ROLEUPグループ、PEファンド・プリンシパル投資家向け、LBOローンに対応した会計監査を専門とする「ROLEUP監査法人」を設立

この度、ROLEUPグループは、PEファンド及びプリンシパル投資家を中心に、M&Aにおいて活用されるLBOローンにおいて要求される「会計監査」を専門に担う「ROLEUP監査法人」を設立したことをお知らせします。

国内M&Aの増加に伴い、LBOを含むレバレッジド・ファイナンスは拡大傾向にあります。

一方で、DD結果と期中実績の乖離、モデル前提の不透明さ、PMI過程での運転資本逼迫など、レンダーが直面するリスクは高度化しています。当法人は、監査法人としての独立性・準拠性を備えつつ、レンダー特有のモニタリング課題に適合した品質の監査アシュアランスを提供します。

既に、多くのPEファンド様及びプリンシパル投資家様に、弊社のデューデリジェンスサービスをご活用いただき、レンダー様向けのレポーティングに日々取り組んでおります。

今後は、「DD対応＝買収前監査」にとどまらず、「買収後の会計監査」も一気通貫で対応を図ります。

また、日頃、LBOファイナンスを提供されている銀行様、ノンバンクの皆様、メザニン・デッドファンドといったレンダーの皆様向けには、ファイナンス組成に資するDDレポートを共有させて頂いております。

ファイナンス組成後・Day1以降においても、M&AやLBOファイナンスの仕組みを深く理解した公認会計士が、第三者として対象会社の会計監査を担当させていただくことで、DDにおける継続的な論点を理解・フォローしながら、「安心感のある監査報告」と「現場への適切な修正指導」を可能にするものと自負しております。

【ROLEUP監査法人 概要】

商号 ： ROLEUP監査法人（ROLEUP Audit Corp.）

設立 ： 2025年9月25日

本店所在地 ： 東京都千代田区丸の内2丁目4－1 丸の内ビルディング 28階

代表社員 ： 渡邉 達也 ／公認会計士・税理士・行政書士

伊庭 壮太郎／公認会計士

事業内容 ： ■ 監査・保証業務

■ 会計・財務アドバイザリー業務

■ 内部統制アドバイザリー業務

是非、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

代表電話：03-6826-2170

メール問い合わせ：info@roleup.co.jp

弊社グループは、上記、会計監査に加えて、M&Aのサポート及び事業承継問題の解決に向けて、財務・税務・法務・労務・ビジネスデューデリジェンス、株価算定に加えて、FA、PPA、PMI、税務サポート領域まで、幅広くご支援させていただいております。

M&Aを実行する全ての企業様の成長の一助になれば幸いでございます。

【ROLEUPグループについて】

会社名 ： 株式会社ROLEUP

グループ会社 ： ROLEUP税理士法人、ROLEUP行政書士事務所

代表者 ： 代表取締役社長 渡邉 達也

業務内容 ： M&Aアドバイザリーサービス、経営コンサルティング

所在地 ： 東京都千代田区丸の内2丁目4-1 丸の内ビルディング28階

設立 ： 2022年

URL ： https://roleup.co.jp