株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース（本社：東京都文京区、代表取締役社長：筒井智之）は、２０２７年３月卒業（修了）予定の大学生・大学院生を対象に「就職人気企業ランキング調査」を実施しました。当社の調査する「大学生が選んだ就職人気企業ランキング」は１９７８年の調査開始以来４９年度目を数えます。

２０２７卒採用では「５日間以上」「就業体験」「フィードバックの実施」など一定の基準を満たせば、企業はインターンシップで得た学生情報を広報活動や採用選考活動に使用可能で、早期の主戦場となるサマーインターンシップマーケットは活況が続いています。少子高齢化による若年層労働力不足を背景に、新卒獲得競争が激化する中で、就活前半戦に学生人気を集めた企業はどこか。今回は就職・採用戦線プレシーズンの２０２５年【夏】（２０２７年卒就活前半戦 ） ランキングをお届けします。

調査結果トピックス

文理・男女ともにとどまるところを知らない総合商社人気。働き方改革や若手の待遇改善を進め、早期から学生との接点を提供した好業績の業界トップ企業に学生人気が集中しました。

◆文系男子ランキング

総合商社がトップ５独占

伊藤忠商事がV７

伊藤忠商事が前半戦調査で７年連続１位となったほか、三井物産（２位）、丸紅（３位）、住友商事（４位）、三菱商事（５位）と総合商社がトップ５を独占しました。

事業領域の広さや世界を舞台に活躍する商社パーソンのイメージから、総合商社への学生の憧れは引き続き根強く、就職マーケットにおいて絶対的な人気を誇っています。資源価格の下落や為替変動、米トランプ政権の相互関税政策による世界景気の後退懸念はあるものの、現時点ではその影響は限られており、総合商社の業績は引き続き高水準で推移しています。

大手金融機関は、三菱ＵＦＪ信託銀行（７位）、あいおいニッセイ同和損害保険（８位）、大和証券グループ（９位）、三菱ＵＦＪ銀行（１０位）と４社がトップ１０にランクインしました。

金利上昇を背景に銀行の稼ぐ力は一段と高まっており、メガバンクは３行揃って３年連続ベースアップを実施したほか、三菱ＵＦＪ信託銀行（７位）、三菱ＵＦＪ銀行（１０位）が大卒初任給を３０万円に引き上げるなど若手社員の待遇改善にも積極的です。

このほかトップ１０には不動産デベロッパー大手の森ビル（６位）がランクインしました。

総じて業績の好調な大手企業、中でも働き方改革や待遇改善を進め、早期から学生との接点を提供した業界トップ企業に人気が集中する結果となりました。

◆理系男子ランキング

総合商社、大手ＩＴが上位に

丸紅が初の1位

理系男子で初の１位を獲得した丸紅をはじめ、伊藤忠商事（２位）、三菱商事（３位）、三井物産（４位）、住友商事（５位）と文系男子同様総合商社がトップ５を独占しました。

上位総合商社の新卒採用数において理系学生が占める割合は例年２～３割と一定数の採用を継続しており、総合商社は理系出身の先輩社員が幅広い事業領域でどのように活躍しているのか、活躍できるフィールドやロールモデルを示してきました。専攻分野の研究開発だけでなく、事業プロデューサーとして理系の素養を生かしたいと考える学生の人気を集めているようです。

デジタル投資の拡大を背景に業績が好調なＩＴ・情報系大手も、引き続き学生の人気が高く、Ｓｋｙ（８位）、野村総合研究所（９位）、大和総研（１０位）とトップ１０に３社入りました。

このほかトップ１０には、不動産デベロッパー大手の森ビル（６位）、コンサルティング大手のアビームコンサルティング（７位）が入りました。

◆文系女子ランキング

女性活躍推進企業が人気に

伊藤忠商事が４年連続１位

伊藤忠商事が前半戦調査で４年連続１位となり、文系男子、文系女子の２冠を達成したほか、丸紅（２位）、住友商事（３位）、三井物産（４位）、三菱商事（５位）と、総合商社が文系女子でもトップ５を独占し、人気が際立ちました。

２５年に総合職と一般職に当たる「ビジネススペシャリスト職（ＢＳ職）」を「プロフェッショナル職」に統合し、職務をベースに成長・挑戦できる環境を整備することで男女の賃金差異是正に取り組む三菱ＵＦＪ銀行（７位）をはじめ、あいおいニッセイ同和損害保険（８位）、三菱ＵＦＪ信託銀行（９位）、大和証券グループ（１０位）と大手金融機関がトップ１０に４社入りました。

このほか、森ビル（６位）がトップ１０にランクインしています。

◆理系女子ランキング

丸紅が２年連続１位

食品・消費財メーカー人気復活

理系男子との２冠、２年連続で１位となった丸紅をはじめ、住友商事（２位）、伊藤忠商事（３位）、三井物産（９位）、三菱商事（１０位）と総合商社が５社トップ１０に名を連ねました。

デベロッパー人気も健在です。森ビル（４位）は女性採用比率も３割以上と高く、さまざまなプロジェクトに参加している理系出身者がイベントやホームページに登場し、建築系に限らず理系出身者に幅広く活躍の場があることが認知されています。

生活に身近な製品を扱う食品メーカーや消費財メーカーの人気も復活しています。機械・電気からバイオ系まで幅広く専攻を生かせる業界として意識されており、味の素（５位）をはじめ資生堂（６位）、サントリーグループ（７位）、花王（８位）と４社がトップ１０入りしました。

【調査概要】

２０２５年【夏】 大学生が選んだ『就職人気企業』ランキング（２０２７年卒就活前半戦調査）

◆調査対象：

ダイヤモンド就活ナビ２０２７に会員登録している、就職活動中の大学３年生と大学院１年生。

文系：国公立大学８９大学 私立大学２４大学とその大学院生

理系：国公立大学９２大学 私立大学２０大学とその大学院生

◆有効回答：３，６９２名

◆調査期間：２０２５年４月２４日～８月２８日

◆調査方法：メールと手渡しによるアンケート方式

回答方法はインターネット、イベントでの回収を併用

就職希望企業を志望順に８社まで記入

１位企業＝５ポイント、２位企業＝４ポイント、３位企業＝３ポイント、４位企業＝２ポイント、

５位以下は１ポイントで加重集計し、ポイントの多い順にランキングを作成。

【会社概要】

会社名：株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース

所在地：〒112-0002 東京都文京区小石川５－５－５ プライム茗荷谷ビル

代表者：代表取締役社長 筒井 智之

設立：１９９７年8月

URL：https://www.diamondhr.co.jp/

【事業内容】

・ＨＤ（人材開発）事業

ダイヤモンドＨＤ関連商品（テスト・教育テキスト・研修等）の販売

・新卒メディア事業

ダイヤモンド就活ナビ・ダイヤモンドＬＩＶＥセミナー等の運営、

個別セミナー・個別制作物の受託 他

・人材紹介事業

新卒者紹介 他

・大学支援サービス

学内説明会・セミナー講演・制作物の受託 他