こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
話題のAIサービスロボットを間近で体感できる少人数制イベント「Lanky Salon」を開催
～来場者限定＜無料＞配膳ロボットによる軽食＆ドリンクサービスも～
キングソフト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：馮 達、以下、キングソフト）は、配膳・受付・清掃など、さまざまな業務を担うAIサービスロボットを活用した体験型イベント 「Lanky Salon（ランキーサロン）」 を、2025年12月10日（水）および11日（木）の2日間にわたり、東京・青山の「Rand SPACE 青山」にて開催いたします。
本イベントでは、キングソフトが一次代理店として販売するAIサービスロボットが実際に稼働しているのを体験することができます。受付や配膳、案内、清掃といった動作を実際に目の前でご覧いただけるほか、ロボットと触れ合いながら、これからの暮らしを想像するひとときをお楽しみください。
◆開催概要
・日時
①2025年12月10日（水）13:00～19:00
②2025年12月11日（木）11:00～18:00
・会場
Rand SPACE 青山 1F（東京都港区北青山3-15-5 ポルトフィーノA12）
https://rand-space.com/pages/aoyama
・アクセス
表参道駅 B2出口より徒歩4分
◆体験できる製品一覧
配膳ロボット Lanky Porter / Lanky Porter Pro
案内ロボット Lanky Mini
配送ロボット Lanky Porter Box
掃除ロボット RACLEBO slim / RACLEBO slim pro
◆法人向け特別体験のご案内
法人来場者の方には、事前予約制の特別体験をご用意しております。
ご来場の際は、ロボットによる軽食とドリンクの提供サービスを無料でお楽しみいただけます。実際の接客シーンを想定し、ロボットが自律的に配膳・提供を行う様子を、間近でご体験ください。
また、会場内ではロボットの操作方法や仕様の説明、デモンストレーションも実施いたします。
少人数制のため、ゆっくりと時間をかけてご覧いただけるほか、スタッフによる詳しい仕様のご説明や、導入・活用に関するご相談にも対応いたします。
導入を検討されている法人様にとって、運用イメージをより具体的に把握できる貴重な機会となります。ご用意できるお席に限りがございますので、ぜひお早めにご予約ください。
＜ご来場予約フォームはこちら＞
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjF3n5HamhoXNq3ahGBipTRvKb66U9p9GV_1lJVaI56y8kJA/viewform?usp=header
◆個人・一般のお客様のご来場について
個人のお客様も、ご予約なしでご入場・ご見学いただけます※。 ドリンクを飲みながら、ぜひ最新のAIサービスロボットが実際に動く様子を間近でご覧ください。ご家族やご友人とお誘い合わせの上、お気軽にお立ち寄りください。
※法人向け特別体験（軽食提供、専門スタッフによる個別相談）は事前予約制となります。
◆こんな方におすすめ
【法人のお客様】
AIサービスロボットの導入を検討されている法人担当者様
店舗や施設における業務効率化・人手不足対策をお考えの方
最新のロボット技術を実際に体感しながら検討したい方
展示会やカタログでは得られないリアルな動作・運用感を知りたい方
AI・ロボティクスを活用した新しい接客や空間づくりに関心をお持ちの方
【個人・一般のお客様】
ロボットがいる未来の生活をいち早く体験してみたい方
最新のテクノロジーやAIロボットに純粋に興味がある方
お子様に最先端の技術を体験させたい、ご家族での学びの機会をお探しの方
ロボットが私たちの暮らしや社会をどう変えていくのか関心がある方
本件に関するお問合わせ先
【本リリースに関するお問い合わせ先】
キングソフト株式会社 担当：天野
TEL:03-4226-8230 FAX:03-4226-8231 EMAIL:press@kingsoft.jp
関連リンク
ご来場予約フォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjF3n5HamhoXNq3ahGBipTRvKb66U9p9GV_1lJVaI56y8kJA/viewform?usp=heade
