 I（金沢美術工芸大学 劉幸運）
＜優秀賞＞
【プロデュース部門】
Project1.エレキ三味線《Lycoris》/Project2.沖縄の海を想う青い三線《Echoes of the Sea》
和の響き［富樫祐輔・染野晴美・多田豊一郎・江口哲平］
京都女子大学 前粼信也研究室［前粼信也・佐々木壬る・渋谷知瑚・倉本英里奈・利田美音］
【ライフスタイル部門】
未来を照らし続ける芯切り不要な和蝋燭「灯」（兵庫県立宝塚北高等学校グローバルサイエンス科3年 小田直弥・奥野泰生・佐藤友哉・太田凌輔）
【衣部門/染織】
SUZUSHI（MIKA YAJIMA ATELIER 染織造形作家 矢島路絵）
【空間部門/インテリア】
Hibiki（炭化彫刻家 ヒョーゴコーイチ）
【空間部門/建築】
鶴反飲水図（畳職人 ケンジ）
【工芸・美術部門/その他分野の作品 または、それらの組み合わせで制作された作品】
SORI（ユーバイエヌアーキテクツ 占部将吾+西島要+佐藤元樹 /ひわだや 佐々木真）
【工芸・美術部門/金工】
南鐐 點線面 湯沸（株式会社竹影堂 金工作家 錺職人 竹影堂榮眞 ）
【工芸・美術部門/七宝】
帯に咲く、一服の絵 ー 日本画と七宝の帯留（田村七宝工芸5代目 七宝作家 田村有紀・雲母描画堂 日本画家 友田恵梨子）
【工芸・美術部門/漆】
乾漆蒔絵螺鈿水指「あまやどり」（東京藝術大学 美術学部 工芸科 漆芸専攻 修士2年 白石真子）
【工芸・美術部門/硝子】
時の帳（ガラス作家 晶阿弥博子）
【工芸・美術部門/陶磁】
積奏彩幾何文鉢（陶芸家 渡邉国夫）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328374&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328374&id=bodyimage2】
＜グランプリ＞
【プロデュース部門】
・小さな木地屋さん再生プロジェクト／能登地震・被災からの「工藝的復興」活動
赤木明登（塗師・〔株〕木地屋 代表取締役）・青江整一（株式会社ミナモト建築工房 代表取締役）
原田敦士（株式会社ミナモト建築工房 大工棟梁）・弥田俊男（建築家・岡山理科大学准教授・弥田俊男設計建築事務所）木下洋介（構造設計者・木下洋介構造計画）
＜準グランプリ＞
【工芸・美術部門/漆】
宇宙の境 I（金沢美術工芸大学 劉幸運）
＜優秀賞＞
【プロデュース部門】
Project1.エレキ三味線《Lycoris》/Project2.沖縄の海を想う青い三線《Echoes of the Sea》
和の響き［富樫祐輔・染野晴美・多田豊一郎・江口哲平］
京都女子大学 前粼信也研究室［前粼信也・佐々木壬る・渋谷知瑚・倉本英里奈・利田美音］
【ライフスタイル部門】
未来を照らし続ける芯切り不要な和蝋燭「灯」（兵庫県立宝塚北高等学校グローバルサイエンス科3年 小田直弥・奥野泰生・佐藤友哉・太田凌輔）
【衣部門/染織】
SUZUSHI（MIKA YAJIMA ATELIER 染織造形作家 矢島路絵）
【空間部門/インテリア】
Hibiki（炭化彫刻家 ヒョーゴコーイチ）
【空間部門/建築】
鶴反飲水図（畳職人 ケンジ）
【工芸・美術部門/その他分野の作品 または、それらの組み合わせで制作された作品】
SORI（ユーバイエヌアーキテクツ 占部将吾+西島要+佐藤元樹 /ひわだや 佐々木真）
【工芸・美術部門/金工】
南鐐 點線面 湯沸（株式会社竹影堂 金工作家 錺職人 竹影堂榮眞 ）
【工芸・美術部門/七宝】
帯に咲く、一服の絵 ー 日本画と七宝の帯留（田村七宝工芸5代目 七宝作家 田村有紀・雲母描画堂 日本画家 友田恵梨子）
【工芸・美術部門/漆】
乾漆蒔絵螺鈿水指「あまやどり」（東京藝術大学 美術学部 工芸科 漆芸専攻 修士2年 白石真子）
【工芸・美術部門/硝子】
時の帳（ガラス作家 晶阿弥博子）
【工芸・美術部門/陶磁】
積奏彩幾何文鉢（陶芸家 渡邉国夫）