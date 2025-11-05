いい部屋ネット　街の幸福度＆住み続けたい街ランキング2025＜兵庫県版＞

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、過去最大級の居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜兵庫県版＞」「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜兵庫県版＞」として集計しました。

※2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA（area）を付記しています。

※【岡本A】岡本・摂津本山

※幸福度の評点は、「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」という設問に対して、1点（非常に不幸）から10点（非常に幸福）までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算してランキングを作成しています。

※住み続けたい街の評点は、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」という設問に対して、そう思う：100点、どちらかと言えばそう思う：75点、どちらでもない：50点、どちらかと言えばそう思わない：25点、そう思わない：0点の5段階で評価してもらい、その回答の平均値でランキングを作成しています。

※偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じで順位が異なる場合、小数点2位以下が異なります。

※「街の幸福度（駅）・住み続けたい街（駅）」は、駅徒歩15分以内に居住している回答者が30名以上の駅を、「街の幸福度（自治体）・住み続けたい街（自治体）」は、回答者50名以上の自治体を対象として集計しています。

※「街の幸福度」は、2021～2025年の5年分の回答を累積して集計しています。各自治体・駅の累計人数が規定（自治体50名以上、駅30名以上）に満たない場合は、2020年、さらに必要に応じて2019年の回答も加えています。

※「住み続けたい」も「街の幸福度」同様に、2021～2025年の5年分を基本としています。人数が規定に満たない場合は2020年の回答のみを加えて集計しています。なお、「住み続けたい」については2019年のデータはありません。

総評

■街の幸福度（自治体）トップは、芦屋市

芦屋市が唯一偏差値70台の高い評価を得て、昨年3位から順位を上げて1位に輝きました。芦屋市は、他にも「住みここち」を含む4つのランキングで1位となっている街です。2位は、2年連続で神崎郡福崎町（かんざきぐん ふくさきちょう）です。3位は、昨年4位から一つ順位を上げた宝塚市です。トップ10内では、7位宍粟市（昨年19位）、9位赤穂市（昨年14位）、10位神戸市灘区（昨年12位）が、昨年から順位を上げてトップ10入りしています。

■住み続けたい街（自治体）トップは、5年連続で芦屋市

1位は5年連続で芦屋市で、唯一偏差値70台の高い評価を得ています。2位も、5年連続で西宮市です。3位は、昨年4位から一つ順位を上げた神戸市灘区です。

■街の幸福度（駅）トップは、2年連続で谷上

神戸市北区に位置する谷上が、2年連続で1位に輝きました。2位は、神戸市垂水区に位置する霞ケ丘で、昨年46位から大きく順位を上げてのランクインです。3位は、西宮市に位置する苦楽園口（昨年4位）です。その他トップ10内では、神戸市東灘区に位置するアイランドセンターが、昨年10位から順位を上げて4位となっています。

■住み続けたい街（駅）トップは、3年連続で芦屋川

1位は、3年連続で芦屋市に位置する芦屋川で、唯一偏差値70台の高い評価を得ています。2位は神戸市西区に位置する西神中央（昨年3位）、3位は西宮市に位置する甲陽園（昨年4位）です。その他トップ10内では、6位余部（昨年14位）、7位夙川（昨年15位）、9位石屋川（昨年30位）、10位芦屋（昨年17位）が、昨年から順位を上げてトップ10入りしています。

・文中に記載している「住みここち（自治体・駅）ランキング」「住みたい街（自治体・駅）ランキング」は、2025年7月9日に発表しています。詳しい順位はWEBサイトをご参照ください。

街の幸福度（自治体）ランキング2025 TOP20

●1位の芦屋市は、「住みここち」「住み続けたい街」「街に誇りがある」「街に愛着がある」でも1位の高い評価を得ています。

●1位の芦屋市は唯一偏差値70台の高い評価、2位～9位の自治体は偏差値60台で相対的に高い評価となっています。

街の幸福度（駅）ランキング2025 TOP20

●11位～20位内で昨年より特に大きく順位を上げたのは、12位西代（昨年96位）、19位清荒神（昨年40位）です。

●トップ2の駅は偏差値70台の高い評価、3位～20位の駅は偏差値60台で相対的に高い評価となっています。

※「街に誇りがある」「街に愛着がある」の評点はそれぞれ「今住んでいる街に、誇りを持っている」 「今住んでいる街に、とても愛着がある」という設問に対して、そう思う：100点、どちらかと言えばそう思う：75点、どちらでもない：50点、どちらかと言えばそう思わない：25点、そう思わない：0点とした場合の平均値で、その結果から順位を作成しています。

※「回答数」は、2021～2025年の5年分の回答を累積して集計しています。各自治体・駅の累計人数が規定（自治体50名以上、駅30名以上）に満たない場合は、2020年、さらに必要に応じて2019年の回答も加えています。なお、回答者に重複はありません。

