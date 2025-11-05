新人弁護士の採用を行います。
埼玉県さいたま市に所在し、弁護士18名が在籍する法律事務所です。現在、新人弁護士の採用活動を行っており、次のとおり、事務所説明会、採用面接を行いますので、ぜひご参加ください。場所はいずれも当事務所です。なお、令和7年11月27日～12月1日まで東京弁護士会などの主催で行われる就職合同説明会にも参加する予定です。
第1回事務所説明会 令和7年11月21日（金）午後1時から
第2回事務所説明会 令和7年12月5日（金）午後1時から
一次面接 令和7年12月13日（土）午後1時から
二次面接 令和7年12月21日（日）午後1時から
業務内容の専門化・高度化を進め、常に顧客満足度の充足・向上を追及する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にご期待ください。
■概要■
法人名称：弁護士法人グリーンリーフ法律事務所（埼玉弁護士会）
住所 ：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20
大宮JPビルディング14階（JR大宮駅西口徒歩5分）
TEL：048-649-4631（代表） FAX：048-649-4632
代表弁護士：森田茂夫
ホームページ：https://www.saitama-bengoshi.com/
