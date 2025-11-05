サウジ生まれの開発業者が世界的な高みに到達 ― DAR GLOBALのプロジェクトパイプラインは190億米ドルに達し、サウジアラビアへの大規模な事業拡大を実現

リヤド（サウジアラビア）, 2025年11月5日 /PRNewswire/ -- 高級国際不動産開発会社であり、London Stock Exchangeに上場した初のサウジアラビア企業であるDar Globalは本日、サウジアラビアにおける継続的な事業拡大が総開発価値（GDV）を190億米ドルに増加させ、複数の市場における国際開発パイプライン総額が190億米ドルを超えたことを発表しました。



Ziad El Chaar, CEO of Dar Global



Dar Globalはサウジ国内での事業基盤拡大と注力強化を継続し、GCC地域では近時複数の注目プロジェクトを立ち上げており、これらがGDV増加に寄与しています。同社は潜在プロジェクトと地域の変革的成長の両面において、今後の機会に確信を持っています。新たな開発プロジェクトが発表される都度、適宜追加情報を共有します。

この節目は、2026年1月に不動産市場を外国人非居住者投資に開放する準備を進めるサウジアラビアの変革の最前線に、Dar Globalが位置していることを反映しています。この措置は同国不動産セクターにとって決定的な瞬間であり、Dar Globalはこの開放と国際参加の新時代をいち早く活用する企業の一つです。

発表について、Dar GlobalのCEOであるZiad El Chaar氏は次のように述べています。「Dar Globalは、グローバルおよび地域の富の流れがどこへ向かうかを深く理解した上で設立されました。サウジアラビア王国が新たな開放とグローバル統合の段階に入る中、私たちは国際投資家とサウジアラビアの物語をつなぐ、この次の章をリードする独自の立場にあります。私たちのGDV（総開発価値）が190億米ドルに拡大したことは、単なる数値の成長ではなく、私たちのビジョン、実行力、そしてサウジアラビアの並外れた可能性に対する確信を反映しています。」

同社の加速的な成長は、サウジアラビアにおける一連の注目すべきプロジェクト契約と戦略的パートナーシップの結果であり、同市場への長期的なコミットメントを強化するものです。Dar Globalの開発事業は「ビジョン2030（Vision 2030）」の野心と調和し、国際的なデザインの卓越性とサウジの文化的独自性を融合させています。

London Stock Exchangeへの上場を背景に、Dar Globalは115カ国以上の国籍の買い手を含むグローバル投資家の継続的な関心を集め、事業基盤を拡大し、ロンドン、マルベーリャ、ドバイ、ジェッダ、リヤド、マスカット、ドーハにおいてラグジュアリーライフを再定義する世界水準の開発プロジェクトを提供し続けています。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2811715/Ziad_CEO_DarGlobal.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com