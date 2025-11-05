プリファード ホテルズ&リゾーツ 14の新規加盟ホテルをご紹介独立系ホテルブランド、2025年第3四半期にグローバルポートフォリオを拡大

Preferred Travel Group

世界最大の独立系ホテルブランド、プリファード ホテルズ&リゾーツ(https://preferredhotels.com/)は、2025年7月1日から9月30日までの間、世界80カ国600以上のホテル、リゾート、レジデンスを展開するグローバルポートフォリオに、14の新たな加盟ホテルを迎えました。これを記念して、I Prefer Hotel Rewards(https://iprefer.com/)会員は、期間限定でこれらの参加ホテルでの対象となる宿泊で2,500ボーナスポイントを獲得できます。スペインの名高いコスタ・デル・ソルにある、最近にニューアルされたビーチフロントリゾートから、音楽愛好家のためにデザインされたストックホルムのカルチャースポットまで、個性豊かなラグジュアリーホテルが、世界でも屈指の魅力的なデスティネーションへの体験へと誘います。

新規加盟ホテルのハイライト：

- バックステージ・ホテル・ストックホルム (https://preferredhotels.com/hotels/sweden/backstage-hotel-stockholm)(Backstage Hotel Stockholm） - スウェーデン、ストックホルム Lifestyle CollectionBackstage Hotel Stockholm

1880年代の建物を再構築して誕生した「バックステージ・ホテル・ストックホルム」は、歴史・音楽・デザインが融合したエネルギッシュな空間を提供し、ストックホルムの主要なエンターテインメントエリアからほど近いロケーションに位置しています。このクリエイティブな隠れ家には、大胆なインテリアと現代アートが彩る57室の個性豊かな客室を備えており、スウェーデンが誇る伝説的ポップグループABBAにインスパイアされた「ABBAゴールド・ジュニアスイート」や、星空観賞に最適な「ロフトルーム」など、テーマ性のあるユニークな空間が魅力です。音楽やカルチャーを愛するゲストには、「Backstage Zone」がおすすめです。ここでは、世界各国の味覚を楽しめる料理と、DJセット、トリビアナイト、プライベートカラオケラウンジなどが揃った、活気あふれるバーシーンが楽しめます。

- ボン・パーク・ホテル・アット・ビダンタワールド・ヌエボ・ヴァジャルタ(https://preferredhotels.com/hotels/mexico/bon-park-hotel-vidantaworld-nuevo-vallarta) (BON Park Hotel at VidantaWorld Nuevo Vallarta） - メキシコ、ナヤリト L.V.X. CollectionBon Park Hotel at VidantaWorld

メキシコの美しい太平洋沿岸に位置するこのラグジュアリーリゾートは、冒険心をくすぐるアクティビティと、ゆったりとしたリゾートライフが心地よく融合した理想の滞在を叶えてくれます。プライベートビーチでの寛ぎやプールサイドでのカクテルから、世界水準の3つのゴルフコースでのプレー、贅沢なスパトリートメントに至るまで、あらゆる体験をご提供しています。海をイメージしたスタイリッシュな79室のスイートとロフトに滞在し、多彩なレストランやテーマ性のあるナイトライフも魅力。さらに、2026年冬に開業予定のBONラグジュアリーテーマパークへのアクセスも可能で、世代を問わず楽しめる体験が待っています。

- ドン・カルロス・マルベラ(https://preferredhotels.com/hotels/spain/don-carlos-marbella) （Don Carlos Marbella） - スペイン、マルベラ L.V.X. CollectionDon Carlos Marbella

2025年7月の全面リニューアルを経てリニューアルオープンした伝説のホテル「ドン・カルロス」は、地中海の新たなラグジュアリーを象徴する施設として生まれ変わりました。時を超えたエレガンス、アンダルシアの伝統、そしてモダンなデザインが融合した空間は、トロピカルガーデンに囲まれたエクスクルーシブなビーチフロントに位置し、284室の客室とスイート、24棟のレジデンスを備えています。スペイン初の「ラファ・ナダル・テニスセンター」、シグネチャー・スパ「ドン・カルロス・スパ」、個性豊かな4つのダイニング、そしてラグジュアリーなビーチクラブへの限定アクセスなど、世界水準の体験が揃っています。

- パル・ブティック・ホテル (https://preferredhotels.com/hotels/brazil/paru-boutique-hotel)（Paru Boutique Hotel） - ブラジル、パッソ・デ・カマラジベL.V.X. CollectionParu Boutique Hotel

黄金色の砂浜と豊かな緑に囲まれたパル・ブティック・ホテルは、自然・デザイン・ウェルネスが調和する、親密で静かなビーチフロントの隠れ家的ホテルです。わずか20室のシックなスイートとバンガローからなる静寂の空間は、ミニマルなエレガンスと地域の魅力を融合させ、ブラジルの美しい自然を感じられるよう設計されています。ゲストは、ヨガや瞑想、ビーチサイクリング、テニス、スパトリートメントなどのウェルネス体験を楽しめるほか、天然のプールやマナティー保護区へのローカルツアー、アラゴアス州の「奇跡の海岸（Costa dos Milagres）」を巡る遊覧飛行など、多彩なアクティビティも満喫できます。

- ザ・サン・ローズ・ウェスト・ハリウッド(https://preferredhotels.com/hotels/united-states/sun-rose-west-hollywood) （The Sun Rose West Hollywood） - カリフォルニア州、ウェストハリウッド L.V.X. CollectionThe Sun Rose West Hollywood

