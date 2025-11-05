いい部屋ネット　街の幸福度＆住み続けたい街ランキング2025＜京都府版＞

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、過去最大級の居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜京都府版＞」「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜京都府版＞」として集計しました。

※2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA（area）を付記しています。

※【山崎A】大山崎・山崎、【下狛A】狛田・下狛、【向日町A】東向日・向日町、【嵐山A】嵐山（阪急嵐山線）・嵐山（京福電鉄嵐山本線）・嵯峨嵐山・嵐電嵯峨、【京都河原町A】京都河原町・祇園四条

※幸福度の評点は、「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」という設問に対して、1点（非常に不幸）から10点（非常に幸福）までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算してランキングを作成しています。

※住み続けたい街の評点は、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」という設問に対して、そう思う：100点、どちらかと言えばそう思う：75点、どちらでもない：50点、どちらかと言えばそう思わない：25点、そう思わない：0点の5段階で評価してもらい、その回答の平均値でランキングを作成しています。

※偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じで順位が異なる場合、小数点2位以下が異なります。

※「街の幸福度（駅）・住み続けたい街（駅）」は、駅徒歩15分以内に居住している回答者が30名以上の駅を、「街の幸福度（自治体）・住み続けたい街（自治体）」は、回答者50名以上の自治体を対象として集計しています。

※「街の幸福度」は、2021～2025年の5年分の回答を累積して集計しています。各自治体・駅の累計人数が規定（自治体50名以上、駅30名以上）に満たない場合は、2020年、さらに必要に応じて2019年の回答も加えています。

※「住み続けたい」も「街の幸福度」同様に、2021～2025年の5年分を基本としています。人数が規定に満たない場合は2020年の回答のみを加えて集計しています。なお、「住み続けたい」については2019年のデータはありません。

総評

■街の幸福度（自治体）トップは、5年連続で乙訓郡大山崎町（おとくにぐん おおやまざきちょう）

5年連続で、乙訓郡大山崎町が1位に輝きました。2位は、3年連続で向日市です。3位は、昨年4位から一つ順位を上げた相楽郡精華町（そうらくぐん せいかちょう）です。

■住み続けたい街（自治体）トップは、4年連続で長岡京市

1位は、4年連続で長岡京市です。2位は2年連続で京都市中京区で、「住みここち」で1位となっている街です。3位は、昨年6位から順位を上げた乙訓郡大山崎町です。その他トップ10内では、9位の久世郡久御山町が昨年17位から順位を上げてトップ10入りしています。

■街の幸福度（駅）トップは、昨年5位から順位を上げた宇治

宇治市に位置する宇治が、昨年5位から順位を上げて1位に輝きました。2位は京都市南区に位置する十条で、昨年32位から大きく順位を上げてのランクインです。3位は、昨年4位から一つ順位を上げた山崎A（大山崎・山崎を統合）です。今回初登場でトップ10入りしたのは5位の南丹市に位置する園部で、昨年は累計回答者数が30名未満でランキングの集計対象外でした。その他、8位の京都市東山区に位置する鳥羽街道が、昨年28位から順位を上げてトップ10入りしています。

■住み続けたい街（駅）トップは、初登場の宇治

初登場の宇治が唯一偏差値70台の高い評価を得て1位で、昨年は累計回答者数が30名未満でランキングの集計対象外でした。2位は昨年13位から順位を上げた下狛A（狛田・下狛を統合）、3位は京田辺市に位置する松井山手です。その他トップ10内では、7位元田中（昨年24位）、10位長岡京（昨年17位）が、昨年から順位を上げてトップ10入りしています。

・文中に記載している「住みここち（自治体・駅）ランキング」「住みたい街（自治体・駅）ランキング」は、2025年7月9日に発表しています。詳しい順位はWEBサイトをご参照ください。

街の幸福度（自治体）ランキング2025 TOP16

●トップ10のうち、8自治体が「住みここち」でもトップ10以内に入っている自治体です。

●トップ5の自治体は、偏差値60台で相対的に高い評価となっています。

街の幸福度（駅）ランキング2025 TOP20

●昨年は偏差値50未満で順位を公開しておらず今年トップ20入りしたのは、13位千代川です。

●11位～20位内では、11位長岡京（昨年22位）、17位清水五条（昨年25位）、18位淀（昨年24位）、19位今出川（昨年29位）が、昨年より順位を上げてトップ20入りしています。

●トップ2の駅は偏差値70台の高い評価、3位～20位の駅は偏差値60台で相対的に高い評価となっています。

※「街に誇りがある」「街に愛着がある」の評点はそれぞれ「今住んでいる街に、誇りを持っている」 「今住んでいる街に、とても愛着がある」という設問に対して、そう思う：100点、どちらかと言えばそう思う：75点、どちらでもない：50点、どちらかと言えばそう思わない：25点、そう思わない：0点とした場合の平均値で、その結果から順位を作成しています。

※「回答数」は、2021～2025年の5年分の回答を累積して集計しています。各自治体・駅の累計人数が規定（自治体50名以上、駅30名以上）に満たない場合は、2020年、さらに必要に応じて2019年の回答も加えています。なお、回答者に重複はありません。

※昨年順位を「ｰ」と表示しているのは、自治体で回答者数が50名未満、駅で30名未満など集計の規定に満たない場合、または偏差値が50未満で順位を公表していない場合です。

