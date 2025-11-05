いい部屋ネット　街の幸福度＆住み続けたい街ランキング2025＜関西版＞

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、過去最大級の居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜関西版＞」「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜関西版＞」として集計しました。

※2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA（area）を付記しています。

※【岡本A】岡本・摂津本山

※幸福度の評点は、「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」という設問に対して、1点（非常に不幸）から10点（非常に幸福）までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算してランキングを作成しています。

※住み続けたい街の評点は、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」という設問に対して、そう思う：100点、どちらかと言えばそう思う：75点、どちらでもない：50点、どちらかと言えばそう思わない：25点、そう思わない：0点の5段階で評価してもらい、その回答の平均値でランキングを作成しています。

※偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じで順位が異なる場合、小数点2位以下が異なります。

※「街の幸福度（駅）・住み続けたい街（駅）」は、駅徒歩15分以内に居住している回答者が30名以上の駅を、「街の幸福度（自治体）・住み続けたい街（自治体）」は、回答者50名以上の自治体を対象として集計しています。

※「街の幸福度」は、2021～2025年の5年分の回答を累積して集計しています。各自治体・駅の累計人数が規定（自治体50名以上、駅30名以上）に満たない場合は、2020年、さらに必要に応じて2019年の回答も加えています。

※「住み続けたい」も「街の幸福度」同様に、2021～2025年の5年分を基本としています。人数が規定に満たない場合は2020年の回答のみを加えて集計しています。なお、「住み続けたい」については2019年のデータはありません。

総評

■街の幸福度（自治体）トップは、初の1位となった和歌山県日高郡日高川町（ひだかがわちょう）

和歌山県日高郡日高川町が、ランキング開始から初の1位に輝きました。2位は大阪府豊能郡豊能町（とよのぐん とよのちょう）、3位は昨年10位から順位を上げた大阪府泉南郡田尻町（せんなんぐん たじりちょう）です。トップ3は全て郡部に属する「町」で、いずれも偏差値70台の高い評価を得ています。

■住み続けたい街（自治体）トップは、3年連続で兵庫県芦屋市

1位は3年連続で兵庫県芦屋市で、「住みここち（自治体）」でも1位となっている街です。2位も3年連続で、兵庫県西宮市です。3位は2年連続で大阪府箕面市で、「住みここち（自治体）」で2位の評価を得ている街です。

■街の幸福度（駅）トップは、谷上

1位は神戸市北区に位置する谷上で、昨年3位から順位を上げました。2位は茨木市に位置する豊川で、トップ2は偏差値80台の極めて高い評価を得ています。3位は、磯城郡田原本町に位置する笠縫です。その他トップ10内で初登場の駅は、5位タイでランクインした奈良県学研北生駒で、昨年は累計回答者数が30名未満でランキングの集計対象外でした。

■住み続けたい街（駅）トップは、昨年22位から順位を上げて初の1位となった神前

和歌山市に位置する神前が、昨年22位から大きく順位を上げて上げて、ランキング開始から初の1位に輝きました。2位は芦屋市に位置する芦屋川、3位は2年連続で茨木市に位置する宇野辺です。その他昨年より特に順位を上げてトップ10入りしたのは、9位余部（昨年21位）、10位夙川（昨年23位）で、いずれも兵庫県に位置する駅です。

・文中に記載している「住みここち（自治体・駅）ランキング」「住みたい街（自治体・駅）ランキング」は、2025年7月9日に発表しています。詳しい順位はWEBサイトをご参照ください。

街の幸福度（自治体）ランキング2025 TOP20

●ランキング開始から初の1位を獲得した日高郡日高川町は、トップ20で和歌山県から唯一の自治体としてランクインしています。

●トップ20内で昨年より大きく順位を上げたのは、17位大阪府吹田市で、昨年30位からの順位アップです。

●トップ3の自治体は偏差値70台の高い評価、4位～20位の自治体は偏差値60台で相対的に高い評価となっています。

街の幸福度（駅）ランキング2025 TOP20

●トップ10内で昨年より特に大きく順位を上げてトップ10入りした自治体は、7位米原（昨年42位）、9位霞ケ丘（昨年126位）、10位宇治（昨年82位）で、特に9位の霞ケ丘は3桁の大幅な順位アップをしています。

●トップ2の駅は偏差値80台の極めて高い評価、3位～19位の駅は偏差値70台の高い評価、20位の駅は偏差値60台で相対的に高い評価となっています。

※「街に誇りがある」「街に愛着がある」の評点はそれぞれ「今住んでいる街に、誇りを持っている」 「今住んでいる街に、とても愛着がある」という設問に対して、そう思う：100点、どちらかと言えばそう思う：75点、どちらでもない：50点、どちらかと言えばそう思わない：25点、そう思わない：0点とした場合の平均値で、その結果から順位を作成しています。