※住み続けたい街・街に誇りがある・街に愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、偏差値50未満のため「-」と表示しています。

※住みここち、住みたいの順位は、WEBサイトで発表している順位までを掲載し、それ以降の順位となる場合は「-」と表示しています。

※文中に記載している「住みここち（自治体・駅）ランキング」「住みたい街（自治体・駅）ランキング」は、2025年7月9日に発表しています。詳しい順位はWEBサイトをご参照ください。

住み続けたい街（自治体）ランキング2025 TOP20

●「住み続けたい」トップ4は、順位の違いはあれど、「住みここち」「街に誇りがある」「街に愛着がある」でもトップ4に入っている自治体です。「住み続けたい」という気持ちは、街の住みここち、そして街に対する誇りや愛着と関係している傾向がうかがえます。

●1位の芦屋市は唯一偏差値70台の高い評価、2位～10位の自治体は偏差値60台で相対的に高い評価となっています。

住み続けたい街（駅）ランキング2025 TOP20

●11位～20位内では、11位売布神社（昨年22位）、16位朝霧（昨年32位）が、昨年より順位を上げてトップ20入りしています。

●1位の芦屋川は唯一偏差値70台の高い評価、2位～20位の駅は偏差値60台で相対的に高い評価となっています。

※「街に誇りがある」「街に愛着がある」の評点はそれぞれ「今住んでいる街に、誇りを持っている」 「今住んでいる街に、とても愛着がある」という設問に対して、そう思う：100点、どちらかと言えばそう思う：75点、どちらでもない：50点、どちらかと言えばそう思わない：25点、そう思わない：0点とした場合の平均値で、その結果から順位を作成しています。

※回答数は、2021年～2025年の5年間の累計回答者数です。各自治体・駅の累計人数が規定（自治体50名以上、駅30名以上）に満たない場合は、2020年の回答も加えています。なお、回答者に重複はありません。

※街の幸福度・街に誇りがある・街に愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、偏差値50未満のため「-」と表示しています。

※住みここち、住みたいの順位は、WEBサイトで発表している順位までを掲載し、それ以降の順位となる場合は「-」と表示しています。

※文中に記載している「住みここち（自治体・駅）ランキング」「住みたい街（自治体・駅）ランキング」は、2025年7月9日に発表しています。詳しい順位はWEBサイトをご参照ください。

調査概要

◇調査方法

株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。

◇回答者

兵庫県居住の20歳以上の男女、2021年～2025年（一部の回答のみ2020年・2019年を追加）合計38,873名を対象に集計。

［男女比］ 男性48.8%：女性51.2%

［未既婚］ 未婚35.7%：既婚64.3% ［子ども］ なし40.2%：あり59.8%

［世代比］ 20歳代12.5%、30歳代20.5%、40歳代23.1%、50歳代23.6%、60歳代14.7%、70歳代5.6%

◇調査期間

2025年2月21日（金）～3月10日（月）：2025年調査（回答者数：8,069名）

2024年2月21日（水）～3月14日（木）：2024年調査（回答者数：7,683名）

2023年2月17日（金）～3月15日（水）：2023年調査（回答者数：7,770名）

2022年3月 8日（火）～3月29日（火）：2022年調査（回答者数：7,744名）

2021年3月17日（水）～3月30日（火）：2021年調査（回答者数：7,273名）

2020年3月17日（火）～4月 3日（金）：2020年調査（回答者数：227名 ※一部の回答のみ使用）

2019年3月26日（火）～4月 8日（月）：2019年調査（回答者数：107名 ※一部の回答のみ使用）

計38,873名

◇調査体制

調査企画・設問設計・分析：大東建託賃貸未来研究所 宗 健（フェロー）、調査票配布回収：株式会社マクロミル

◇回答方法

街の幸福度ランキングは、 「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して、 1点（非常に不幸）から10点（非常に幸福）までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算。住み続けたい街ランキングは、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」に対して、 「そう思う」：100点から「そう思わない」：0点までの5段階評価をしてもらい、その回答の平均値で作成。「誇りがある」「愛着がある」も「住み続けたい街ランキング」と同様の方法で作成。

※本リリースの一部また全部を、個人的な利用を目的とする印字・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、著作物等を著作権者等の事前の許諾なしに、複製、公衆送信、頒布、改変、他のウェブサイトに転載するなどの行為を禁止します。

※新聞・雑誌、テレビ・ラジオ等の報道関係者におかれましては、本リリースを掲載・報道または引用する場合には、「いい部屋ネット 街の幸福度＆住み続けたい街ランキング2025＜兵庫県版＞」と出所の表記をお願いします。

※学術研究目的の場合、本調査個票データについて提供できる可能性がありますので個別にお問い合わせください。

※「住みここちランキング」WEBサイトでは、「住みここち」と街づくりに関する学術論文や調査データの解説記事を掲載しています。詳細につきましては、WEBサイトをご覧ください。