「Lanky Porter」サービスサイト
https://ai.kingsoft.jp/lankyporter
キングソフト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：馮 達、以下、キングソフト）は、配膳・受付・清掃など、さまざまな業務を担うAIサービスロボットを活用した体験型イベント 「Lanky Salon（ランキーサロン）」 を、2025年12月10日（水）および11日（木）の2日間にわたり、東京・青山の「Rand SPACE 青山」にて開催いたします。
本イベントでは、キングソフトが一次代理店として販売するAIサービスロボットが実際に稼働しているのを体験することができます。受付や配膳、案内、清掃といった動作を実際に目の前でご覧いただけるほか、ロボットと触れ合いながら、これからの暮らしを想像するひとときをお楽しみください。
◆開催概要
・日時
①2025年12月10日（水）13:00～19:00
②2025年12月11日（木）11:00～18:00
・会場
Rand SPACE 青山 1F（東京都港区北青山3-15-5 ポルトフィーノA12）
https://rand-space.com/pages/aoyama
・アクセス
表参道駅 B2出口より徒歩4分
◆体験できる製品一覧
配膳ロボット Lanky Porter / Lanky Porter Pro
案内ロボット Lanky Mini
配送ロボット Lanky Porter Box
掃除ロボット RACLEBO slim / RACLEBO slim pro
◆法人向け特別体験のご案内
法人来場者の方には、事前予約制の特別体験をご用意しております。
ご来場の際は、ロボットによる軽食とドリンクの提供サービスを無料でお楽しみいただけます。実際の接客シーンを想定し、ロボットが自律的に配膳・提供を行う様子を、間近でご体験ください。
また、会場内ではロボットの操作方法や仕様の説明、デモンストレーションも実施いたします。
少人数制のため、ゆっくりと時間をかけてご覧いただけるほか、スタッフによる詳しい仕様のご説明や、導入・活用に関するご相談にも対応いたします。
導入を検討されている法人様にとって、運用イメージをより具体的に把握できる貴重な機会となります。ご用意できるお席に限りがございますので、ぜひお早めにご予約ください。
＜ご来場予約フォームはこちら＞
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjF3n5HamhoXNq3ahGBipTRvKb66U9p9GV_1lJVaI56y8kJA/viewform?usp=header
◆個人・一般のお客様のご来場について
個人のお客様も、ご予約なしでご入場・ご見学いただけます※。 ドリンクを飲みながら、ぜひ最新のAIサービスロボットが実際に動く様子を間近でご覧ください。ご家族やご友人とお誘い合わせの上、お気軽にお立ち寄りください。
※法人向け特別体験（軽食提供、専門スタッフによる個別相談）は事前予約制となります。
◆こんな方におすすめ
【法人のお客様】
AIサービスロボットの導入を検討されている法人担当者様
店舗や施設における業務効率化・人手不足対策をお考えの方
最新のロボット技術を実際に体感しながら検討したい方
展示会やカタログでは得られないリアルな動作・運用感を知りたい方
AI・ロボティクスを活用した新しい接客や空間づくりに関心をお持ちの方
【個人・一般のお客様】
ロボットがいる未来の生活をいち早く体験してみたい方
最新のテクノロジーやAIロボットに純粋に興味がある方
お子様に最先端の技術を体験させたい、ご家族での学びの機会をお探しの方
ロボットが私たちの暮らしや社会をどう変えていくのか関心がある方
本件に関するお問合わせ先
【本リリースに関するお問い合わせ先】
キングソフト株式会社 担当：天野
TEL:03-4226-8230 FAX:03-4226-8231 EMAIL:press@kingsoft.jp
関連リンク
ご来場予約フォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjF3n5HamhoXNq3ahGBipTRvKb66U9p9GV_1lJVaI56y8kJA/viewform?usp=heade
「Lanky Porter」サービスサイト
https://ai.kingsoft.jp/lankyporter