【KARRIMORより】様々な素材を使用したインシュレーションウェアを発売
ダウン素材・化学繊維素材・フリース素材を取り揃えました。
この度、英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR (カリマー)」は、ダウンや化学繊維、フリースを使用したインシュレーション（防寒用）ウェアを発売します。
発売するインシュレーションウェアは全部で3種類です。
■cross grid down jkt
クラシックなクロスグリット構造(ダイヤキルト)の軽量インナーダウンジャケットです。
クロスグリット構造は、横方向のダウンパック構造と比べて羽の偏りが起こりにくく、横方向へのつっぱりを軽減します。
引裂き強度とダウンプルーフ（羽毛の飛び出しを防ぐ）機能を持った、10デニールのリップストップ素材により、耐久性を維持しつつ軽量化を実現しました。
■insulation LTシリーズ
耐久性と弾力性を兼ね備えたPrimaLoft® Black Insulation RISE(ライズ)を使用したフーディタイプとベストタイプです。
フーディタイプはウェア内の換気を可能にするベンチレーションを搭載しました。このベンチレーションの一部は、ポケットとしても使用できる仕様です。
ベストタイプはスタンドカラーやフーディーに合わせやすいクルーネック仕様です。肌寒い時期の体温調整着や行動着に便利な一着です。
■fleece zip-up
マイクロ糸を使用した、ストレッチ性のある滑らかな表面感が特徴のフリースです。原料には環境にやさしいリサイクルポリエステルを使用しています。ショルダー部分は強度アップのため、布帛生地を当てた二重構造にしています。
インシュレーションウェアは、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取り扱い店舗にて発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/ )
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR和文 / カリマー
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=agxZNgmcVHFKMPbEfaSx-g%3D%3D
関連リンク
cross grid down jkt
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101591.html
insulation LT hoodie
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101589.html
insulation LT vest
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101592.html
fleece zip-up
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101603.html