※「回答数」は、2021～2025年の5年分の回答を累積して集計しています。各自治体・駅の累計人数が規定（自治体50名以上、駅30名以上）に満たない場合は、2020年、さらに必要に応じて2019年の回答も加えています。なお、回答者に重複はありません。

※昨年順位を「ｰ」と表示しているのは、自治体で回答者数が50名未満、駅で30名未満など集計の規定に満たない場合、または偏差値が50未満で順位を公表していない場合です。

※住み続けたい街・街に誇りがある・街に愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、偏差値50未満のため「-」と表示しています。

※住みここち、住みたいの順位は、WEBサイトで発表している順位までを掲載し、それ以降の順位となる場合は「-」と表示しています。

※文中に記載している「住みここち（自治体・駅）ランキング」「住みたい街（自治体・駅）ランキング」は、2025年7月9日に発表しています。詳しい順位はWEBサイトをご参照ください。

住み続けたい街（自治体）ランキング2025 TOP20

●1位の兵庫県芦屋市は、「住みここち」「街に誇りがある」「街に愛着がある」でも1位の高い評価を得ています。

●「住み続けたい」トップ10をみると、「住みここち」「街に誇りがある」「街に愛着がある」でも上位に入っている自治体が多く見られます。「住み続けたい」という気持ちは、街の住みここち、そして街に対する誇りや愛着と関係している傾向がうかがえます。

●トップ4の自治体は偏差値70台の高い評価、5位～20位の自治体は偏差値60台で相対的に高い評価となっています。

住み続けたい街（駅）ランキング2025 TOP20

●トップ20内で初登場の駅は18位の宇治で、昨年は累計回答者数が30名未満でランキングの集計対象外でした。

●トップ20内で昨年より特に大きく順位を上げたのは、12位石屋川（昨年53位）、14位売布神社（昨年38位）で、いずれも兵庫県に位置する駅です。

●1位～16位の駅は偏差値70台の高い評価、17位～20位の駅は偏差値60台で相対的に高い評価となっています。

※「街に誇りがある」「街に愛着がある」の評点はそれぞれ「今住んでいる街に、誇りを持っている」 「今住んでいる街に、とても愛着がある」という設問に対して、そう思う：100点、どちらかと言えばそう思う：75点、どちらでもない：50点、どちらかと言えばそう思わない：25点、そう思わない：0点とした場合の平均値で、その結果から順位を作成しています。

※回答数は、2021年～2025年の5年間の累計回答者数です。各自治体・駅の累計人数が規定（自治体50名以上、駅30名以上）に満たない場合は、2020年の回答も加えています。なお、回答者に重複はありません。

※昨年順位を「ｰ」と表示しているのは、自治体で回答者数が50名未満、駅で30名未満など集計の規定に満たない場合、または偏差値が50未満で順位を公表していない場合です。

※街の幸福度・街に誇りがある・街に愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、偏差値50未満のため「-」と表示しています。

※住みここち、住みたいの順位は、WEBサイトで発表している順位までを掲載し、それ以降の順位となる場合は「-」と表示しています。

※文中に記載している「住みここち（自治体・駅）ランキング」「住みたい街（自治体・駅）ランキング」は、2025年7月9日に発表しています。詳しい順位はWEBサイトをご参照ください。

調査概要

◇調査方法

株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。

◇回答者

関西エリア（滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県）居住の20歳以上の男女、2021年～2025年（一部の回答のみ2020年・2019年を追加）合計146,945名を対象に集計。

［男女比］ 男性49.0%：女性51.0%

［未既婚］ 未婚38.2%：既婚61.8% ［子ども］ なし42.3%：あり57.7%

［世代比］ 20歳代13.1%、30歳代20.3%、40歳代23.0%、50歳代23.9%、60歳代14.3%、70歳代5.3%

◇調査期間

2025年2月21日（金）～3月10日（月）：2025年調査（回答者数：29,982名）

2024年2月21日（水）～3月14日（木）：2024年調査（回答者数：29,056名）

2023年2月17日（金）～3月15日（水）：2023年調査（回答者数：29,562名）

2022年3月 8日（火）～3月29日（火）：2022年調査（回答者数：29,341名）

2021年3月17日（水）～3月30日（火）：2021年調査（回答者数：27,399名）

2020年3月17日（火）～4月 3日（金）：2020年調査（回答者数：1,046名 ※一部の回答のみ使用）

2019年3月26日（火）～4月 8日（月）：2019年調査（回答者数：559名 ※一部の回答のみ使用）

計146,945名

◇調査体制

調査企画・設問設計・分析：大東建託賃貸未来研究所 宗 健（フェロー）、調査票配布回収：株式会社マクロミル

◇回答方法

街の幸福度ランキングは、 「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して、 1点（非常に不幸）から10点（非常に幸福）までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算。住み続けたい街ランキングは、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」に対して、 「そう思う」：100点から「そう思わない」：0点までの5段階評価をしてもらい、その回答の平均値で作成。「誇りがある」「愛着がある」も「住み続けたい街ランキング」と同様の方法で作成。

