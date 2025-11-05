2周年を迎える[Gouter] -グテ- 学芸大学。フランス・リヨン発のパティシエ、セバスチャン・ブイエが手掛けるパンとおやつの店が限定商品を発売。11/15(土)・16(日)は本人もお祝いに駆け付けます。

2023年11月17日にオープンし、都会的で華やかなフランス菓子でご好評をいただいているパティシエ兼ショコラティエのセバスチャン・ブイエによる、"グテ(おやつ)"をテーマにしたパンや焼き菓子の店[Gouter] -グテ- 学芸大学店が、このたび2周年を迎えます。


これもひとえに来店してくださる皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。


今後もお客様に多くのパンや焼き菓子をお届けできるように、一層の努力を重ねてまいります。


2周年を記念して、ささやかながら、11/15(土)～11/17(月)の3日間、感謝の気持ちを込めた特別な商品をご用意いたします。



★2周年を記念した特別なおやつ




【限定ヌヌース】\486(税込)　※販売期間11/15-11/末


グテの人気者！ヌヌースが2周年の感謝の気持ちを込めて、赤い大きなリボンでおめかししました。


愛らしい見た目やバター風味とショコラの味わいをお楽しみください。




【スイス ダブルショコラ】\454(税込)　※販売期間11/15-12/末


カカオ香るクロワッサン生地に、ハイカカオショコラを使用した濃厚なショコラクリームの上に生ショコラをトッピングし、その2つを包み込んで焼き上げています。 ひとくちごとに広がる、奥深いカカオの味わい。どこを食べてもショコラを感じる、チョコレート好きに贈る贅沢なクロワッサンです。





【ポンポネ アニベルセル】\648(税込)　※販売期間：11/15-12/末


通常は四角形のスイスが、フランス語で「おめかし（ポンポネ）」を意味するリボン型の可愛らしい形に変身！


中のフレーバーも特別仕様で、リボンの片側にビターガナッシュ、もう片方にエチオピア産コーヒーペーストで苦みを再現したキャラメルガナッシュを入れており、異なる味わいをお楽しみいただけます。


※予告なく内容が変更となる場合がございます。


11/15(土)・11/16(日)は、フランス・リヨンからセバスチャン・ブイエが学芸大学店に来店。


タイミングが良ければ、セバスチャンが焼き上げたパンやお菓子をゲットできるかもしれません。


ぜひこの機会に、写真撮影やサインなどで直接交流してお楽しみください。



\1,944(税込)以上お買い上げのお客様にはタルトレットをプレゼント！


11/15(土)～11/17(月)3日間、\1,944(税込)以上お買い上げのお客様にセバスチャン・ブイエの人気焼き菓子「タルトレット」を1つプレゼント！



※数には限りがございます。


※タルトレットの味はお選びいただけません。




SNSキャンペーンを開催

11/7(金）～11/30(日）の期間、セバスチャン・ブイエ公式SNSで、抽選で各5名様にプレゼントが当たるキャンペーンを実施。


参加方法やキャンペーン詳細は公式Ｘをチェック！


2周年記念商品の詳細なども、公式SNSで順次発信いたします。







[Gouter] -グテ-


毎日食べたいフランスの「おやつ」


焼きたての香りが漂う店内には、セバスチャン・ブイエのこだわりが詰まったパンやお菓子がずらり。


[Gouter] -グテ-は、特別な“おやつ”を選ぶワクワク！を味わえるお店です。



Shop


〒152-0004 東京都目黒区鷹番3-8-1 Rhills


東急東横線 学芸大学駅 / 徒歩1分


営業時間(11月)：10:00～19:00


定休日(11月)：木曜日