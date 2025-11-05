Capital A、中東の航空、エンジニアリング、物流ハブとしてのバーレーンを調査し、グローバル拡大計画を推進

バーレーン王国運輸通信省との提携により、このパートナーシップの巨大な可能性と、 AirAsiaのグローバルネットワーク戦略における基幹ハブとしてのバーレーンの役割を強調

マナマ（バーレーン）, 2025年11月5日 /PRNewswire/ -- Capital A Berhad（以下「Capital A」または「当グループ」）は本日、バーレーンをAirAsiaの中東ハブとして確立する可能性を探るため、Ministry of Transportation and Telecommunicationsと意向書（LOI）を締結しました。これは、ASEANと世界で最も急成長している航空地域の一つを結ぶ主要な架け橋を構築するための長期的なパートナーシップの始まりを意味します。



Capital A explores Bahrain as Middle East aviation, engineering and logistics hub to advance global expansion plans



本LOIは、Capital Aとバーレーン間の航空および経済協力深化に向けた包括的枠組みを定め、両王国とASEAN地域間の新たな道を開拓するという共通の目標を掲げます。将来の航空運航、貨物・物流、整備能力、人材育成にわたり多面的な協力を概説しています。

Capital AのCEOであるTony Fernandes氏は次のように述べています。「この提携はまさに画期的なことです。航空事業再編がまもなく完了するにあたり、Capital AとAirAsiaはともに、大胆かつ破壊的なグローバル成長の新たな章へと踏み出します。バーレーンは中東における強力な足掛かりとなります。

AirAsiaは革新の上に築かれてきました。私たちは低コスト航空モデルの定義を再構築し続けています。私たちはマレーシアの本拠地を超えた航空会社設立の先駆者となり、タイ、インドネシア、フィリピン、カンボジアといったASEANの拠点へ成功裏に拡大してきました。バーレーンは「今、誰もが飛べる（Now Everyone Can Fly）」という使命を継続するため、新たなモデルを創造するAirAsiaの革新的で先駆的な精神を引き継ぎます。これは今回の提携で探求する分野にも反映されています。」

「旅行の未来はマルチハブ型でシームレス、そしてボーダレスです。2030年までに、バーレーン拠点の航空運送事業許可（AOC）取得の可能性に加え、バーレーンとASEANメガハブ間では1日25便以上の運航を見込み、今後5年間で2,000万人以上の旅客を輸送する予定です。主要首都間だけでなく、真の経済成長が起きている急成長中の地方都市や新興都市へと、人、貿易、人材、貨物の新たな流れが生まれるでしょう。」

H.E. バーレーン王国のMinister of Transportation & Telecommunications、Shaikh Abdulla bin Ahmed Al Khalifa博士は、次のように述べています。「バーレーンが「経済ビジョン2030（Economic Vision 2030）」に基づき経済の多様化を目指す取り組みは、Capital AおよびAirAsiaとの本提携によりさらなる推進力を得ました。これはバーレーンを中東における観光・物流のハブとして強化し、アジア、中東、欧州、アフリカ、米国を結ぶ戦略的接続拠点としての地位を高めるものです。この提携モデルは、レジャー客とビジネス客の双方に新たな機会をもたらします。同時に、高度な教育を受けたバーレーン人労働者向けの専門職を創出し、国のGDPをさらに押し上げます。

基本合意書に基づき、AirAsiaは今後5年間でマレーシア、タイ、フィリピン、インドネシアからバーレーンへの路線開設を検討し、欧州・米国への接続便を整備します。当グループはまた、中東、中央アジア、アフリカ、欧州の主要都市へのナローボディ機運航を目的とした、バーレーン拠点の航空運送事業許可（AOC）取得の可能性も評価します。

2030年までに、AirAsiaはバーレーン経由で1日25便以上の運航を予定しており、今後5年間で2,000万人以上の乗客を輸送し、バーレーン経済に推定30億バーレーン・ディナール（80億米ドル）の貢献が見込まれています。

この拡大により、航空およびサービスエコシステム全体で10万人以上の雇用が創出される見込みです。複数年にわたる人材開発プログラムでは、パイロット、乗務員、エンジニア、地上業務など、さまざまな職種でバーレーン国民を育成・雇用し、バーレーンの経済発展計画を支援するため、初年度は1,000人以上の採用を目標としています。

Capital Aの整備、修理、オーバーホール（MRO）部門であるAsia Digital Engineering（ADE）は、狭胴機と広胴機の両方を整備できるハンガーやワークショップを含む最先端の施設を建設し、バーレーンに重要な拠点を設立する計画です。この施設は、AirbusとBoeingの機体群の両方に対する高度な訓練プログラムを通じて、バーレーンの現地人材を育成し、効率性の新たな基準を設定し、この地域で最速のMROターンアラウンドタイムの提供を目指します。これにより、現地および地域の航空会社は航空機の稼働時間を最大化し、追加収益機会を創出することが可能となります。この施設の設立は、バーレーンを中東における真のエンジニアリング卓越性の中心地とするというADEの決意を示すものです。

Capital Aの物流部門であるTeleportは、バーレーンをアジアを越えて初めて拡大する主要なゲートウェイとして位置付け、中東、ヨーロッパ、アフリカ、CIS諸国との接続性を強化するため、同王国に専用貨物機を配備する計画です。この戦略的展開により、Teleportは国際ネットワークを拡大し、アジア、中東、およびそれ以上の地域間の電子商取引の流れを促進することが可能になります。

この提携発表は、Capital Aが航空事業売却の全条件を満たしたばかりという節目に続くものであり、これによりマルチハブ型低コストネットワークキャリアとしての単一AirAsia Groupの形成が実現する道が開かれました。AirAsia Groupがグローバルな航空会社拡大に注力し、Capital Aが補完的な旅行・デジタルエコシステムを成長させる中、両社は成長加速、新市場開拓、そして世界中のゲストとパートナーのためのより繋がった未来の実現に向けて連携を強化します。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2811718/Capital_A.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com