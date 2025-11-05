調布市主催「ゲゲゲ忌２０２５」に合わせ、オリジナル駅名キーホルダーの発売や水木氏とゲゲゲの鬼太郎のキャラクターをデザインしたヘッドマーク付列車の運行を実施します！

≪ヘッドマーク（イメージ）≫









≪ちゃんちゃんこ（イメージ）≫

３．調布駅係員による「ちゃんちゃんこ」着用について（１）概要京王線調布駅改札口勤務の係員がイベント実施期間中「ゲゲゲの鬼太郎」メインキャラクターの「鬼太郎」の「ちゃんちゃんこ」を着用し勤務します。（２）着用期間１１月２２日（土）・１１月２３日（日・祝） 各日１０：００～１８：００【参考】ゲゲゲの鬼太郎「幽霊電車」について水木氏の代表作「ゲゲゲの鬼太郎」では貸本時代から登場し、原作漫画をはじめ歴代のアニメシリーズでも何度も取り上げられた人気回。水木氏が漫画家デビューを果たした翌年の１９５９年から逝去する２０１５年まで生活の拠点を構えた当社線沿線の中でも「新宿～多磨霊園」間が舞台となっている。主人公の鬼太郎の術で作られた幻影として描かれる「幽霊電車」は、終電後に新宿駅を出発し、妖怪をバカにした人間を誘い込み恐怖に陥れるストーリー。