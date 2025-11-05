こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本製鉄 関西製鉄所大阪地区の製鋼製品、自由鍛造製品の山陽特殊製鋼株式会社への生産集約の決定について
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）と、完全子会社である山陽特殊製鋼株式会社（以下、山陽特殊製鋼）は、両社のシナジー効果の発揮に向けて、関西製鉄所大阪地区で製造している製鋼製品、自由鍛造製品の山陽特殊製鋼への生産集約について検討を進めて来ましたが、今般、対象製品・対象設備・集約時期といった具体的な集約方案を決定しましたのでお知らせします。
特殊鋼業界を取り巻く事業環境はグローバルに変化しており、課題も複雑化しています。このような中、制約に捉われずに日本製鉄と山陽特殊製鋼との協力関係を発展させ、より迅速かつ機動的な施策の検討・実行を通じ、グループ全体の企業価値を向上させるため、2025 年4 月25 日付で、日本製鉄は山陽特殊製鋼を完全子会社としました。
今回、完全子会社化によるシナジー効果追求の一環として、両社の類似する生産設備で製造している製鋼製品、自由鍛造製品を、日本製鉄の関西製鉄所大阪地区から山陽特殊製鋼に生産集約し、同大阪地区の対象設備を山陽特殊製鋼に移設、或いは休止することにつき、決定しました。
これにより、同大阪地区のコスト競争力強化と、グループ全体での製造実力向上を実現します。
【生産集約の概要】
日本製鉄と山陽特殊製鋼は、上記製品の生産集約に加え、引き続き、その他の製品での最適生産体制、営業面での連携を通じた拡販、技術面での連携による技術・ソリューション提案力の強化、グローバル戦略の更なる深化・拡大、スクラップ調達をはじめとする原料調達施策など、様々な視点でシナジー効果を追求し、グループ一貫での企業価値向上を図ってまいります。
お問い合わせ先
日本製鉄：https://www.nipponsteel.com/contact/
山陽特殊製鋼：https://www.sanyo-steel.co.jp/contact/
