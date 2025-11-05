『崩壊：スターレイル』本日Ver.3.7アップデート！オンパロスの物語が最終章突入、限定星5キャラ「キュレネ」実装！さらにオフラインキャンペーンや初の『NYLON JAPAN』表紙など盛りだくさん！

株式会社COGNOSPHERE

グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseは、スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』にて、本日11月5日（水）よりVer.3.7「明日は昨日に」にアップデートしたことをお知らせいたします。限定星5キャラクター「キュレネ」（CV：井上麻里奈）が登場するイベント跳躍「円を描くさざ波」を開催。新開拓クエストや新イベント他、秋葉原でのショッパーキャンペーンや、屋外・交通広告展開、さらにキュレネの『NYLON JAPAN』ソロ表紙デビューなど、ゲーム内外イベント盛りだくさん！

● Ver.3.7前半イベント跳躍

イベント跳躍「円を描くさざ波」

本日11月5日（水）より、イベント跳躍「円を描くさざ波」を開催しました。期間中、限定星5キャラクター「キュレネ（氷・記憶）」（CV：井上麻里奈）の出現率がアップします！

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「愛はいま永遠に（記憶）」の出現率がアップ！

本イベント跳躍は12月16日まで、Ver3.7を通して開催されます。是非お見逃しなく！

開催期間：

2025年11月5日（水）アップデート後～2025年12月16日（火）14:59（サーバー時間）

2025年11月5日（水）アップデート後～2025年12月16日（火）15:59（日本時間）

イベント跳躍「銘心の萃」「真心の集」

「銘心の萃/真心の集・ヒアンシー」

「銘心の萃/真心の集・キャストリス」

「銘心の萃/真心の集・トリビー」

11月5日（水）Ver.3.7アップデート後より、イベント跳躍「銘心の萃」と「真心の集」も開催！期間中「銘心の萃」にて、限定星5キャラクター「ヒアンシー」（CV：羊宮妃那）、「キャストリス」（CV：斎藤千和）、「トリビー」（CV：遠野ひかる）が再登場いたします！また再び入手できるチャンス！

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「真心の集」では、「空の虹が消えぬように」、「永訣よ美しくあれ」と「もしも時が花だったら」の出現率がアップ！ぜひお見逃しなく！

開催期間：

2025年11月5日（水）アップデート後～2025年11月26日（水）11:59（サーバー時間）

2025年11月5日（水）アップデート後～2025年11月26日（水）12:59（日本時間）

● 新開拓クエスト「明日は昨日に」

始まりと終わりが連なる「火を追う旅」も、ついに終幕へ。13回の鼓動の果てに、奇跡の矢は銀河を明日へと導く--これはきっとロマンチックな物語、そうでしょう？

● 新コンテンツ「マネーウォーズ・ゼロサムゲーム」

列車を訪れたジェイドが、とある協力の提案を持ちかけてきました。彼女の話によれば、戦略投資部はどうやら厄介なトラブルに直面しているようです。こうして、いささか風変わりな資本の戦争へと巻き込まれていくのであったのです……。

10名のキャラクターを前衛と後衛に分けて配置し、これまでとはひと味違う戦いを楽しみましょう！

● 新イベント「風雲！にゃんこ城」

宇宙ステーションの片隅で、創造物たちの障害物競走が密かに繰り広げられています。面白そうだから応援しに行きましょう！

創造物たちはそれぞれ得意なコースが違うようです。コースの状況を見ながら創造物を応援し、報酬をゲットしましょう。

開催期間：

2025年11月5日（水）アップデート後～2025年12月15日（月）3:59（サーバー時間）

2025年11月5日（水）アップデート後～2025年12月15日（月）4:59（日本時間）

● 新イベント「奇物宝庫トレジャー」

宇宙ステーション「ヘルタ」にある謎の宝庫の扉が開かれました。中には無数の宝箱が並び、それぞれに不思議なアイテムが詰め込まれています。宝箱を開けるには専用のアクセスカードが必要ですが、やはり貴重なお宝を入手するには相応の条件がつきものようで……？

