こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【無料】好評につき再配信「障害者雇用の面接スキル向上」セミナー11月20日開催
～ミスマッチ防止と人材活用のための選考プロセス見直し～
障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開すかる株式会社ゼネラルパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：進藤均）は、2025年7月24日に開催し好評をいただいた「障害者雇用の面接スキル」セミナーのアンコール配信を2025年11月20日（木)に実施いたします。
■アンコール開催の背景
今年度の「ロクイチ報告（※）」が終わり、本格的に障害者雇用に取り組まれる企業様が続々と増えております。2024年4月に施行された除外率の引き下げの影響や、2026年7月に予定されている法定雇用率の引き上げを見据え、積極的な採用活動に取り組まれている時期ではないでしょうか。
そんな中、企業様からは「採用したは良いが、自社に合わなかった」「入社しても短期離職になってしまうことがあり困っている」というお話を伺うことがあります。
これらのお悩みは採用時の求職者とのコミュニケーションをもとに人材を活用をすることで、一定解消できる可能性があります。企業側・求職者側双方にとって有意義な採用になるよう今一度、基本に立ち返り選考過程を見直すきっかけにしていただけますと幸いです。
もちろん、これから初めての障害者雇用に取り組まれる企業様にも参考になりますよう、基本的な部分からお伝えさせていただきます。皆さまのご参加、お待ちしております。
（※）毎年6月1日時点に在籍している障害者の雇用状況を、7月15日頃までに管轄ハローワークに報告すること。
【こんな方におススメ】
・これから障害者雇用を進める方
・人事経験はあるが、障害者雇用での面接は初めての方
・選考スキルをあげて人材を活かしたい方
【開催日時】
2025年11月20日（木）13:30～14:30（最大60分を予定）
※申込締め切り：2025年11月19日（水）18:00
※情報保障に関して：セミナー当日はUDトークによる字幕のご利用が可能です。
【定員】
100名（先着順）
【場所・費用】
Web会議システム「Zoomウェビナー」（無料）
※お申込み後に別途メールにてご参加用URLをご案内いたします。
【タイムスケジュール】
13:20～ 開場
13:30～ セミナースタート
・求める人物像の考え方
・障害者雇用での「面接」とは
・面接の事前準備について
・面接時のポイント
・まとめ
14:30 終了予定
ミスマッチ防止のための選考プロセス
本セミナーでは、「採用したが自社に合わなかった」「短期離職になってしまう」といった企業の課題に対し、面接段階でのコミュニケーションと人材活用の視点から解決のヒントをお伝えします。
企業側・求職者側双方にとって有意義な採用を実現するための、実践的な面接スキル向上を目指します。
見逃し配信について
お申込みいただいた方は、見逃し配信（11月28日（金）まで視聴可）のご利用が可能です。セミナー開催後にメールにて視聴URLをご案内いたします。当日ご都合がつかない方も是非お申込みください！
■お申し込み方法
以下のURLからお申込みください。
https://tinyurl.com/yvzyeevy
■当日の注意事項
※企業様向けのセミナーですので、企業ドメインメールアドレスでのお申込みをお願いいたします。
※セミナーのスクリーンショットや撮影はご遠慮ください。
※Wi-Fi環境など、高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。またPCからのご参加を推奨しております。
※途中からご参加される場合ご連絡は不要です。ご都合の良いタイミングでご入場ください。
※おひとり様ずつお申込みいただき、ZOOM URLの転送・シェアはお控えください。。
≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫
障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。
会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ
本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
代表者：代表取締役社長 進藤 均
設立日 ：2003年 4月
URL：http://www.generalpartners.co.jp/
業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など
＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories
本件に関するお問合わせ先
■本セミナーに関するお問合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ コンタクトセンター セミナー事務局 担当：實島（みしま）
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】contact_center@generalpartners.co.jp
【Web】https://www.atgp.jp/employer
■メディアの方のお問い合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：広報室 戸田
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp
【TEL】080-3004-6108（受付時間：平日10:00-17:00）
