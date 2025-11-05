トレーラーハウスに防音室を組み込んだ体感イベント『旅する防音室』を開催

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）では、当社防音室をより多くの方に体験いただくことを目的に、木造住宅と近い構造を持つトレーラーハウスに自由設計型防音室を組み込んだ“移動できる体験ルーム”による体感イベント『旅する防音室』を、全国各地の住宅展示場やイベント会場で開催します。

当社の防音室ブランド「AVITECS（アビテックス）」は、「独自のパネル工法」と「認定施工店による施工」を強みとして、楽器店を中心に30年以上にわたり展開してきたロングセラーブランドです。現在は、定型タイプの「AVITECS CEFINE NS（セフィーネ NS）」と自由設計の「AVITECS フリーシリーズ AFE」を展開し、楽器演奏だけでなく映画鑑賞、テレワーク、聴力検査など、さまざまな用途に対応しています。

一方で、“防音室に興味があるが体験場所がない”“楽器演奏以外に使うので楽器店には入りにくい”“部屋の一部を防音室にしたいが相談先が分からない”といった声も多く寄せられています。こうしたニーズに応えるべく、『旅する防音室』では、実際に防音室の音響空間を体感できる機会を提供します。11月22日（土）・23日（日）の「総合住宅展示場 浜松西ハウジングセンター」（静岡県浜松市）での開催を皮切りに、今後は各地の住宅展示場やイベント会場で順次展開していく予定です。

「自分たちのイベントにも来て欲しい」といったご要望もお待ちしております。

イベント情報などは下記をご覧ください。

『旅する防音室』特設ページ

https://jp.yamaha.com/products/contents/soundproofing/trailer/

1．「迫力のある音」のシアタールームを実現～音場体感～

一般的に、小さな空間の中で心地よい音に包まれながら映画を楽しむことは難しいと思われがちです。『旅する防音室』では、トレーラーハウス内部を2部屋に分け、1部屋ではアビテックスフリータイプと調音パネルを組み合わせることで「迫力のある音」のシアタールームを体験いただけます。もう1部屋はリビングをイメージし、隣接するシアタールームからの音が部屋や屋外でどの程度聞こえるかを体感いただくことで、防音室導入後の遮音効果をリアルにイメージすることができます。

※展示車に組み込んである防音室は標準スペックになります。さらに遮音性能の高い防音室も提案可能です。

トレーラーハウス内部のイメージ 左：シアタールーム、右：リビングルーム

2．圧倒的な臨場感・没入感 ― 音漏れを気にせず趣味や仕事に没頭

トレーラーハウスに組み込まれた「AVITECS フリーシリーズ AFE」は、ヤマハ独自の防音技術により、壁・天井・床のそれぞれに工夫を施し、どの部屋でも高い防音効果を発揮します。遮音レベルは3段階、音場レベルは2段階から選択でき、組み合わせにより用途や環境に合わせた最適な音響空間を実現します。

また、お部屋に合わせて0.5帖から30帖までミリ単位でのカスタマイズにも対応しています。マンション特有の柱や梁を避ける形で組み立てることも可能で、限られた空間を有効に活用できます。

さらに、防音室の商品に関することはもちろん、さまざまな楽器や建築に関する知識も豊富な専任スタッフが対応し、最適なプランをご提案します。「趣味の音楽制作に適した仕様は？」「自宅でどの程度の防音が必要？」といった疑問にも丁寧にお応えします。

自宅で自由に楽しめるホームシアターさまざまな楽器を存分に演奏できる空間

自分仕様の没入感の高いゲーミングルーム周囲の音を遮音、よりクリアな音質で配信

直近のイベント情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1051_1_76028b5f344716c913b47b32e22f09d4.jpg?v=202511050257 ]

イベント情報は随時更新いたします。

『旅する防音室』特設ページ

