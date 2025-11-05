日本円建ステーブルコイン「JPYC」で広がるオープン金融 - Fracton Venturesが、JPYCを活用したDeFiプロトコル特化イベント「JPYC DeFi Showcase」を開催

Fracton Ventures株式会社

Fracton Ventures株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：亀井聡彦、鈴木雄大）は、JPYC株式会社の協賛のもとで、日本初となる日本円建ステーブルコイン「JPYC（ジェーピーワイシー）」を活用するDeFi（分散型金融）プロトコルに焦点を当てたイベント「JPYC DeFi Showcase」を開催いたします。本イベントでは、Crypto/Web3スタートアップによるDeFiプロトコルを紹介し、JPYCを活用したブロックチェーン上の新たな金融インフラの可能性を国内外に発信します。

■ イベント概要

- イベント名：JPYC DeFi Showcase- 開催日時：2025年11月10日（月） 22:00 - 23:30（日本時間）- 形式：オンライン開催（英語で実施）- タイムライン（JST）： 22:00 - 22:10 オープニング（Fracton Ventures） 22:10 - 22:30 キーノート（JPYC） 22:30 - 23:15 ピッチセッション 23:15 - 23:30 クロージング- 参加登録：https://luma.com/h8azcdm2- 参加費：無料（事前登録制）

本イベントは日本初の日本円建ステーブルコイン「JPYC」の可能性を、Web/Cryptoの領域に拡大させるものです。DeFi（分散型金融）の領域においては、既存金融においては考えられないような、オープンでクリエイティブなエコシステムが広がっています。そこにJPYCという要素を取り込むことで、JPYCおよびDeFi Protocol双方が成長していくことを信じています。また主催であるFracton Venturesは、日本を拠点にCrypto/web3プロジェクト（プロトコル）の支援を実施してきました。その中で、日本からDeFi Protocolが輩出されていないという課題に直面しつつも、この課題に真摯に向き合ってきました。JPYCが日本発のDeFi Protocolの起爆剤として、多くのインパクトを引き起こしていることを期待しており、その最初の一歩を本イベントで支援できることを光栄に思います。

（Fracton Ventuers Incubation Lead 村上 和哉）

■ 登壇チーム募集

現在、JPYCを活用したDeFiプロトコルを開発するチームを若干枠募集中です。日本およびグローバルのクリプトコミュニティに向けて、自身のプロトコルを発表できる貴重な機会です。 応募・お問い合わせは、以下のフォームより11月7日（金）13:00 までご連絡ください。厳正なる書類選考の上、審査通過チームにのみご連絡致します。

応募フォーム： https://app.deform.cc/form/c16b1631-9a91-44ef-b6f1-3a6db38f4f08

■ 主催企業について

Fracton Ventures株式会社

Fracton Venturesは「Protocol Studio for Ethereum」を掲げる日本初のCrypto特化型インキュベーターです。 2021年および2022年には「Fracton Incubation 2021/2022 Powered by bitbank」を開催し、 累計18のCryptoプロジェクトを育成・グローバル展開に導きました。

また、共同創業者による書籍『Web3とDAO 誰もが主役になれる「新しい経済」』（かんき出版）を刊行し、 2023年にはDAOカンファレンス「DAO TOKYO」を主催。アジア各地のDAOやCryptoプロジェクトと連携し、 エコシステムのハブとして活動しています。

公式サイト：https://fracton.ventures/

■ 協賛企業について

JPYC株式会社

JPYCは、2021年よりステーブルコイン事業を展開しています。 資金移動業者として登録を取得し、国内初の日本円建ステーブルコイン「JPYC」を発行。 透明性と低コストを両立した送金・決済インフラを提供し、デジタル金融イノベーションを推進しています。

公式サイト：https://corporate.jpyc.co.jp/