※住み続けたい街・街に誇りがある・街に愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、偏差値50未満のため「-」と表示しています。

※住みここち、住みたいの順位は、WEBサイトで発表している順位までを掲載し、それ以降の順位となる場合は「-」と表示しています。

※駅ランキング：8位鳥羽街道は、2021年～2025年の累計回答数が30名未満で、2020年回答を含めても30名に達しなかったため、「住み続けたい」「誇りがある」「愛着がある」の集計対象外となっています。そのため「-」と表記しています。

※文中に記載している「住みここち（自治体・駅）ランキング」「住みたい街（自治体・駅）ランキング」は、2025年7月9日に発表しています。詳しい順位はWEBサイトをご参照ください。

住み続けたい街（自治体）ランキング2025 TOP16

●「住み続けたい」トップ10をみると、「住みここち」「街に誇りがある」「街に愛着がある」でも上位に入っている自治体が多く見られます。「住み続けたい」という気持ちは、街の住みここち、そして街に対する誇りや愛着と関係している傾向がうかがえます。

●1位～4位の自治体は、偏差値60台で相対的に高い評価となっています。

住み続けたい街（駅）ランキング2025 TOP20

●11位～20位内では、16位十条（昨年40位）、19位黄檗（昨年28位）、20位木津（昨年23位）が、昨年より順位を上げてトップ20入りしています。

●1位の宇治は偏差値70台の高い評価、2位～19位の駅は偏差値60台で相対的に高い評価となっています。

※「街に誇りがある」「街に愛着がある」の評点はそれぞれ「今住んでいる街に、誇りを持っている」 「今住んでいる街に、とても愛着がある」という設問に対して、そう思う：100点、どちらかと言えばそう思う：75点、どちらでもない：50点、どちらかと言えばそう思わない：25点、そう思わない：0点とした場合の平均値で、その結果から順位を作成しています。

※回答数は、2021年～2025年の5年間の累計回答者数です。各自治体・駅の累計人数が規定（自治体50名以上、駅30名以上）に満たない場合は、2020年の回答も加えています。なお、回答者に重複はありません。

※昨年順位を「ｰ」と表示しているのは、自治体で回答者数が50名未満、駅で30名未満など集計の規定に満たない場合、または偏差値が50未満で順位を公表していない場合です。

※街の幸福度・街に誇りがある・街に愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、偏差値50未満のため「-」と表示しています。

※住みここち、住みたいの順位は、WEBサイトで発表している順位までを掲載し、それ以降の順位となる場合は「-」と表示しています。

※文中に記載している「住みここち（自治体・駅）ランキング」「住みたい街（自治体・駅）ランキング」は、2025年7月9日に発表しています。詳しい順位はWEBサイトをご参照ください。

調査概要

◇調査方法

株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。

◇回答者

京都府居住の20歳以上の男女、2021年～2025年（一部の回答のみ2020年・2019年を追加）合計17,923名を対象に集計。

［男女比］ 男性50.1%：女性49.9%

［未既婚］ 未婚40.0%：既婚60.0% ［子ども］ なし44.2%：あり55.8%

［世代比］ 20歳代14.3%、30歳代19.7%、40歳代22.8%、50歳代23.8%、60歳代13.9%、70歳代5.5%

◇調査期間

2025年2月21日（金）～3月10日（月）：2025年調査（回答者数：3,660名）

2024年2月21日（水）～3月14日（木）：2024年調査（回答者数：3,533名）

2023年2月17日（金）～3月15日（水）：2023年調査（回答者数：3,632名）

2022年3月 8日（火）～3月29日（火）：2022年調査（回答者数：3,590名）

2021年3月17日（水）～3月30日（火）：2021年調査（回答者数：3,273名）

2020年3月17日（火）～4月 3日（金）：2020年調査（回答者数：155名 ※一部の回答のみ使用）

2019年3月26日（火）～4月 8日（月）：2019年調査（回答者数：80名 ※一部の回答のみ使用）

計17,923名

◇調査体制

調査企画・設問設計・分析：大東建託賃貸未来研究所 宗 健（フェロー）、調査票配布回収：株式会社マクロミル

◇回答方法

街の幸福度ランキングは、 「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して、 1点（非常に不幸）から10点（非常に幸福）までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算。住み続けたい街ランキングは、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」に対して、 「そう思う」：100点から「そう思わない」：0点までの5段階評価をしてもらい、その回答の平均値で作成。「誇りがある」「愛着がある」も「住み続けたい街ランキング」と同様の方法で作成。

※本リリースの一部また全部を、個人的な利用を目的とする印字・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、著作物等を著作権者等の事前の許諾なしに、複製、公衆送信、頒布、改変、他のウェブサイトに転載するなどの行為を禁止します。

※新聞・雑誌、テレビ・ラジオ等の報道関係者におかれましては、本リリースを掲載・報道または引用する場合には、「いい部屋ネット 街の幸福度＆住み続けたい街ランキング2025＜京都府版＞」と出所の表記をお願いします。

※学術研究目的の場合、本調査個票データについて提供できる可能性がありますので個別にお問い合わせください。

※「住みここちランキング」WEBサイトでは、「住みここち」と街づくりに関する学術論文や調査データの解説記事を掲載しています。詳細につきましては、WEBサイトをご覧ください。