Ver.3.7のコンテンツをプレイして、宝箱を開け、遺物をゲットしましょう！

開催期間：

2025年11月5日（水）アップデート後～2025年12月15日（月）3:59（サーバー時間）

2025年11月5日（水）アップデート後～2025年12月15日（月）4:59（日本時間）

● ログインボーナス「巡星の礼」更新

ログインボーナスイベント「巡星の礼」を開催しています。ゲームにログインすることで、最大10連分の「星軌専用チケット」がもらえます！ぜひご参加ください。

2025年11月5日（水）アップデート後～2025年12月16日（火）3:59（サーバー時間）

2025年11月5日（水）アップデート後～2025年12月16日（火）4:59（日本時間）

● 「千星、旅は道づれ」開催

Ver.3.7アップデート後からVer.4.0終了まで、ゲームにログインすると金の伴星×1を受け取ることができます。

さらに、限定★5キャラクター「トパーズ&カブ（巡狩・炎）」が交換ショップに追加されます！

開催期間：

2025年11月5日（水）アップデート後～2026年3月11日（水）6:59（サーバー時間）

2025年11月5日（水）アップデート後～2026年3月11日（水）7:59（日本時間）

● 「キュレネ」PV公開中

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=rtSkMbDs1Xw ]

『崩壊：スターレイル』公式YouTubeチャンネル、公式X（旧Twitter）アカウントにてキャラクター「キュレネ」のキャラクターPV「もういちどあなたと」を公開しております。

さらに公式Xにて、PV公開記念キャンペーンも開催中。フォロー＆リポストで参加、抽選でキャラグッズが当たる！ぜひチェックしてみてください。

● ショートアニメ「ハローワールド」公開中

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=_GG4BgkyRiY ]

『崩壊：スターレイル』公式YouTubeチャンネル、公式X（旧Twitter）にて、キャラクター「キュレネ」（CV: 井上麻里奈）が登場するショートアニメ--「ハローワールド」を公開いたしました。

キュレネの物語を締めくくる美麗なアニメーションを、楽曲「昔々の漣」と共にぜひ味わってみてください！

● キュレネが『NYLON JAPAN』特別版ソロ表紙デビュー

キュレネがファッション&カルチャーマガジン『NYLON JAPAN』1月号特別版でソロ表紙デビュー！

Wカバーの本号は、中面ではキュレネのロングインタビューのほか、「もしも黄金裔がNYLONモデルだったら」をイメージした特別コーデ、さらに黄金裔たちのスペシャルコメントなど盛りだくさん！詳細は後日公開、ぜひお楽しみに♪

▼詳細はこちら

https://t.co/TxvFemagZ0

● キャンペーン「キュレネと素敵な休日」

「キュレネ」実装を記念して、「キュレネと素敵な休日」キャンペーン開催！秋葉原でのショッパーキャンペーンをはじめとした様々なスペシャル企画が進行中！ぜひチェックしてみてください！

▼詳細はこちら

https://hoyo.link/xccBVx6Fj

『崩壊：スターレイル』はPC、iOS、Android、Epic Games Store、PS5プラットフォームに対応し、全プラットフォームのダウンロード数は1.5億回を突破しました。2023年末にはApp Store iPhone Game of the Year、Google Play Best GameおよびThe Game Awards BEST MOBILE GAMEなどの賞を受賞し、2024年末にはGolden Joystick Awards Best Ongoing (Mobile)を受賞しました。

さらに詳しい情報は公式ホームページ、またはX（@houkaistarrail）、TikTokアカウント（houkaistarrail_jp）をご確認ください。

『崩壊：スターレイル』について

『崩壊：スターレイル』は、HoYoverseが贈る『崩壊』シリーズのスペースファンタジーRPGです。

開拓者は「星穹列車」に乗り、宇宙に広がる未知の世界を体験し、冒険とスリルに満ちた旅をすることになります。

本作は遊びやすいターン制の戦闘システム、広大なマップ探索と謎解きコンテンツ、個性的な銀河ファンタジー世界での冒険、魅力的な物語など様々な要素を採り入れることで、開拓者に驚きと出会いと美しい情感に満ちたロマンあふれる銀河の冒険譚をお届け致します。

◆ゲーム概要

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

対応OS：iOS/Android/PC/PlayStation(R)5

配信日：2023年4月26日

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

◆『崩壊：スターレイル』の最新情報はこちらから

【崩壊：スターレイル 公式サイト】

https:// hsr.hoyoverse.com/ja-jp(https://%20hsr.hoyoverse.com/ja-jp)

【崩壊：スターレイル 公式X（旧Twitter）】

https://twitter.com/houkaistarrail

【崩壊：スターレイル 公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Houkaistarrail_jp

HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。

コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。

今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。

HoYoverse公式サイト：https://www.hoyoverse.com/ja-jp

(C) COGNOSPHERE