旧Pendry West Hollywoodからのリブランドを経て誕生したザ・サン・ローズ・ウェスト・ハリウッドは、音楽・スタイル・都会のエネルギーが融合する、グラマラスでコンテンポラリーな空間です。伝説的なサンセット・ストリップ沿い、歴史的ライブハウス「House of Blues」の跡地に位置するこの149室のホテルは、アイコニックな過去を受け継ぎながら、カルチャーを軸にした大胆な体験を提供します。世界水準の音楽会場、ルーフトップダイニング、そして街のスカイラインを望む眺望が魅力です。客室とスイートは、南カリフォルニアの空を連想させる色で彩られ、ルーフトッププールや静かなスパでは、都会の喧騒を忘れるひとときを過ごせます。スターが集うライブパフォーマンスから、陽光あふれるプールサイドの午後まで、ロサンゼルスの魅力を凝縮した、洗練された滞在をお届けします。

「14軒の素晴らしい独立系ラグジュアリーホテルを、当社のグローバルポートフォリオに迎えられることを誇りに思います。」とプリファード ホテルズ&リゾーツのCEO、リンジー・ユベロスは述べています。「新たなメンバーの参加は、プリファードのブランドプロミスが進化し続けていることを示しています。それは、個性を讃え、真の価値を尊び、忘れられないラグジュアリー体験を届けるという私たちの理念の継承でもあります。新しい加盟ホテルが、私たちの物語に独自の声を加え、意味のあるつながりと個性を求める旅行者の体験をより豊かにしてくれます。」

その他、新しくプリファード ホテルズ&リゾーツに加盟したホテルは以下の通りです：

・ アルティス・ポルト・ホテル(https://preferredhotels.com/hotels/portugal/altis-porto-hotel) (Altis Porto Hotel) ポルトガル、ポルト - L.V.X. Collection

・ バーナーダス・ロッジ&スパ(https://preferredhotels.com/hotels/united-states/bernardus-lodge-spa) (Bernardus Lodge & Spa) アメリカ、カリフォルニア州、カーメル - Legend Collection

・ ホテル・クリストフォロ・コロンボ(https://preferredhotels.com/hotels/italy/hotel-cristoforo-colombo) (Hotel Cristoforo Colombo) イタリア、ミラノ - Lifestyle Collection

・ ユンガラ・パーク・ホテル・アット・ビダンタワールド・リビエラ・マヤ(https://preferredhotels.com/hotels/mexico/jungala-park-hotel-vidantaworld-riviera-maya) (Jungala Park Hotel at VidantaWorld Riviera Maya) メキシコ、キンタナルー - L.V.X. Collection

・ セラス・セビリア(https://preferredhotels.com/hotels/spain/serras-sevilla) (Serras Sevilla) スペイン、セビリア- Legend Collection

・ ザ・プリッドウィン・ホテル・アンド・コテージ(https://preferredhotels.com/hotels/united-states/pridwin-hotel-and-cottages) (The Pridwin Hotel and Cottages) ニューヨーク、シェルターアイランド - L.V.X. Collection

・ トラステヴェレ・ローマ・UNA・エスペリエンツェ(https://preferredhotels.com/hotels/italy/trastevere-roma-una-esperienze) (Trastevere Roma UNA Esperienze) イタリア、ローマ - Lifestyle Collection

・ ヴィヴィエンダ・レジデンス (https://preferredhotels.com/hotels/saudi-arabia/vivienda-residence)(Vivienda Residence) サウジアラビア、リヤド - L.V.X. Collection

・ 27 ノース(https://preferredhotels.com/hotels/united-states/27-north) (27 North) アメリカ、カリフォルニア州、ヒールズバーグ- Lifestyle Collection

新規加盟ホテルの多くは、全世界で600万人以上の旅行者が登録している同ブランドのポイント制ロイヤリティプログラムI Prefer(TM) （アイ・プリファー）ホテルリワードプログラムに参加しています。プログラムは無料でご登録いただけ、参加対象ホテルでの宿泊ごとに、リワードサーティフィケートに交換出来るポイントを獲得することで、タイタニウムステータス、その他特典を、600軒におよぶ世界各地のプリファード参加対象ホテルにおいてご利用いただけるプログラムです。ご登録はこちらから：https://iprefer.com/members/signup-ja

期間限定で、I Prefer(TM) （アイ・プリファー）ホテルリワードプログラムの新規および既存会員のお客様を対象に、対象宿泊施設でのご宿泊で2,500ボーナスポイントを獲得できる特別なオファーを提供いたします。2026年3月31日までのご滞在に適用され、2025年12月31日までにご予約いただく必要があります。詳細およびご予約は、IPrefer.com/offer/newest-additions(https://iprefer.com/offer/newest-additions)をご覧ください。

新規加盟ホテルへの宿泊は、www.PreferredHotels.com(https://preferredhotels.com/)、トラベルアドバイザーはGDSで「PH」または「PV」のチェーンコードを使って予約することができます。

プリファード ホテルズ&リゾーツについて

プリファード ホテルズ&リゾーツは世界で最大の独立系ホテルブランドです。80カ国において600以上の個性的なホテルやリゾート、レジデンスと、特色のあるホテル・グループが加盟しています。プリファード ホテルズ&リゾーツの4つのグローバルコレクションはゲストに、ライフスタイルや旅、イベントのご要望に沿った、唯一無二のラグジュアリーなおもてなし体験を提供します。加盟施設は全て、プリファード ホテルズ&リゾーツ統合品質保証プログラムにより、最高の品質と比類なきサービスレベルを維持することが求められています。I Prefer(TM) （アイ・プリファー）ホテルリワードプログラム、プリファード・レジデンス、プリファード・ファミリー、プリファード・プライド、プリファード・ゴルフでは、ユニークな体験を求めるゲストに価値のある多彩なベネフィットを提供いたします。詳細はウェブサイト www.PreferredHotels.com をご覧ください。