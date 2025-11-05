森林ボランティア・企業の森活動を実施
ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社（社長：若松勝久、本社：東京都新宿区）は10月18日、従業員とその家族が参加するボランティア活動「第15回 企業の森・リコーロジスティクスグループ（御岳）ボランティア活動（以下、企業の森活動）」を実施しましたことをお知らせいたします。
ＳＢＳリコーロジスティクスでは、2011年から東京都青梅市御岳にある1.76ヘクタールの土地を借り受け、物流事業者として排出する二酸化炭素や排気ガスを吸収する森を育て、また「森づくり」を通じて組織間の垣根を超えたコミュニケーションを図る「人づくり」を目指して活動に取り組んでいます。
第15回目を迎えた今回の活動には総勢45名が参加。下草刈りや枝切り作業に加えて、新社名「ＳＢＳネクサード」の新看板のお披露目となる「除幕式」も執り行いました。
新社名の元でも“森づくり”と“人づくり”の両輪をテーマに掲げている本活動の伝統を継承し、社会貢献活動に邁進してまいります。
詳細は活動レポートをご覧ください。
ＵＲＬ：https://www.sbs-ricohlogistics.co.jp/sbsrlsc/pdf/sbsrlsc_social-act-repo_15.pdf
■新社名看板の除幕式
＜ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社 概要＞（2024年12月期）
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代表者：代表取締役社長執行役員 若松 勝久
設立：1964年２月
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資本金：４億48百万円
売上高：1,050億円（連結）
従業員数：4,436名（連結）
関連会社：ＳＢＳ三愛ロジスティクス（株）、ＳＢＳグローバルネットワーク（株）、（株）ジャス、（株）ＥＭＣ、
RICOH LOGISTICS Corp.[USA]、RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS（H.K） Ltd.[香港]、
理光国際貨運代理（深圳）有限公司[中国]、SBS Logistics （Thailand） Co., Ltd.[タイ]、SBS Vietnam Co., Ltd.[ベトナム]
事業内容：精密機器メーカーの物流企業として創業以来、グローバルロジスティクス企業として発展。調達・生産・販売・回収リサイクル・包装設計・国際物流と、全領域の物流をワンストップで提供しています。IT・LT（Logistics Technology）を融合させ、安心・安全・確実な物流サービスでお客様の信頼にお応えします。
ＵＲＬ：https://www.sbs-ricohlogistics.co.jp/
■本件の活動内容に関するお問い合わせ先
ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社
経営企画本部 CSR品質センター
TEL：050-1741-3145／e-mail： SGID00000105@rlsc.sbs-group.co.jp
■本件に関するマスコミからのお問い合わせ先
ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社
経営企画本部 コーポレートセンター 総務部
TEL：03-6772-8202／e-mail： SGID00000259@rlsc.sbs-group.co.jp
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
プレスリリース詳細へ