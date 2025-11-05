【11月季節限定カレー】Spice and Vegetable 夢民から、魚介の旨味とあさりのコクが溶け合う″アクアパッツァ仕立てのシーフードカレー”が期間限定で登場。

東京都港区西新橋のカレー専門店「Spice and Vegetable 夢民（スパイスアンドベジタブルムーミン）」（運営：株式会社フジランド、本社：東京都千代田区、代表取締役：上田　常尚）は、11月季節限定メニューを発表。



東京　虎ノ門に店舗を構える「Spice and Vegetable 夢民」は、11月限定メニューを11月04日（火）～11月29日（土）まで提供いたします。


夢民がお届けする、この期間にしか味わえないこだわりの季節限定メニューをぜひお楽しみください。


◆アクアパッツァ仕立てのシーフードカレー　 \1,200（税込）



魚介の旨味と出汁香るシーフードカレーが登場。


4種の魚介から出汁をとったルゥに、あさりペーストを加え香りとコクをプラス。


北海道産規格外のミニトマトを使用した、自家製セミドライトマトの甘みと酸味をアクセントにお楽しみください。



◆葡萄のビネガーソーダ　\550（税込）



葡萄を使用した自家製ビネガーソーダが登場。


米酢に葡萄を1週間じっくりと漬け込み、ソーダで爽やかに仕上げました。


果実の自然な甘みと心地よい酸味がカレーにぴったりです。



夢民公式LINEでは、季節限定ドリンク無料クーポン配信中です！（期間限定）



◆「アクアパッツァ仕立てのシーフードカレー」と「葡萄のビネガーソーダ」のお得なセット

セットでご注文いただいたお客様には、季節限定メニューがさらにお得に楽しめるセット割をご用意。


（葡萄のビネガーソーダ　通常\550→\350に！）


ぜひこの機会に限定メニューセットをお楽しみください。



◆11月限定の特別セット


「アクアパッツァ仕立てのシーフードカレー」 に合う白ワインをセット限定価格で ご用意しました。


（白ワイン　通常\600→\400に！）



魚介の旨味を引き立てる白ワインをぜひ 季節限定カレーと共にご堪能ください。





◆その他

テイクアウト・デリバリーも承っております。


オフィスやご自宅でも夢民カレーを存分にご堪能ください。


また、夜は“スパイス＆ベジタブル”にちなんだコースメニューやアラカルトメニューもご用意しております。カレーに合うアルコールやソフトドリンクも多数取り揃えておりますので、カレー飲みや女子会などにもご利用いただけます。






【店舗情報】


Spice and Vegetable 夢民 (スパイス アンド ベジタブル ムーミン)


〒105-0003 東京都港区西新橋2-13-3西新橋2丁目ビル1F


TEL:03-6205-4343


営業時間：水曜・金曜・土曜日（11:00～15:00)


L.O.14:30


　　　　　　　　　　　　　　（18:00～21:00)


L.O.20:30


月曜・火曜・木曜日 (11:00～15:00)


L.O.14:30


日曜・祝日　定休日（その他臨時休業あり）


※2025年10月1日より、営業時間が変更になっております。


公式HP：https://www.mumin.jp/


公式SNS：https://lit.link/mumincurry